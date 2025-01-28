フランスのAIスタートアップ企業が西へ

Hugging Face、Mistral AI、Pathwayの共通点は何でしょうか。フランスの起業家によって設立されたこれらのAI企業は、いずれも米国で強い存在感を築いています。Pathway社は昨年末に本社をパリからMenlo Parkに移転しました。Hugging Face社の本社はニューヨークにあり、Mistral社は2024年にパロアルトにオフィスを構えました。
起業家を支援するために設立されたフランスの団体、La French Techの主催イベントで、Mistral社の米国ゼネラル・マネージャー兼収益責任者であるMarjorie Janiewicz氏は、「米国に支社を設立することは野心的なステップです」と語ります。
2023年にDeepMindとMetaの元エンジニア3人によって設立された Mistral社 は、オープンソースの LLMを開発しています。同社はMicrosoft社のパートナーであり、IBM社を含む いくつかの米国顧客を獲得し、設立から1年後には62億米ドルの評価額が付きました。Mistral社大きな野望を抱いており、それを独自に追求するつもりでいます。ダボス会議で共同設立者のArthur Menschは、同社を売却するつもりはなく、IPOを計画していると語った。
フランスは多くの知恵を輸出しており、フランスのコンピュータ科学者はAIに大きく貢献しています。AI関連の著名な人物には、MetaのYann LeCun、Googleで10年勤務した後にAGIの進歩を測るベンチマークである ARC-AGIを開発したコンピュータ科学者François Cholletがいます。Cholletは最近、Zapierの共同創業者と共に NDEAという新事業の立ち上げを発表しました。
最近、フランスのスタートアップエコシステムには新しいスタートアップや才能が溢れかえっており、フィナンシャル・タイムズ紙には最近、「 フランスはグローバルなAI大国になれるのか ？」という見出しも昨年11月に OpenAIのパリ オフィス が開設されたことで、フランスはヨーロッパのAIハブとしてのリーダーシップを確立しました。
しかし、多くのフランスの起業家にとって、フランスから米国に移住するという選択は簡単でありません。Pitchbookのデータによると、2024年にはVC投資の56％が米国で行われました。
「世界的リーダーになるためには、米国市場を追求する必要があります」と、サンフランシスコのベンチャー・キャピタル会社、Cathay イノベーション社のパートナー兼C.Lab責任者であるMatthieu Soulé氏は言います。「調達額の半分以上が米国にあり、同組織は依然として西側世界の主要市場です。欧州で一番になるためには米国企業との戦いが必要になります世界的なリーダーになりたい場合は、米国市場に迅速に参入する必要があります。フランスにとって機械的には、国内市場が限られているため、国際展開の問題が生じます。」
パンデミック（世界的大流行）の最中、著名な経営者や企業がテキサスやフロリダに移転したため、ハイテク産業の中心地としてのサンフランシスコの終焉を予想する声も多くありました。とはいえ、サンフランシスコにはOpenAI社やAnthropic社などのAI関連の巨大企業があり、AmazonがAGI SF Labを開設したのもサンフランシスコです。
今では、これまで以上にどこでもベンチャーを立ち上げることが可能だという点には誰でも同意するでしょう。しかし、米国でも、シリコンバレーという市場の一つが依然として重要です。「フランスには非常に優秀なエンジニアがたくさんいます」とサンフランシスコのRamp-Up Labの共同設立者兼マネージングディレクターのマリー・フロッヘン氏は言う。「しかし、シリーズAに動きようとするとすぐに、複雑になります。フランスには多くの才能がありますが、才能だけではありません。ベイエリアは、資本、経験豊富なメンター、連続起業家へのアクセス、そしてリスクを取ることとコラボレーションを促進する文化を提供します。」
債券管理会社のCarta社によると、ベイエリアは2024年に米国のAI資金調達全体の73.3%を占めており、ニューヨーク州とボストンが残りのわずかな部分を分け合っています（それぞれ資金調達の10％未満）。「ここのネットワーク密度は非常に高密度です」と、Carta社のインサイト責任者であるPeter Walker氏は言います。「どこに行っても、興味深い問題に取り組んでいる創業者がいます。たとえこうした企業と提携しなくても、ここではほかの土地では不可能な方法で、人々から直接学ぶことができます。」
WaymoのCFO（最高財務責任者）であるElisa de Martel氏は、資金だけではなくベイエリアに才能が集中していることで、シリコンバレーには競争上の優位性がかかっていると述べています。Apple社、そしてCarbon社で、シリコンバレーで15年働いた後、同氏は、ベイエリアには他の場所での再現が困難な要素の特別な融合があると考えています。
「ここには、エネルギーと、才能と資本のユニークな組み合わせがあるのです」と彼女は指摘します。
2020年にパリで設立されたPathwayの起業家たちにとって、Metaの本社があるMenlo Parkへの移転はいくつかの課題をもたらしましたが、ほとんどはチャンスでした。その目的は、 PathwayのCEO、Zzanna Stamirowska氏は、「それが起こっている現場に居合わせることです」と説明します。
