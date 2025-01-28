フランスのAIスタートアップ企業が西へ

Hugging Face、Mistral AI、Pathwayの共通点は何でしょうか。フランスの起業家によって設立されたこれらのAI企業は、いずれも米国で強い存在感を築いています。Pathway社は昨年末に本社をパリからMenlo Parkに移転しました。Hugging Face社の本社はニューヨークにあり、Mistral社は2024年にパロアルトにオフィスを構えました。

起業家を支援するために設立されたフランスの団体、La French Techの主催イベントで、Mistral社の米国ゼネラル・マネージャー兼収益責任者であるMarjorie Janiewicz氏は、「米国に支社を設立することは野心的なステップです」と語ります。

2023年にDeepMindとMetaの元エンジニア3人によって設立された Mistral社 は、オープンソースの LLMを開発しています。同社はMicrosoft社のパートナーであり、IBM社を含む いくつかの米国顧客を獲得し、設立から1年後には62億米ドルの評価額が付きました。Mistral社大きな野望を抱いており、それを独自に追求するつもりでいます。ダボス会議で共同設立者のArthur Menschは、同社を売却するつもりはなく、IPOを計画していると語った。

フランスは多くの知恵を輸出しており、フランスのコンピュータ科学者はAIに大きく貢献しています。AI関連の著名な人物には、MetaのYann LeCun、Googleで10年勤務した後にAGIの進歩を測るベンチマークである ARC-AGIを開発したコンピュータ科学者François Cholletがいます。Cholletは最近、Zapierの共同創業者と共に NDEAという新事業の立ち上げを発表しました。

最近、フランスのスタートアップエコシステムには新しいスタートアップや才能が溢れかえっており、フィナンシャル・タイムズ紙には最近、「 フランスはグローバルなAI大国になれるのか ？」という見出しも昨年11月に OpenAIのパリ オフィス が開設されたことで、フランスはヨーロッパのAIハブとしてのリーダーシップを確立しました。

しかし、多くのフランスの起業家にとって、フランスから米国に移住するという選択は簡単でありません。Pitchbookのデータによると、2024年にはVC投資の56％が米国で行われました。

「世界的リーダーになるためには、米国市場を追求する必要があります」と、サンフランシスコのベンチャー・キャピタル会社、Cathay イノベーション社のパートナー兼C.Lab責任者であるMatthieu Soulé氏は言います。「調達額の半分以上が米国にあり、同組織は依然として西側世界の主要市場です。欧州で一番になるためには米国企業との戦いが必要になります世界的なリーダーになりたい場合は、米国市場に迅速に参入する必要があります。フランスにとって機械的には、国内市場が限られているため、国際展開の問題が生じます。」