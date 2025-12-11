「業務のすべてを変革する、3つのエクスポネンシャル・テクノロジーがあります」と、IBMのグローバル・バンキングおよび金融市場担当マネージング・パートナーであるShanker Ramamurthyは、先週Yale Club of New Yorkで開催されたFinancial Services Leadership Exchangeで、満員の聴衆の前で述べました。「『昨日と今日、今日と明日』、『明日とその翌日』という観点で考えます」と彼は続けました。「昨日と今日は、ハイブリッドクラウドが使われています。今日と明日は、AIと生成AIが中心となります。そして明日とその翌日は量子です。」金融サービス企業は、準備万端でしょうか？Ramamurthyやイベントでの他の講演者による講演からすると、これらの企業には生き残るための議論をする時間があまりないように思えます。こういった企業にとって「明日」は実際には「今日」だからです。
「このAIと生成AIの新時代で成功するためには、勝者は何をする必要があるでしょうか」と彼は尋ねます。Ramamurthyの説明によると、ここ10年ほどまでは、多くの企業では「（経営陣）がビジネス戦略を策定し、その後でその戦略をサポートするテクノロジーが登場する」というのが通常の慣行でした。しかし現在では、どちらの方向もあり得る世界となっています。「これらのエクスポネンシャル・テクノロジーの組み合わせは、ビジネス・モデルに情報を提供するだけではありません。テクノロジーは実際にビジネス・モデルを形成し、推進しています。」
「エクスポネンシャル（指数関数的）」という用語は、「多くの」という際の誇張的な同義語として多くの場合日常的に使われますが、AIとQuantumに関しては、ExchangeのIBMのエキスパートによると、これらのテクノロジーの成長は文字通り「指数関数的」ではなく、容量とコスト効率の向上を実現できます。
Ramamurthyは、ポッドキャスト「Decoder with Nilay Patel」の最近のエピソードを引用し、その中でIBMのArvind Krishna CEOが、AI技術のコスト削減の加速はほぼ避けられないと説明しています。ムーアの法則、つまりコストの上昇を最小限に抑えながら、集積回路上のトランジスターの数がほぼ2年ごとに倍増する現象のことを、Krishnaは、最近の半導体技術の過去5年間で実証されたと指摘しています。（実際、ムーアの法則は1965年に用語として誕生して以来、一貫して正確性を保っています。）
「（AIに）コミットされる資本の量は数兆ドルに増加しているのでしょうか？間違いなく増加しています」とKrishnaはポッドキャストで述べました。「しかし、今後5年間で、おそらく純粋な半導体の機能のみで10倍の優位性を得ることができるでしょう。その後、デザイン面で10倍、ソフトウェア面で10倍の効果が得られます。10倍になった3点をまとめると、価格は1000倍安くなります。」
Ramamthyはこう語ります。「ではそれをどのように活用すればよいでしょうか。」時間は非常に重要であり、ほとんどの銀行専門家の間ではコストが差し迫った懸念事項となっている、と彼は言います。「銀行のCEOは、収益の増加、コストの最適化、リスクと規制コンプライアンスの管理という3つの目標を達成しようとしています。ところで、銀行業務ではコストと収益の比率が堅固に維持されているということは周知のとおりです。米国では、その数値は62％近くになっています。」
「これら3つの競合する目標を達成することは非常に困難です」と彼は言います。「そして数十年ごとに、まるで時計仕掛けのように、世界中で銀行危機が発生しています。たいていは、これら3つのうちの1つに最適とは言えない傾向があるためです。」
では、金融サービスのリーダーは何をすべきでしょうか。
「成熟した市場の銀行には問題があります」と彼は言います。「彼らは何十年もテクノロジーに投資してきましたが、プロセスやビジネスモデルと同様に、複雑で費用がかかります。テクノロジーはビジネスの従属的役割を担います。」この一見扱いにくい過去のレガシーをどのように適応させるのでしょうか？「フロントオフィス、ミドルオフィス、バックオフィスの考え方を再設計するのではなく、再考する必要があります」と彼は説明しました。従来のモデルでは、「人、プロセス、テクノロジーの約3分の2は、非常に複雑であるため、ミドルオフィスとバックオフィスに集中する傾向があります。私はそれを「昨日のバンキング・モデル」と呼びました。明日の銀行モデルは、この方程式を根底から覆すことになるでしょう。」