Pathway社は、「ライブAI」を構築するデータ企業で、開発者が自身を更新できるシステムにデータを統合できるプロジェクトを構築するためのAIフレームワークを提供しています。顧客には、NATOやフォーミュラ1のレース・チームが含まれています。Pathwayのユーザーのほとんどは米国から来ている、と Stamirowska 氏は言います。
「米国市場の技術ニーズはより高度です」と彼女は言います。「これにより当然需要が生まれ、当社のような高度な製品を開発するためのより良い環境が生まれます。」Pathway は、「 Transformers 」の共同発明者であり OpenAI の主任研究員であるLukasz Kaiser氏の支援を受けています。
多くの成功例がある一方で、ベイエリアのフランス人移住者の中には、EU AI法などのEU規制によって、フランス企業が国際的な成功と認知を得ることが難しくなる可能性があると考えている人もいる。
「規制によりニッチ市場が生まれる可能性があるため、世界的リーダーになることを目指している企業には魅力的ではないかもしれません」とStamirowska氏は言います。「ただし、一部の地域は他の地域よりも浸透が困難でも、特定の地域内ではニッチを見つける機会がより多くなっています。一方で、地元企業がイノベーションや競争をリードするのではなく後を追う可能性があることから、技術の進歩と研究開発に対する規制の影響を考慮する必要があります。最終的には、会社の目標によります」
Lago社は、Stripeのオープンソースの代替として自らを売り込むスタートアップで、パリで設立されました。しかし、共同創設者兼CEOのAnh-Tho Chuong氏は、昨年、本社をサンフランシスコに動きました。彼女が米国に来たのは初めてではありません。彼女はここに家族のルーツを持ち、Airbnb、Twitch、Coinbase、Stripeの創設者を含む卒業生とのスタートアップインキュベーターである有名なY Compinatorに参加しました。
「ソフトウェア会社の成功を望むなら、残念ながら、フランスでは不可能です」とChuong氏は言います。「私たちはオープンソースなので、サクセスストーリーやリソースがほとんどありません。米国に拠点を置くということは、私たちにとって戦略的な選択でした」
そして、多くのフランス人が知っているように、米国で成功を収めることが、フランスの本拠地を含む世界の他の場所で成功を収める最も確実な方法だということもあります。「当社の顧客には米国を拠点とする企業があり、米国とヨーロッパの両方で認められ、両地域にまたがって事業を行っています」とChuong氏は言います。「残念ながら、もし欧州に同等のものがあったとしても、同じ影響力はなかったでしょう」
2017年に新たに選出されたエマニュエル・マクロン大統領が、自国を欧州の「スタートアップ地域」に変えるという野心を発表して以来、フランスのAIスタートアップは多くの注目を集めています。「スタートアップ国家とは、誰もがスタートアップを生み出すことができると自分に言い聞かせることができる国家のことだ」というマクロン大統領の発言は有名です。「フランスにはそんな国になってほしい」。
就任の最初の数カ月で、マクロン大統領はパリを拠点とするインキュベーターであるStation Fを立ち上げました。この種の組織としてはフランスでもっとも大規模なものです。立ち上げ以来、Station Fは7,000社以上のスタートアップと協力し、10億ユーロ以上を調達し、Samsung社、Apple社、SAP社などの大手企業に買収された企業のメンターも務めてきました。
8年後、AIをめぐる競争がかつてないほど激しさを増している中、彼の野心的な目標が現実になるかどうかは、今も注目されています。
IBMのWebセミナーに参加し、エージェント型AIの取り組みを通じて真のROIを見出す方法を、業種・業務やユースケース、さらにはIBM自身の成功事例を交えながらご紹介します。
IBM®が2025年Gartner Magic Quadrantのデータサイエンスおよび機械学習プラットフォームのリーダーとして評価された理由をご覧ください。
組織が、バラバラなパイロット・プロジェクトでAIを導入する段階から、中核的なトランスフォーメーションを推進するためにAIを活用する段階へと移行している方法をご覧ください。
今すぐ個人またはマルチユーザーのサブスクリプションを購入すると、100を超えるオンライン・コースの完全なカタログにアクセスして、低価格でさまざまな製品のスキルを向上させることができます。
IBM® Graniteは、ビジネス向けにカスタマイズされ、AIアプリケーションの拡張に合わせて最適化された、オープンで高性能、かつ信頼性の高いAIモデルのファミリーです。言語、コード、時系列、ガードレールのオプションをご覧ください。
これら5つのマインドシフトを実行することで、不確実性を切り抜け、ビジネス改革を促進し、エージェント型AIによって成長を加速させます。
AI開発者向けの次世代エンタープライズ・スタジオであるIBM watsonx.aiを使用して、生成AI、基盤モデル、機械学習機能をトレーニング、検証、チューニング、導入しましょう。わずかなデータとわずかな時間でAIアプリケーションを構築できます。
IBMの業界をリードするAIの専門知識とソリューションのポートフォリオを活用して、AIをビジネスの業務に利用しましょう。
IBMコンサルティングAIサービスは、企業がAIをトランスフォーメーションに活用する方法を再考するのに役立ちます。
AI開発ライフサイクル全体にわたる機能にワンストップでアクセスできます。使いやすいインターフェース、ワークフロー、業界標準のAPIやSDKを利用して、強力なAIソリューションを構築できます。