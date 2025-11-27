再設計ではなく、再考する：BIAN Banking Summit 2025からの洞察

「（15～20年ごとに起こるように）金融機関が破綻すると、ある種の世界的危機が起きる」と、シカゴで先週開催されたBIAN Banking Summitで、 IBMグローバル・バンキングおよび金融市場担当マネジング・パートナーであるShanker Ramamurthyは、熱狂的な聴衆に語りました。こうした崩壊の根本原因は通常、同じだと同氏は語ります。「定期的な市場変動と銀行危機は、成長、コスト効率、リスク管理のバランスという、現代の銀行業務の中心的な課題を明らかにしています。最も困難でありながら最も重要なテストは、銀行のトリレンマを同時に管理することです。」したがって、今日の金融企業が成功するためには、「現状の再構築をやめて、ビジネス・モデルの再考を始める必要があります。成功とは、もはや適切なストラテジーを持つことだけではなく、未来を実現するために使用されるフレームワークが重要視されています。」
この目的のために、金融サービス企業はフロントオフィス、ミドルオフィス、バックオフィスの関係をどのように捉えているかを再考する必要があるとRamurthyは説明しました。「現在、テクノロジー投資の3分の2はミドルオフィスとバックオフィスに集中しています。生成AIとエクスポネンシャル・テクノロジーを活用して、投資ピラミッドを反転させる必要があります。チャネル、顧客、パートナーシップという、最も重要な場所に焦点を当てましょう。」
彼によると、そのストラテジーは「象を一口で食べきるようなもの」であり、ことわざ通りに一口で食べきってしまうのではなく、フロント・ツー・バック、そしてバック・ツー・フロントのアクションを同時に実行する必要があります。「ITがビジネス戦略を実行するだけの時代は終わりました」とサミットで彼は述べました。「今日、テクノロジーが戦略を推進するか、少なくとも戦略に影響を与えています。サイロ化された状況では銀行業務をモダナイズすることはできません。フロントツーバック、バックツーフロントのトランスフォーメーションを一度に行う必要があります。テクノロジーはユーティリティーでもサポート機能でもなく、ますますビジネスそのものとなってきています。」
Ramamurthyによると、金融サービス・エコシステムにおける生成AIの最大の影響はソフトウェア開発ライフサイクル（SDLC）です。しかし彼は「重要なのはソフトウェア開発ライフサイクルを置き換えることではありません。それを強化することが大事です。適切なタイミングで適切な場所に人材を配置することは重要です。誰の代わりにもなりません。」と保証します。むしろ、AIツール、特にエージェント型AIによって、チームはビジネス価値を最大化する形で作業を再配分できるようになります。「理想的なシナリオでは、作業の80%が設計とアーキテクチャー計画にシフトされ、エージェント型コンポーネントがコーディングと合わせた作業を加速するでしょう」とRamurthyは言います。
BIAN会議で発表された重要なトピックの1つは、現代の銀行業務の中心にあるパラドックスでした。最先端の人工知能やデジタル機能であっても、組織が内部に集中している場合は失敗します。これは、IBMの最近の研究論文「The 94% core banking problem」をテーマにしたセッションで非常に明確になりました。このセッションは、IBM Consultingのグローバル・バンキングおよび金融市場担当シニア・パートナーおよびアソシエイト・パートナーであるSaket SinhaとConnor Loesslによって実施されました。
見出しの数字がすべてを物語っています。調査対象となったグローバル・ビジネス・リーダー700名のうち94％が、利用している銀行のコア・プラットフォームのモダナイゼーションが予定より遅れていると回答したのです。この調査によると、多くの市場でのIBMの経験と一致して、予算の問題による遅延が発生しています。この背景には、レガシーの複雑さと変化に対する組織の抵抗を過小評価することがあります。
しかしSinhaが説明したように、より根本的な問題は技術的ではなく、戦略的な問題です。「肯定的な意思は常に存在していました」とサミットで彼は述べました。「欠けていたのは、これらのモダナイゼーション・プログラムは社内の思考によって推進されているという認識です。顧客が第一に優先されていませんでした。」経営幹部は、社内の効率を改善すれば、自動的に顧客体験が向上するだろうと推測ことがよくありますが、そのようにうまくいくことはほとんどありません。Sinhaは、顧客が従来の方法では銀行とやり取りしなくなったと指摘しました。彼らは、ライフスタイル向けアプリケーション、マーケットプレイス・エクスペリエンス、即時決済、組み込み型金融サービスによって形成されたデジタル・エコシステムの中に生活しています。最新のコア・プラットフォームを設計するには、銀行は製品のサイロや内部ワークフローではなく、顧客の生きた現実から始める必要があると彼は主張しました。
