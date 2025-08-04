Goldman Sachs社のハイブリッド・ワークフォース第一号、AIソフトウェア・エンジニアのDevinを紹介

Goldman Sachs社は、生成AIベースのフルスタック開発者である「Devin」を最近導入し、Goldman CIOのMarco Argenti氏は、7月11日のCNBCによるインタビューで語りました。Argenti氏は次のように語ります。「Devinは当社の新入社員となり、開発者に代わって業務をこなすことになるでしょう。」Devinは、自然言語の口頭プロンプトに基づいてアプリ全体をゼロから実行できます。銀行業界が何十年にもわたってAI関連技術を使用してきた中、その開発企業であるCognition社は、Devinは「最初のAIソフトウェア・エンジニア」であると述べています。
Devinは、AIエージェントが人間の同僚と一緒に働く「ハイブリッド・ワークフォース」というArgenti氏のビジョンの一部です。IBMのグローバル・バンキングと金融市場のマネージング・パートナーであるShanker Ramamurthy氏は、DevinがGoldmanのような機関にどのように役立つかの例を示しました。「こう考えてみてください」IBM Thinkで彼は言いました。「Devinによって生産性が20%向上すれば、Goldmanの12,000人の技術者は14,400人の技術者と同じように業務を行えるようになります」
他のどの業種よりも、「AI開発に最大の価値があると感じているのは金融業界です」とRamamurthy氏は言います。「結局、金融業界では原子を扱っているのではなく、ビット単位でやり取りしています」
たとえば、近年では、機械学習（ML）のようなAIに隣接する分野が、アルゴリズム取引、高頻度取引、永遠の茨の道であるオプション料金体系のような金融における変革的進歩を可能にしています。Ramamurthy氏によると、Devinの役割は、取引デスクからの複雑な問い合わせと実行の間のテクノロジーと時間的なギャップを縮小することです。
説明のため、Ramurthy氏は架空のユースケースを共有しました。「誰かが何億トンもの非常に高品質な鉄鉱石を発見したというニュース記事があるとしましょう。コモディティー・トレーダーであれば、Devinに「この新しい情報を私のモデルに組み込むのを手伝ってください」と依頼できます」関連するデータとモデルにアクセスできるようになると、Devinは技術者と迅速に協力して、要求を処理するアプリケーションの共創または改良と実装を支援し、ソフトウェア開発ライフサイクルを合理化および加速できます。
何がそんなに大したことなのかと疑問に思う人もいるかもしれません。Devinは、OpenAI社とGitHubが2021年にリリースし、高い評価を受けているGitHub Copilot（Microsoft社のAIツールと混同しないように）など、この世界的な投資銀行が使用してきた一連のAIベースのコーディング・ツールの最新のものに過ぎません。世界（少なくとも一般人）は、GitHub Copilotのような、ユーザーが自然言語でエンジニアリング・プロンプトを入力すると、ソフトウェアが機能するコードを出力するようなツールを見たことがありませんでした。それはまさに、生成AIがそもそも発明された目的である種類のタスクであるように思われます。
Devinもそれを行うことができますが、重要な機能である自律性が追加されています。Cognition社のWebサイトによると、同社はDevinを「疲れを知らない熟練のチームメイト」として設計し、アプリを最初から最後まで作成できる能力を持たせたと言います。上記のRamurthy氏の例と同様に、ユーザーはほぼ通常の自然言語で希望リストをDevinに伝え、期待した内容を正確に実行するコードを取得できます。
YouTubeでは、サブスクリプション・ベースの公開バージョンを使用してDevin.aiでアプリを作成する人々の多くのデモがあります。このインターフェースは、ChatGPTとUnix端末を掛け合わせたようなものです。つまり、半分は自然言語で半分はコードです。言語部分はユーザーがDevinと行う会話です。コードの部分はDevinが指示を内部での解釈方法に関わります。
GitHubやSlackなど、プロジェクトに役立つ情報が含まれている可能性のある他のアプリにDevinを直接接続できます。米国のSinghという技術チャンネルの動画では、ホストのHarnoor Singh氏が、この機能がなぜ便利なのかを説明しています。たとえば、チームとのSlackでの会話に含まれる写真リポジトリーを使用するようにDevinに指示したり、GitHubアカウントから以前のプロジェクトへのアクセス権をDevinに付与したりすることができます。
ユーザーは、ChatGPTへのアプローチと同じようにDevinにアプローチします。作成させたいアプリの説明を自然言語でインプットします。Singh氏の例では、Devinに「ステージ・レコーダーを作りたい」と言います。つまり、講演者がプレゼンテーションを行う際にノートPCで確認できるカウントダウン時計のようなものです。Devinは、わずか3つの自然言語プロンプトでSingh氏のアプリを作成することができました。
Cognition社は、コーディング中に独自のQAとデバッグも行います。このプロセスについてCognition社は同社のウェブサイトで「DevOneはコード環境をセットアップし、バグを再現し、コーディングして修正を独自にテストします」と説明しています。とても驚いています。Devinが独自のLinkedInプロフィール（Cognition Labsが遊び心で作成したもの）を持っているのも不思議ではありません。
Goldman社の発表は、「Goldman Sachsは、コンピューター・サイエンスの学位を無価値にしてしまいました」という中サイズの見出しは、ブログ業界のIT専門家の間で一部の混乱を引き起こしました。しかし、Goldman社のArgenti氏によると、Devinは仕事をめぐって人間と競争するためには存在しません。結局のところ、生成AIの賢さは、ユーザーの指示次第です。「エンジニアは、問題を首尾一貫した方法で実際に説明し、それをプロンプトに変える能力を持ち、それらのエージェントの作業を監督できるようになることが期待されています」と彼は言います。
Ramamthy氏も同意しました。「だからといって、それが100％正しくて、欠陥がないと言っているわけではありません」と彼は言いました。「しかし実際、Devinは可能性を再考することを目的としています。ほとんどがアナログ的なプロセスを選択し、そこに生成AIを組み込むのではなく、そのプロセスを再考することができるとしたらどうでしょうか？人間とデジタル・エージェントを連携させると、魔法が起こるのです」