そのために必要なのは、「これらのエクスポネンシャル・テクノロジーで何ができるかを再考し、顧客、エコシステム、パートナーシップという、本当に重要なことに集中できるようにすることです」と彼は言います。ここで重要なのは、昨日から明日に移行するプラットフォームです。これは何年にもわたる取り組みとなります。」
過去20年間の大半において、IBM CXO調査は、金融サービスがテクノロジーの早期導入に関して時代を先取りしていることを示した、とRamamurthyは述べました。AIと生成AIの登場によってその状況は変わりました。「この調査を行って以来、テクノロジーが金融サービス内よりも外部ではるかに積極的に採用されているのは初めてのことです」と彼は述べています。その理由はいくつかあります。リスクや規制に関する懸念、そしてAIのハルシネーションに関するものです。そのため、一部の銀行はこの新しいテクノロジーへのアプローチに慎重です。「初期の頃は、バック・ツー・フロントの自動化が非常に活発でした」と彼は言い、銀行の進捗は非常に規模の小さなものでした。「銀行は次のように考えました。『生成AIはハルシネーションを起こすこともあるため、どのように機能するのか分からない。顧客ではなく、従業員のみに影響を与えるプロジェクト、つまり人事、財務、調達、その他のバックオフィス業務を任せましょう。」そうすることで初めて、このアプローチに従って、銀行はミドルオフィスにAIを使用し、「非常に思慮深く慎重に顧客にAIを導入できる」と彼は言います。
今後のストラテジーは、「バック・トゥー・フロント、そしてフロント・トゥー・バックの同時進行」である必要があると彼は言います。昨日のアプローチは「プラスAI」だと彼は言います。言い換えれば、AIツールを既存システムに組み込むことができる箇所を見極めることです。しかし、未来はAIファースト、つまりIBMが時々AIプラスと呼ぶものだと彼は言いました。これが意味するのは、「生成AIの文脈でテクノロジーとエージェント型機能をどのように使用して可能性を実現し、そこに人間を取り込むかについて再考する」ということです。プラスAIとAIプラスの違いは大きいと、彼は言います。「経済的価値が大幅に上昇します。リエンジニアリングにAIを少し加えると、場合によっては10〜12%生産性が向上する可能性があります。AIを使用して複数機関のプロセスを統合的に管理することで、生産性を60～75％向上させることができます。銀行のリスク許容度と、前進するための積極的な姿勢によっては、これらの組み合わせが利用されることになるでしょう。」
こうしたエクスポネンシャル・テクノロジーは、「人間の記憶だけでなく、おそらく産業革命の開始以来、これまでにない速度で進歩しています」とRamurthyは指摘しました。その厳しい現実は、機会であると同時に課題でもあると彼は言います。「3つの問題に直面することを余儀なくされます」と彼は言います。
「まず、私たちの戦略は十分に野心的でしょうか。」テクノロジーが私たちの生物学的理解が可能にする限界を超えていることを考えると、そうではないかもしれません。「進化は、指数関数的な変化ではなく、線形の変化に対してのみ対応できるように人間の心を設計したのです」と彼は言います。「その点について考えてみましょう。（コンピューティング能力が）2倍になるたびに、コンピューティングの登場以来、あらゆるコンピューティングよりも多くの能力が得られます。」
エクスポネンシャル・テクノロジーは、人間が直感的に計画できるよりも速く進歩しているため、言い換えれば、金融サービスのリーダーは、可能性について十分に大胆に考えているかどうかを検討する必要があります。彼は「これらのエクスポネンシャル・テクノロジーを組み合わせることで、生成AIを使用して量子数学コードを記述し、次のフロンティアの問題を解決することができます。」と、例を挙げました。
2つ目の質問は、「十分な速さで実行しているだろうか？特に、非常に複雑な規模の大きい機関にとって、それは強力な質問です。」3つ目の質問：「人材とビジネスの観点、そして能力の観点から変革するために必要なものはありますか？」世界中の銀行のCXOとワークセッションを行うと、ほとんどすべてのチームが、これらの質問に対してやるべきことがあると言っています。脅威は恐ろしいものですが、チャンスは絶大です。私たちは、この課題を克服し、今後5年間で信じられないほどの価値を解き放つことができると確信しています。」
