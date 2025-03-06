簡単に答えると、イエスです。
モバイル・ワールド・コングレスで、Lenovoは、ユーザーが3DノートPCで3D環境を回転、ズーム、対話できるAI搭載リングを発表しました。一方、グーグルとサムスンは、Geminiを実行可能で、今年後半に発売予定のXRヘッドセット、Project Moohanをプレビューしました。しかし、AIを何百万人もの人々に提供するという約束のもとに構築された携帯電話を置き換えるAIグラスや、画面がなくても日常生活にAIを取り入れるピンといったウェアラブル・デバイスの多くが、過去数年間で大きく失敗してしまいました。この市場には将来性があるのでしょうか？
「ハードウェアAIの市場は十分にあります」と、Apple社、Microsoft社、Facebook社で経営幹部を務めた起業家であるAsh Saulsbury氏は、IBM Thinkとの最近のインタビューで述べています。
Saulsbury氏は、AIハードウェア企業が起こりうる最大の間違いの1つは、それを身に着けている人がどのように感じるかを十分に考えていないことだと考えています。「誰も、自分が不格好に見たり、仕事をするのに苦労するものを身に付けたいと思っている人はいません」と彼は言います。
Saulsbury氏は、ユーザーとユースケースがあらゆる製品設計の中心にあるべきだと言います。特に、AIハードウェアのように有望な分野では、多くのコンセプトが理論的にはエキサイティングに見えますが、実際には必ずしもそうではありません。
「製品を作るのはユースケースです」と彼は言います。「商品でも、テクノロジーの問題でもありません。テクノロジーは関係ないのです。」
早い段階で、カンザス大学デザイン研究センター（Center for Design Research）所長のGregory Thomas氏は、あるインタビューでウェアラブルAIに関する最大の議論はB2B市場かもしれないと述べていました。「ウェアラブルは、特にシームレスであることが求められる医療分野において非常に重要です」とThomas氏は言います。「患者は、自分が閉じ込められていると感じたり、モルモットであるように感じたりはしたくないのです。」
Thomas氏は仕事の中で、自動車に搭載されたスマートデバイスと、新しいテクノロジーによってカンザスの田舎で患者の診断と治療がどのように可能になるかを研究してきました。「私たちは、自分たちにとってうまく機能するものを模索してきました。センサーを繊維に織り込む技術には将来性があります。患者がベッドに寝ているだけで、シャツやブラウスに埋め込んだセンサーが、心拍数、体温などの重要な情報を監視してくれるのです。ウェアラブルは、言語処理のような適切なテクノロジーと組み合わせれば、信じられないほどの未来があります。」
Humaneが2年前に発表したウェアラブルAI Pinは、音声コントロールと手のひらへの投影によってユーザーを画面から解放する「インテリジェント・コンパニオン」になると見られていました。しかし、物事は計画どおりに進みませんでした。元Appleのリーダー2人によって共同設立されたHumaneのAI Pinは、昨年の春の発売時に悪いレビューを受け、最近、HPに部分的に買収されたことを発表しました。それでも、Thomas氏は、看護師の管理業務の支援など、このテクノロジーの潜在的なユースケースをすぐに実感したと述べています。
「ウェアラブルは、適切なテクノロジーと組み合わせれば、信じられないほどの未来をもたらします」とThomas氏は言います。「もちろん、AIによってすべてが進歩するため、深いところに埋め込む必要があります。AIでできることは無限にあります。」
