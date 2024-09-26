Fysa – GNU-LinuxシステムにおけるクリティカルなRCE欠陥

ブログ記事の最初のシリーズは、Common Unix Printing System（CUPS）の脆弱性について詳しく説明したものです。この脆弱性により、攻撃者はUNIXベースのシステムへのリモートアクセスが可能になるとされています。この脆弱性は、さまざまなUNIXベースのオペレーティング・システムに影響を及ぼし、特別に細工されたHTTPリクエストをCUPSサービスに送信することで悪用される可能性があります。
IBMニュースレター
AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
X-Forceインシデント・コマンドは、セキュリティ調査員のシモーネ・マルガリテッリによる一連のブログ記事の最初の記事と称する記事を監視しています。この投稿では、Common Unix Printing System（CUPS）の脆弱性が詳しく説明されています。この脆弱性は、特別に細工されたHTTPリクエストをCUPSサービスに送信することで悪用される可能性があるとされています。この脆弱性は、LinuxやmacOSを含むがこれらに限定されないさまざまなUNIXベースのオペレーティングシステムに影響を及ぼします。この脆弱性を悪用すると、影響を受けるシステムへのリモート・アクセスが可能になり、攻撃者は任意のコードを実行し、昇格された特権を取得できるようになります。X-Forceは情報開示を調査し、エクスプロイテーションを監視しています。今後もこの状況を監視し、更新情報があり次第、提供します。