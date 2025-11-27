再設計ではなく、再考する：BIAN Banking Summit 2025からの洞察

BIAN会議で発表された重要なトピックの1つは、現代の銀行業務の中心にあるパラドックスでした。最先端の人工知能やデジタル機能であっても、組織が内部に集中している場合は失敗します。これは、IBMの最近の研究論文「The 94% core banking problem」をテーマにしたセッションで非常に明確になりました。このセッションは、IBM Consultingのグローバル・バンキングおよび金融市場担当シニア・パートナーおよびアソシエイト・パートナーであるSaket SinhaとConnor Loesslによって実施されました。

見出しの数字がすべてを物語っています。調査対象となったグローバル・ビジネス・リーダー700名のうち94％が、利用している銀行のコア・プラットフォームのモダナイゼーションが予定より遅れていると回答したのです。この調査によると、多くの市場でのIBMの経験と一致して、予算の問題による遅延が発生しています。この背景には、レガシーの複雑さと変化に対する組織の抵抗を過小評価することがあります。

しかしSinhaが説明したように、より根本的な問題は技術的ではなく、戦略的な問題です。「肯定的な意思は常に存在していました」とサミットで彼は述べました。「欠けていたのは、これらのモダナイゼーション・プログラムは社内の思考によって推進されているという認識です。顧客が第一に優先されていませんでした。」経営幹部は、社内の効率を改善すれば、自動的に顧客体験が向上するだろうと推測ことがよくありますが、そのようにうまくいくことはほとんどありません。Sinhaは、顧客が従来の方法では銀行とやり取りしなくなったと指摘しました。彼らは、ライフスタイル向けアプリケーション、マーケットプレイス・エクスペリエンス、即時決済、組み込み型金融サービスによって形成されたデジタル・エコシステムの中に生活しています。最新のコア・プラットフォームを設計するには、銀行は製品のサイロや内部ワークフローではなく、顧客の生きた現実から始める必要があると彼は主張しました。