スパイ活動や傍受テキストなどの言葉が飛び交う中、人々の頭に浮かぶ最大の課題は、この脅威から身を守る方法です。現在、多くの専門家が、従来のテキストメッセージの代わりにWhatsAppやXなどの暗号化されたアプリを使用することを推奨しています。

「暗号化はあなたの味方です。テキストメッセージであれ、暗号化された音声通信を使用できる能力があれば、たとえ敵がデータを傍受できたとしても、データが暗号化されていると、それを検知するのは不可能、あるいは非常に困難になります。」ですから、私たちのアドバイスはプレーンテキストの使用を避けることです」と、CISAサイバーセキュリティ担当エグゼクティブアシスタントディレクターのJeff Green氏はUSA Todayが報じた記者会見で述べました。

フォーブス誌はまた 、FBI職員が市民に対し、OSのタイムリーなアップデートを自動的に受信する携帯電話を使うよう勧めたと報じました。さらに、携帯電話には、電子メール、ソーシャルメディア、コラボレーション・ツールのアカウントに対し、責任を持って管理された暗号化と、フィッシングに強い多要素認証（MFA）を備えているべきです。

「そのため、ソルト・タイフーンによるスパイ行為を防ぐために政府が推奨する対策の一つが、通話とテキストメッセージに強力に暗号化されたサービスを使用することだというのは、いくぶん皮肉なことです。この暗号化機能は、政府が何十年もかけて『善人』だけが使えるようにするべく、弱体化しようとしてきたものなのです」とForno氏は書いています。

