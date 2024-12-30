AI、ロボット：1年を振り返る

2024年が終わりを迎えようとしていますが、ロボティクス産業はまだ、SFの夢見たオールインワンのアンドロイドC-3POからは程遠い段階にあります。しかしAIのおかげで、ロボットがTシャツをコートハンガーにかけることができるようになりました。一見すると地味な作業ですが、ロボティクス研究がいかに進歩しているかを示すものです。
このようなAI駆動型ロボティクスの進歩に心を躍らせているのは研究者だけではありません。投資家もそうです。ロボット工学のスタートアップは、2024年末までに約75億米ドルを調達する見通しです。またヒューマノイド型ロボットだけでも、2050年までに7兆米ドルの市場になる可能性を秘めています。
IBMでIndustry 4.0のグローバル・リーダーを務めるJose Favillaに、今年のロボティクスの最大のトレンドと2025年の展望について話を聞きました。
今年、ヒューマノイドにおける手作業の俊敏性には大きな進歩がありました。Google社はロボットに靴紐の結び方を教えました。Figureはコーヒーを淹れることができます。そして、Tesla社の新しいOptimusハンドは、22度の自由度を持ち、テニスボールをキャッチすることができるのです。
ロボットの俊敏性における今年の進歩は目覚ましいものです。それは高度なハードウェア設計と洗練されたAI学習技術の融合を反映しています。こうした開発はロボットの機能を強化するだけでなく、さまざまな分野へのロボット統合への道を切り開き、究極的には家庭業務の支援、介護、複雑な手術の実施など、日常生活におけるテクノロジーとの関わり方を変革するものです。
現在の研究が、人間とロボットの動作機能のギャップを埋めることを目指している中、ロボットの俊敏性の将来は有望なものに思えます。主な重点分野としては、ロボットと周囲の環境の間のインタラクションをより自然なものにするハードウェア開発や高度なセンサー、ロボットが幅広いタスクを実行できるようにするAI学習アルゴリズムの強化などがあります。
9月、World Labs社の共同設立者であるFei-Fei Li氏は、物理的世界を真に見て理解することのできる視覚ベースのAIが、ロボティクスを進歩させる鍵になると示唆しました。
Fei-Fei Li氏が視覚ベースのAIを重視することは、ロボット工学におけるその変革の可能性を浮き彫りにしています。機械が人間と同じように環境を認識し、理解できるようになれば、ロボットの動作方法とその日常生活への統合方法の飛躍的な進化が見られるかもしれません。
視覚ベースのAIは、周囲の環境を認識し、環境内を動き回り、物体を認識し、複雑なシーンを解釈する能力をロボットに提供します。ロボットは視覚インプットをリアルタイムで分析できるようになり、情報に基づいた意思決定ができるようになります。これには、センサーなど他の形式のインプットとの統合が必要です。
今年の進歩は、インテリジェントなロボットがさまざまな用途で生産性と安全性を高める有望な未来を示しています。
一方、MITの研究者たちは、高価なビジュアルデータの代わりに大規模な言語モデルを使用する方が良い方法だと主張しています。
LLMはロボティクス、特に知識の統合を進める上で今後重要な役割を果たすでしょうが、音声でコミュニケーションをとるための自然言語処理、視覚ベースのAI、さらには時系列の形でセンサーデータを解釈できる基盤モデルも包含する総合的なアプローチが必要です。これらのテクノロジーを取り入れて統合する総体的なアプローチは、今後数年間でロボット機能とアプリケーションに最も大きな進歩をもたらす可能性があります。
ただしこのアプローチには、センサー・データ、視覚認識、言語理解を効果的に統合できる洗練されたアーキテクチャーが必要です。このような統合システムの開発には技術的な課題がありますが、それはイノベーションの機会でもあります。
ヒューマノイドロボットは今年、倉庫や自動車製造の現場で大きな進出を果たしました。2025年には他の工場や業種に拡大するでしょうか。
