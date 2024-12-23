Dolly Parton、Marttha Stewart、Nicki Minaj氏の共通点は何でしょうか。いずれも、2024年のホリデーシーズン中に、それぞれWalmart Live、Amazon Live、TikTok Shop Liveでライブ・コマース・イベントを主催しています。
Dolly氏はウォルマートで、彼女のキッチン用品や娯楽用品のラインから「次のお祝いの集まりを主催する」ための商品を見つけようとする買い物客を手助けしました。Martha氏は、Amazonでの家庭用品、バスルーム用品、キッチン用品といったブラック・フライデーのお気に入りのキャンペーンを共有しました。そしてNicki氏は、彼女の新会社、ピンク・フライデー・ネイルズのTikTok Shop Liveでの立ち上げに何百万人もの視聴者を集めました。
テレビネットワーク QVC が自宅から便利に買い物をするというアイデアを広めてから 40 年近く経った今、AI搭載という工夫を凝らしてライブ・ショッピングが復活しました。派手なジュエリーや伸縮性のあるウエストバンドの時代と同様に、視聴者は今でも気に入ったアイテムを見つけてすぐに購入することができます。ただし、購入を完了するために固定電話からホットラインに電話するのではなく、ライブ・ストリーミングとショッピングの融合形態であるライブ・コマースは、ほぼすべてオンラインで行われます。
中国では2016年にAlibaba社のTabao Liveが立ち上げられ、オンライン・ライブ・コマースが台頭しました。現在、TikTok、Amazon、Walmart、衣料品再販プラットフォームPoshmarkなどの企業がライブ・コマース・イベントを主宰しており、AIによるさらなる後押しを受けています。
ライブ・ストリーミングのショッピングイベントでは、買い物客はホストとリアルタイムでやり取りし、商品を購入できます。バックグラウンドでは、AIが顧客のコメントや質問を基に行動を分析し、顧客向けにカスタマイズされたプロモーションを後に顧客に送信します。そのビジネスケースは明確です。マッキンゼーに よれば、ライブ・コマースは従来の eコマースの 10倍ものコンバージョン率を生み出すことができます。
IBMのInstitute for Business Value（IBV）のコンシューマー・インダストリーズ担当グローバル・リサーチ・リーダーであるジェーン・チャン（Jane Cheung）氏は次のように述べています。「主要な顧客にとって何が最も重要かを定義できれば、ライブストリームで簡単に、ターゲットを絞って、楽しく顧客に話しかけることができます。」
Cheung氏は、家族で揃いのクリスマス用パジャマを探している親の例を挙げています。「ライブストリームであれば、あらゆる質問にすぐに答え、顧客の好みに合わせてプロモーションをカスタマイズできます」とCheung氏は言います。
ライブストリーム・イベントは、いくつかのレベルでの対話を可能にします。買い物客は、自分が称賛する有名人のホストと交流したり、他の買い物客と反応を交換したりすることができます。一方、AIシステムは、コメント、いいね、共有などの視聴者のエンゲージメント・メトリクスを追跡し、どの製品が最も共感を呼んでいるかを迅速に判断します。そして、その情報をホストにフィードバックして、発言をカスタマイズすることができます。AI搭載の主要な機能により、顧客はライブ配信中に衣服やメイク、アクセサリーをバーチャルに試着することができ、またAI搭載のチャットボットは、顧客の質問に答えたり、商品情報を提供したり、支払いを支援したりすることができます。
「ライブストリームの魅力は、人々が共感する生の人物または広報担当者になれることです」とCheung氏は言います。「製品について話すことは、携帯電話で情報をスクロールするよりも楽しいものです。」
IBM Consultingの販売およびコマース・オファリング戦略リーダーであるShantha Farrisは、ライブコマースは、製品の発見を購入に変換することに成功したため、変革的小売ストラテジーであると述べています。最高のライブストリーム・ホストは、「自分が話している製品やサービスに本物の関心を寄せて、投資しているという印象を与えることで、視聴者とつながることができます」と彼女は言います。「対話モードで参加者を魅了し、自信を持って購入するために不可欠な製品情報を簡単に伝えることができます。」
