機械の中の赤ちゃん：映画会社がAIで映画をどのように再考しているか

Ancestra』のある場面では、私たちは登場人物の脳の中に飛び込み、何層もの組織を螺旋状に下っていき、胎児が空気を求めてもがきながら浮かんでいる子宮へと入っていく。その後、私たちは上から見た帝王切開を目撃します。腹部の肉が光の爆発の周りで花びらのように裂けていきます。これらの瞬間は、従来のCGIではレンダリングされていませんでした。チームは、プロンプト・作成、画像選択、モーション・トラッキング、AI 微調整という骨の折れる反復プロセスを通じて、これらを実現しました。

「使用可能な1つの画像を得るために、1,000以上の画像を生成しました」とMcNitt氏は言います。「それは激しいプロセスであり、機械との会話でした」

いくつかのシーンでは、チームはImagenを使用して高解像度の静止画を生成し、それをRunwayやGen-2などのフレーム予測ツールを使用して短いビデオ・クリップに変換しました。感情的なイメージを維持するために、一般的なプロンプトを避けました。代わりに、実際の病院環境に基づいて、詩的な言葉、VRブロック、照明の参照を使用しました。

Ancestraが特異である理由の一つは、AIの使い方が派手でも無駄でもないことです。合成俳優も人工のナレーションもありません。その代わりに、この映画は現実に基づいています。人間の出演者が主導するキャスト、エクスペリエンスに根ざした台本、そして制作のすべてのピクセルを導くアーティストのチームです。

「その一線は、私が乗り越えてはいけないものでした」と彼女は言います。「俳優たちは人間である必要がありました」McNitt氏にとって、AIはカメラに撮影できないものを示す方法でした。

その必須事項を受けて、彼女のチームは設定上で「AIユニット」と呼ぶものを開発しました。つまり、夢のようなビジュアル・シーケンスの開発を担当する別のクリエイティブな集団です。彼らの仕事には、彼女の亡き父親が海洋・航空写真家としてヘリコプターからぶら下がって撮影した写真をもとにモデルを指導することも含まれていました。彼の目は、文字通り、映画の視覚的DNAを形作るのに役立ちました。

「彼は最近、永続的になりました」とMcNitt氏は語ります。「彼の作品、レンズの選択、使用したフィルムについて、私はこれまで聞くことができなかった多くの疑問を抱いていました。彼の写真でモデルをトレーニングすることが、再び彼とコラボレーションする方法になりました。」

AIを匿名の生成器として使用するのではなく、記憶とコラボレーションのための器として使用するという考え方は、Ancestraを通じて実行されています。また、この映画が、芸術におけるAIをめぐる、しばしばディストピア的な言説とは一線を画す理由のひとつでもあります 。

McNitt氏はこの問題についてよく認識しています。映画における生成ツールの使用は、特にハリウッドストライキ、デジタルレイバー、著作権、創作著作者に対する懸念が続いた後、依然として議論の余地のあるトピックです。

「境界線を明確にしました」と同氏は言います。「私たちは合成俳優を使いませんでした。モデルに他のアーティストの作品を模倣するように依頼したわけではありません。私たちが生成したものはすべて、個人的な資料から構築されたか、ストーリーのために作られたものです。」

自身の創造プロセスについて、彼女は直接的な模倣と、何か新しいものに影響を織り込むというより微妙な行為との境界線を引きました。「参照とコピーには違いがあると考えています」と彼女は言います。「どのアーティストも他のアーティストからインスピレーションを得ていますが、そのインスピレーションをどのように使うかが重要です。」

他のアーティストのスタイルを借りる倫理は、著作権とクリエイティブの所有権に中心を置く傾向がありますが、この映画のAIをめぐる議論は、テクノロジーが人間の労働力を奪う可能性があるかどうかという別の懸念についても言及しています。

「Ancestraの制作には200人以上の人が関わっていました」と彼女は言います。「AIユニットは仕事に取って代わるものではなく、クリエイティブなツールキットにさらなる変化をもたらすことができたのです」

それでも、彼女は限界を認識しています。Veoのようなツールは、一度に数秒のビデオしか生成できません（つまり、すべてのショットを断片化して構築し、骨を折れてつなぎ合わせる必要があります）。ストーリー全体で視覚的な一貫性を維持するには、膨大な労力（慎重なプロンプト・デザイン、スタイルのマッチング、登場人物、照明、カメラの動きの一貫性を保つための繰り返しの反復など）が必要であり、モデルがそれ自体のルールを破ることがよくあります。または、少なくともAIを特定のクリエイティブ目標に導こうとするときに、予測不可能なプロンプトがいかに重要であるかを明らかにします。

「宇宙のイメージを促そうとしたとき、それはまるで科学の教科書のように見えました」と彼女は語りました。「映画的ではなく、文字通りのものです。より詩的な言葉を使って美学を導く間接的な促し方を見つけなければなりませんでした。」

時には、その成果が圧倒されるものになることもありました。あるショットでは、上空から見た帝王切開の宇宙的抽象写真があり、赤ちゃんが光の中に現れる様子が、バーチャルリアリティで作成した動きの参照をもとに訓練されたモデルから生まれ、彼女の父親の海洋写真からスタイルのヒントを取り入れています。その結果、超現実的で夢のようなものが生まれます。どんなカメラも捉えきれない瞬間ですが、感情的に真実を感じさせます。