2025年までに、ヒューマノイド・ロボットは倉庫や自動車用環境を超えて、医療、小売、農業、家庭環境などのさまざまな業種・業務にその足場を拡大することになるでしょう。量産イニシアチブ、技術の進歩、そしてその潜在的なメリットに対する認識の高まりの組み合わせからは、ヒューマン・ロボットが私たちの働き方や生活方法の再構築において重要な役割を果たす可能性を見てとることができます。これらのテクノロジーが成熟するにつれて、複数の分野で生産性を高め、生活の質を向上させる、人間とロボットの新しい形式のコラボレーションが進むでしょう。
ヒューマノイド・ロボットの世界市場は、AIの進歩と生産コストの削減により、大幅に成長すると予測されています。また、主要なプレーヤーがアジア、特に中国から台頭するにつれて、競争ランドスケープはますますダイナミックになっています。この競争により、イノベーションが促進され、コストが削減され、ヒューマノイドロボットがさまざまな企業に利用しやすくなる可能性があります。
中国で大きな進展が見られたという言及がありましたが、他に注目すべき地域はありますか。
国際ロボティクス連盟（IFR）は、中国が世界で最も急成長しているロボット市場になっているのは、この分野で世界のリーダーとしての地位を確立することを目的とした官公庁・自治体の戦略的イニシアティブと投資によるものだと指摘しています。中国工業情報技術省（MIIT）は、2025年までにヒューマノイド・ロボットの大量展開の野心的な目標を設定し、2027年までに高度な機能を実現することを目指しています。
ただし、米国、日本、ヨーロッパ、韓国などの他の国々も、ロボット工学の進歩に貢献する態勢を整えています。アメリカでは、Tesla社の Optimus ロボットやボBoston Dynamics社のAtlasのような企業が、ヒューマノイドロボットの限界を押し広げています。日本には Pepperの創設者であるソフトバンク・ロボティクス社や、ASIMOのホンダ社が存在します。ドイツやフランスなどの国も、ロボットテクノロジーに投資しています。韓国もロボット工学分野で注目すべきプレイヤーとして台頭しています。
日本といえば、今年、日本の科学者が「生きた」皮膚を持つ笑顔のロボットを作りました。
最近のバイオハイブリッドロボットの進歩、特に日本における「生きた」肌を持って微笑むロボットの開発は、生物学的コンポーネントと合成成分を融合させるロボット工学の画期的な変化を意味しています。この分野は急速に進化しており、ヘルスケア、環境監視、その他の分野におけるさまざまな用途に大きな可能性を秘めています。
研究が進み、倫理的配慮が講じられる中、バイオハイブリッド・ロボットが人間の機能を強化し、さまざまな領域にわたる複雑な課題に次に進む上で重要な役割を果たす将来が予測されます。
バイオハイブリッド・ロボティクス工学の開発には、生物学、工学、材料科学、倫理学など、複数の分野での協力が必要となります。この学際的なアプローチは、技術的な課題に対処し、イノベーションを実現するために不可欠です。
バイオハイブリッド・ロボティクスが進歩するにつれて、これらのエンティティーの取り扱いに関する倫理的な問題が生じます。テクノロジーの進歩に伴い、感覚、痛みの認識、生きもののような機械を作ることの倫理的な影響などの問題については、慎重な考慮が必要になります。
また、幅広いタスクを実行できる単一の汎用ヒューマノイドにも議論されています。例えば、NVIDIA社CEOであるJensen Huang氏は今年初め、人型ロボットの基盤モデルであるProject GR00Tを発表し、いつの日か私たちの生活は "デジタル・エージェント "と "フィジカル・エージェント "で満たされるようになるかもしれないと述べている。ある意味で、これは2024年に発表される最大のロボット・ニュースのように思えます。
人型ロボットやAIエージェントの未来についてJensen Huangが明言したビジョンは、テクノロジーとの関わり方における変革的な変化を示唆している。彼の予測、特にGR00Tの導入と汎用ヒューマノイド・プラットフォームの概念は、デジタルと物理的なエージェントが共存し、日常生活の中で協力し合う未来を示し、人間と機械の間のイノベーションとコラボレーションの素晴らしい可能性を示しています。
しかし、日常生活の中でヒューマノイド・ロボットの受け入れを促進するには文化的な変革が必要であり、ユーザーフレンドリーなインタラクションを優先するイノベーションが必要です。新しいテクノロジーの導入で通常行われるように、早期導入者から始まり、時間の経過とともにより広範な導入へと拡大し、段階的に実現していくでしょう。