ライブストリームは店舗でもオンラインでも利用でき、ライブストリームが完了すると、買い物客はAI搭載アシスタントから引き続きガイダンスを受けることができます。「そして今、生成AIによって実現される機能により、人々はライブストリーム・イベントが終了した後もずっと、そのライブストリーミング・ホストと対話し続けることができます」とFarrisは言います。AIチャットボットは製品の質問に引き続き答えます。これらのチャットボットは、特定のホストのスタイルで応答するように訓練されています。
AIを活用したライブ・コマースにより、ブランドは深くパーソナライズされた魅力的な顧客体験を提供できるようになると、Farris氏は言います。AIシステムは、ライブのコメント、質問、絵文字を解釈して顧客の感情を測定し（興奮、好奇心、躊躇の特定）、これらの洞察をクリック、ホバーアクション、視聴時間などの行動的手がかりと関連付けて、個人の好みを明らかにします。これらの洞察は、放送中に表示される動的な製品の推奨事項を推進し、直感的でインタラクティブなショッピング体験を生み出すのに役立ちます。
AIの多言語機能は、視聴者のコメントや質問を特定の買い物客の母国語に翻訳することで、ライブ・オンラインショッピングの効果をさらに高めます。その結果、人々は同じライブストリーム中に複数の言語でコミュニケーションできるようになり、誰もが他の人の発言を理解できるようになり、ブランドは世界中のオーディエンスと真に関わることができます。コンテキストや複雑さによって精度は異なりますが、多言語のライブコマースは、多様な市場間でより強力なつながりを育む大きな機会を解き放つとFarris氏は言います。
AIは、顧客と直接向き合った時のメリットだけでなく、舞台裏でもオペレーショナル・エクセレンスを推進できます。買い物の傾向を分析することで需要を予測し、インベントリーを最適化し、在庫切れを最小限に抑えることができますが、Farrisは、これはデータ品質と迅速な適応性を条件としていると述べています。顧客エンゲージメントを強化しながらオペレーションを合理化するという2つの機能により、AI搭載のライブコマースは、持続可能な成長、業務効率、長期的な収益性の達成を目指す小売業者にとって、状況を一変させる可能性のあるストラテジーになる可能性があるとFarris氏は言います。
アジア太平洋地域とラテンアメリカの企業は、ファッション、美容、エレクトロニクスなどのカテゴリーのライブコマースで注目を集めています。一方、北米の企業はフィットネス、美容、室内装飾品で大きな成功を収めているのに対し、欧州の企業は高級品、ファッション、持続可能な商品に重点を置いています。全ての市場で、企業が新しいライブコマースのユースケースをテストし続けることが期待できるとFarris氏は言います。例えば、中国の農家は、新型コロナウイルス感染症のパンデミックの最中に本格的にインフルエンサーとなり、ライブコマース・セッション中に食料品を販売していました。
ただし、Farris氏によると、製品のカテゴリーや地域を問わず一貫していると思われるメリットが1つあります。それは、ライブストリーミングにより、製品が自分のニーズを満たしているかどうかを消費者が判断しやすくなるということです。
「カテゴリに関係なく、ライブコマースでは、顧客が製品を完全に理解することが非常に容易になるため、購入後に驚くような事態が起こることはなくなります。」とFarrisは言います。その代わりに、消費者は非常に少ない労力で、製品についての豊富な情報を得られるようになり、生成AIによって強化されたライブコマースによって、購買体験でしばしば生じがちな摩擦を解消することができます
ショッピング体験を強化するうえで、AIとバーチャル・アシスタント、AR/VRの統合が重要であることが、2024年のこの消費者調査で明らかになりました。詳細をご覧ください。
IBMの小売ソリューションを利用して、小売オペレーションを効率化し、顧客体験を強化します。
小売と消費財のコンサルティング・サービスを活用することによって、消費者との間で価値ある関係を構築するとともに、サステナビリティーと収益性を向上させることができます。
IBM watsonx Assistantを活用した小売向けチャットボットによって、大規模なオムニチャネル・サポートを実現します。
IBMの小売テクノロジー・ソリューションを利用して、小売オペレーションを強化し、サステナビリティーを促進して、シームレスな顧客体験を提供します。