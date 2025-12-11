「エクスポネンシャル（指数関数的）」という用語は、「多くの」という際の誇張的な同義語として多くの場合日常的に使われますが、AIとQuantumに関しては、ExchangeのIBMのエキスパートによると、これらのテクノロジーの成長は文字通り「指数関数的」ではなく、容量とコスト効率の向上を実現できます。

Ramamurthyは、ポッドキャスト「Decoder with Nilay Patel」の最近のエピソードを引用し、その中でIBMのArvind Krishna CEOが、AI技術のコスト削減の加速はほぼ避けられないと説明しています。ムーアの法則、つまりコストの上昇を最小限に抑えながら、集積回路上のトランジスターの数がほぼ2年ごとに倍増する現象のことを、Krishnaは、最近の半導体技術の過去5年間で実証されたと指摘しています。（実際、ムーアの法則は1965年に用語として誕生して以来、一貫して正確性を保っています。）

「（AIに）コミットされる資本の量は数兆ドルに増加しているのでしょうか？間違いなく増加しています」とKrishnaはポッドキャストで述べました。「しかし、今後5年間で、おそらく純粋な半導体の機能のみで10倍の優位性を得ることができるでしょう。その後、デザイン面で10倍、ソフトウェア面で10倍の効果が得られます。10倍になった3点をまとめると、価格は1000倍安くなります。」

Ramamthyはこう語ります。「ではそれをどのように活用すればよいでしょうか。」時間は非常に重要であり、ほとんどの銀行専門家の間ではコストが差し迫った懸念事項となっている、と彼は言います。「銀行のCEOは、収益の増加、コストの最適化、リスクと規制コンプライアンスの管理という3つの目標を達成しようとしています。ところで、銀行業務ではコストと収益の比率が堅固に維持されているということは周知のとおりです。米国では、その数値は62％近くになっています。」

「これら3つの競合する目標を達成することは非常に困難です」と彼は言います。「そして数十年ごとに、まるで時計仕掛けのように、世界中で銀行危機が発生しています。たいていは、これら3つのうちの1つに最適とは言えない傾向があるためです。」

では、金融サービスのリーダーは何をすべきでしょうか。

「成熟した市場の銀行には問題があります」と彼は言います。「彼らは何十年もテクノロジーに投資してきましたが、プロセスやビジネスモデルと同様に、複雑で費用がかかります。テクノロジーはビジネスの従属的役割を担います。」この一見扱いにくい過去のレガシーをどのように適応させるのでしょうか？「フロントオフィス、ミドルオフィス、バックオフィスの考え方を再設計するのではなく、再考する必要があります」と彼は説明しました。従来のモデルでは、「人、プロセス、テクノロジーの約3分の2は、非常に複雑であるため、ミドルオフィスとバックオフィスに集中する傾向があります。私はそれを「昨日のバンキング・モデル」と呼びました。明日の銀行モデルは、この方程式を根底から覆すことになるでしょう。」

そのために必要なのは、「これらのエクスポネンシャル・テクノロジーで何ができるかを再考し、顧客、エコシステム、パートナーシップという、本当に重要なことに集中できるようにすることです」と彼は言います。ここで重要なのは、昨日から明日に移行するプラットフォームです。これは何年にもわたる取り組みとなります。」