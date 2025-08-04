Goldman Sachs社のハイブリッド・ワークフォース第一号、AIソフトウェア・エンジニアのDevinを紹介

他のどの業種よりも、「AI開発に最大の価値があると感じているのは金融業界です」とRamamurthy氏は言います。「結局、金融業界では原子を扱っているのではなく、ビット単位でやり取りしています」

たとえば、近年では、機械学習（ML）のようなAIに隣接する分野が、アルゴリズム取引、高頻度取引、永遠の茨の道であるオプション料金体系のような金融における変革的進歩を可能にしています。Ramamurthy氏によると、Devinの役割は、取引デスクからの複雑な問い合わせと実行の間のテクノロジーと時間的なギャップを縮小することです。

説明のため、Ramurthy氏は架空のユースケースを共有しました。「誰かが何億トンもの非常に高品質な鉄鉱石を発見したというニュース記事があるとしましょう。コモディティー・トレーダーであれば、Devinに「この新しい情報を私のモデルに組み込むのを手伝ってください」と依頼できます」関連するデータとモデルにアクセスできるようになると、Devinは技術者と迅速に協力して、要求を処理するアプリケーションの共創または改良と実装を支援し、ソフトウェア開発ライフサイクルを合理化および加速できます。