ランサムウェアへの支払いは全面的に禁止されるべきか

米国官公庁が企業にランサムウェアの支払いを禁止することに関する議論が再び話題になっています。最近、Ransomware Task Force for the Institute for Security and Technologyが、このトピックに関する声明を発表しました。米国でランサムウェアへの支払いを禁止することは、被害者、社会、経済に対する被害をさらに悪化させると述べています。さらに、中小企業は長期にわたるビジネスの中断に耐えられず、ランサムウェア攻撃後に廃業する可能性があります。

「現時点で、入手可能なデータが限られていることから、世界の大多数の組織は、ランサムウェア攻撃から防御したり、攻撃から回復したりするための準備がまだ整っていないことがわかります。この準備のギャップは、医療、教育プログラム、官公庁・自治体など、現在ランサムウェア攻撃によって大きな影響を受けている重要な分野では、依然として問題となっています」とタスク・フォースは声明に記しています。