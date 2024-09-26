Fysa – GNU-LinuxシステムにおけるクリティカルなRCE欠陥

X-Forceインシデント・コマンドは、セキュリティ調査員のシモーネ・マルガリテッリによる一連のブログ記事の最初の記事と称する記事を監視しています。この投稿では、Common Unix Printing System（CUPS）の脆弱性が詳しく説明されています。この脆弱性は、特別に細工されたHTTPリクエストをCUPSサービスに送信することで悪用される可能性があるとされています。この脆弱性は、LinuxやmacOSを含むがこれらに限定されないさまざまなUNIXベースのオペレーティングシステムに影響を及ぼします。この脆弱性を悪用すると、影響を受けるシステムへのリモート・アクセスが可能になり、攻撃者は任意のコードを実行し、昇格された特権を取得できるようになります。X-Forceは情報開示を調査し、エクスプロイテーションを監視しています。今後もこの状況を監視し、更新情報があり次第、提供します。