一方、量子コンピューティング・テクノロジーは非常に急速に成熟しているため、金融サービス企業が着手することが重要であると、ExchangeでのIBM Quantum導入およびビジネス開発担当副社長のScott Crowder博士は述べています。
IBMには、この速いペースの基準となる責任があります。「9年前、IBMは5キュービットの量子コンピューターをクラウド上に置き、他の人がプログラミングできるようにしました」とCrowderは言います。キュービットとは量子ビットを指し、量子コンピュータにおける基本情報単位です。Crowderによると、IBMは最初の5キュービット・システム以来、85を超えるシステムを導入し、現在では100キュービット以上の量子コンピューターで構成されたフリートを維持しています。これは、従来のコンピューターがブルートフォース技術でアクセスできるスケールを超えています。
Crowderは、一般に信じられていることに反して、計算の進歩とは、より速く、より大きなコンピューターを構築することにとどまらないと言います。量子コンピューターを使用すると、アルゴリズム開発者は従来のコンピューターよりも本質的に複雑なオペレーションにアクセスできるようになります、と彼は付け加えました。その数学により、例えば重要な金融サービスのアプリケーションなど、微分方程式をより効率的に解く可能性が得られます。
今日が金融業界にとって重要な時期である理由は、量子が成熟する速度が挙げられます。Crowderは、量子優位性（量子が、従来のコンピューティングのみに依存する既知の方法を上回るパフォーマンスを実現する瞬間）が今後12か月以内に発生すると予想されていると述べています。私たちがIBM® Quantumのハードウェアおよびソフトウェア・ツールを活用している間、各分野の開発者が量子アドバンテージの候補を積極的に公開し、ベンチマークしています。
IBM Quantumは、2029年までに世界初の大規模でフォールト・トレラントな量子コンピューターをデプロイすることを目指していると、同社は2025年6月に発表しました。このコンピューターは、200キュービット上で1億回の量子オペレーションが含まれたプログラムを実行すると予想されており、今日のコンピューターの能力をはるかに超える強力なアルゴリズム・スイートにアクセスできるようになります。発表によると、IBM Quantum Starlingの計算状態を表現するには、世界で最も強力なスーパーコンピューターの100京（10^48）以上のメモリーが必要になります。
Crowderは、金融サービス企業へのアドバイスとして、量子専門家のチームの構築を開始することだと述べています。「ビジネスを差別化したい場合は、チームにアルゴリズム的アプローチを検討させ、事業部門の中でそれらを組み合わせて導入します。私の経験では、量子理解とビジネスの理解が、実際にアルゴリズム的な秘密の追加要素になるからです。」
先駆的な投資顧問大手のVanguard社は、金融サービス企業における量子リテラシーの重要性に関するケーススタディです。2025年9月に発表されたIBMとVanguardの共同研究では、研究者たちは量子コンピューティングが現実世界の制約の下で最適化されたポートフォリオをどのように構築できるかを探りました。この調査では、取引コスト、規制上の制限、小さな変化がポートフォリオ全体にどのように影響するかなど、複雑で変化する変数の中でリスクとリターンのバランスをどのように取るかという難問に取り組みました。
Vanguard社の新興テクノロジー研究責任者であるJon Cambras氏は、取引所の金融リーダーたちにこう語りました。「100枚の債券のバスケットにそれぞれ5つの変数が関連付けられているとします。これは5の100乗、つまり観測可能な宇宙の原子の数に相当します。これは、従来のコンピューターでは決して達成できない領域です。」彼は、Vanguard社が2023年に時代を先取りし、量子テクノロジーの金融ユースケースを探求し始めたことについて説明しました。「テクノロジーに追いつくことができるときもあれば、そうでないときもあります。Vanguard社は、量子が実用的になった時に始めて気付き、その時にはアルゴリズムの活用方法が分からず、始め方も知らないようなものとするにはあまりにもったいない存在であることに気づきました。ですから、早い段階でこの取り組みを始めたかったのです。」
