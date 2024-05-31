最近、米国官公庁・自治体説明責任局は、大統領令14028号「国家のサイバーセキュリティーの改善」の進捗状況に関する最新情報を発表しました。

2021年、米国政府は連邦ITシステムにおけるサイバーセキュリティーを向上させるために満たすべき55のリーダーシップと監視の要件を特定し、すべてのシステムは、概説された基準を満たすかそれを超える必要があります。国家のサイバーセキュリティーの向上に関する大統領令（14028）は、この要件の理由について詳しく説明しました。「サイバー・インシデントの予防、検知、アセスメント、修復は最優先事項であり、国家および経済の安全保障に不可欠である」と述べています。

さらに、大統領令（EO）では、政府が民間企業にサイバーセキュリティー侵害や攻撃のリスクを軽減するために例を示して奨励する必要があるため、これらを完了することが不可欠であると述べています。

EOは、要件の実施を担当する政府機関、つまり国土安全保障省のサイバーセキュリティー・社会基盤安全保障庁（CISA）、米国国立標準技術研究所（NIST）、経営予算局（OMB）を指定しました。

この命令の主要な要件は、以下のようなサイバーセキュリティー・ソリューションに焦点を当てていました。