その後、Sinhaは、このアウトサイド・イン・シフトが結果を完全に変えた、3つのIBMクライアントのトランスフォーメーションについて話しました。最初の決め手は、IBMが顧客として抱える世界的銀行の内、最大クラスの規模を持つ一行であるState Bank of India（SBI）でした。
Sinhaによると、同行は最も驚くべき顧客中心の変革をいくつか推進しており、「どうすれば次世代の顧客の日常生活に自然に溶け込んでいくことができるか？」という課題を検討しているといいます。その答えは、「必要なのは1つだけ」を意味するYONO（You Only Need One）アプリでした。SBIは、顧客の日常のライフスタイル・ニーズに対応し、そのジャーニーの中に金融サービスを組み込むことを決定しました。YONOは、通常は次のような複数のアプリケーションを必要とするサービスを統合しました。
「銀行が発行した決済手段は、日常のライフスタイルの自然な一部となりました」と彼はセッションで述べました。「その結果は驚異的で、月間アクティブ・ユーザー数は6,000万人を超えました。価値創造はおよそ400億米ドルです。非金利収入が大幅に増加し、グローバル・バンキング最初期における本質的なライフスタイル・スーパー・アプリケーションの1つとなりました。SBIが成功したのは、コードの書き換えではなく、顧客との関連性から始めたからです。」
2つ目の例は、DBS銀行とそのモバイル・アプリケーションPayLah!でした。長年にわたり中核となるシステム変革プログラムを実施してきた結果、DBSは、顧客中心のライフスタイル・ファーストの戦略を採用することへの移行から得られるメリットに気付きました。彼らはPayLah!アプリに直接統合された売買提案を開始しました。提供される顧客体験の例には以下が含まれます。
ここでは、決済レールは主要な機能ではなく、ライフスタイルの向上を陰で支えていました。Loesslによると、PayLah!の株価純資産倍率（企業の財務的健全性と成長可能性を示す重要な指標）が50％上昇するなど、測定可能な成果をもたらしました。シンガポール全土で数百万人のアクティブ・ユーザーを獲得し、デジタルおよび支店を介さないエンゲージメントが明らかに成長しています。
3番目の例として、ブラジルのBanco Bradescoは国内最大手銀行の1つであり、IBMにとっても重要な関係にあります。Bradescoは、中核となるモダナイゼーションだけに焦点を当てるのではなく、外部にいる顧客のニーズに目を向け、農業経済における繁栄を支援するために顧客基盤のセグメントを慎重に選択しました。これにより、農家、サプライヤー、バイヤー、サービス・プロバイダーのためのデジタル・マーケットプレイスおよびエコシステムであるE-agroが誕生しました。BradescoはIBMの支援を受けて、以下を含むプラットフォームを構築しました。
その影響は相当なものでした。Sinhaは、Bradescoが融資商品の大幅な拡大を実現していると指摘しました。新規顧客の獲得と、農業バリュー・チェーンの需要と供給の先を見越した可視化を実現できます。
Sinhaによると、E-agroはBradescoにとって非常に印象的な成果をもたらしました。たとえば、地方および準都市市場におけるデジタル・エンゲージメントの強化、そして決定的に重要なのは、従来の製品販売ではなくマーケットプレイスに基づく新しい収益モデルです。
Sinhaは、これらすべての例の背後にある共通の洞察を捉えました。「レガシー・コアシステムの変革は必須ですが、顧客の課題を見逃してはなりません」と彼は言います。「内部向きのコア・トランスフォーメーションでは、価値を提供することはできません。これは終わりのないトランスフォーメーションであり、完成しそうになった頃には、顧客のニーズが上回っている状態です。代わりに、顧客とそのライフスタイルを第一に考えることに焦点を当ててください。その次に、銀行をそのエコシステムに組み込みます。変革の目的は、顧客とのやり取りを容易にすることだけではありません。顧客が製品とのやり取りや購入を望まない場合はどうすればよいでしょうか。何十億ドルもの投資が無駄になります。それよりも、顧客がそれぞれのライフスタイルを築き、製品が受け入れられることを目的とする製品とサービスの作成に注力しましょう。それが顧客の生活を改善するためのシームレスな後押しとなるからです。」
Sinhaによれば、この洞察によって問題全体の94%が説明できます。銀行は、顧客との関連性から始めるのではなく、基幹システムから始めているため、苦戦していると彼は言います。銀行が以下のことを行うと、本質的なモダナイゼーションが加速します。
YONOを使用したSBI、PayLah!を使用したDBS、E-agroを実施したBradescoは、この移行を行ったことで、評価、顧客の増加、資産の拡大、エコシステムの規模において測定可能な改善を実現したとSinhaは説明します。
