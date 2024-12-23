Dolly Parton、Marttha Stewart、Nicki Minaj氏の共通点は何でしょうか。いずれも、2024年のホリデーシーズン中に、それぞれWalmart Live、Amazon Live、TikTok Shop Liveでライブ・コマース・イベントを主催しています。

Dolly氏はウォルマートで、彼女のキッチン用品や娯楽用品のラインから「次のお祝いの集まりを主催する」ための商品を見つけようとする買い物客を手助けしました。Martha氏は、Amazonでの家庭用品、バスルーム用品、キッチン用品といったブラック・フライデーのお気に入りのキャンペーンを共有しました。そしてNicki氏は、彼女の新会社、ピンク・フライデー・ネイルズのTikTok Shop Liveでの立ち上げに何百万人もの視聴者を集めました。

テレビネットワーク QVC が自宅から便利に買い物をするというアイデアを広めてから 40 年近く経った今、AI搭載という工夫を凝らしてライブ・ショッピングが復活しました。派手なジュエリーや伸縮性のあるウエストバンドの時代と同様に、視聴者は今でも気に入ったアイテムを見つけてすぐに購入することができます。ただし、購入を完了するために固定電話からホットラインに電話するのではなく、ライブ・ストリーミングとショッピングの融合形態であるライブ・コマースは、ほぼすべてオンラインで行われます。

中国では2016年にAlibaba社のTabao Liveが立ち上げられ、オンライン・ライブ・コマースが台頭しました。現在、TikTok、Amazon、Walmart、衣料品再販プラットフォームPoshmarkなどの企業がライブ・コマース・イベントを主宰しており、AIによるさらなる後押しを受けています。

ライブ・ストリーミングのショッピングイベントでは、買い物客はホストとリアルタイムでやり取りし、商品を購入できます。バックグラウンドでは、AIが顧客のコメントや質問を基に行動を分析し、顧客向けにカスタマイズされたプロモーションを後に顧客に送信します。そのビジネスケースは明確です。マッキンゼーに よれば、ライブ・コマースは従来の eコマースの 10倍ものコンバージョン率を生み出すことができます。

IBMのInstitute for Business Value（IBV）のコンシューマー・インダストリーズ担当グローバル・リサーチ・リーダーであるジェーン・チャン（Jane Cheung）氏は次のように述べています。「主要な顧客にとって何が最も重要かを定義できれば、ライブストリームで簡単に、ターゲットを絞って、楽しく顧客に話しかけることができます。」

Cheung氏は、家族で揃いのクリスマス用パジャマを探している親の例を挙げています。「ライブストリームであれば、あらゆる質問にすぐに答え、顧客の好みに合わせてプロモーションをカスタマイズできます」とCheung氏は言います。