企業は（適切に行われれば）AIで創造性を実現できる

生成AIブームが始まって3年が経ち、業界は大きな疑問を抱いています。AIは脅威ではなく味方になり得るのか？と。生成AIがアイデアを実現する方法を再構築する中、ブランドもアーティストも、責任ある倫理的な創造性とは何かを定義しようと競い合っています。先週ロサンゼルスで開催されたArtist and the Machine Summitでは、アーティスト、ブランド、技術者らが集まり、責任ある倫理的なAI人間の創造性を置き換えるのではなく、いかにして増幅させることができるかについて議論しました。
ElevenLabsにとって、これは自社の音楽モデルをトレーニングするためのライセンス契約を締結し、商用利用に安全な音楽ジェネレーターをリリースすることを意味します。そしてAdobeにとって、その答えは明確です。同社は最近、独自の知的財産権が保護されたAI生成モデルを企業に提供するという根本的な目標を掲げ、 Adobe Firefly Foundryを立ち上げました。
これは、著作権侵害を警戒している企業にとって不可欠なステップです。AdobeのモデルであるFireflyをトレーニングしたすべてのデータはAdobeによってライセンス供与されました。「クリエイターが許可を与えたということです」と、IBMが参加した会議で、Adobeのグローバル生成AI新規事業ベンチャー担当副社長のHannah Elsakr氏は語りました。「それは私たちにとって非常に重要なことでした。私たちの伝統はすべてクリエイティブなコミュニティに根ざしているからです。」
Adobe が数十年前に Photoshop を発表した際、同社はデイヴィッド・ホックニーのような著名なアーティストと協力したとElsakr氏は言います。そして今、AIは新たな技術的な変革を迎え、新たな機会をもたらしています。「クリエイティブなアイデア、マーケティング概要から完成品に至るまで、はるかに短い時間で進めることができるようになりました」と彼女は語りました。
動画生成は、生成AI分野の中核機能であり、その性能はますます向上しています（最近の例としては、OpenAIのSora 2やGoogleのVeoなどがあります）。しかし、多くのアーティストや専門家がAIに仕事を奪われることを恐れている現在、消費者向けの製品にAIを使用することは、ブランドにとって必ずしも簡単な決断ではありません。
コカ・コーラを思い浮かべてください。昨年、コカ・コーラは初めてAI生成のホリデー広告を発表し、反発に直面しました。同社は今年、同じAIスタジオを用いて実験を繰り返しましたが、一般からの評価は前回と同様に賛否両論となりました。公開から2週間後、この広告はYouTubeで90万回以上再生され、PR Weekによるとインターネットで最も話題となったクリスマス広告の一つとなりました。
「Twitterではアーティストから多くの批判を受けています」と、広告制作を担当したAIネイティブ制作会社Secret Levelの創業者Jason Zada氏はイベントで認めました。「コカ・コーラチームは、AI作品だと明かさずに、公開前に数か月間テストを実施しました。その結果は非常に良好でした」と彼は言います。「では、これは粗悪品なのでしょうか？それとも（AIだと知った時に）脳がそう認識するだけなのでしょうか？」
Zada氏にとって、AIを使用する利点は、コストを削減することではなく、人々がより有意義に使える時間を確保することです。「私にとって、重要なのは支出を減らすことではありません」と彼は言います。「効率性の向上と、普段はできないあらゆることを実現することです。」
伝統的なブランドも、AIを活用して新製品を構築する際に、難しいバランスに直面しています。玩具大手のMattel社が今年初めにOpenAIとの戦略的パートナーシップを発表したとき、批評家たちはAIが子供たちの想像力を奪うのではないかと心配した、とMattel Future Labのディスカバリー部門責任者であるCarrie Buse氏は会議の中で述べました。
しかし社内では、このパートナーシップを新しい方法で新しいおもちゃを生み出す機会と考えています。「私たちには、自分たちの価値観に沿った何かを行うチャンスがあります」と彼女は言います。「そして、楽しかったのは、簡単に成果が得られるものを狙わないようにすることでした。実のところ、おもちゃに話しかける以外にもやるべきことはあるのです。そして、豊かな仕事がそこで行われているのです。」
Mattel社はOpenAIとの提携の成果をまだ発表していません。しかし、Buse 氏は、 AI新たな体験を解き放つ可能性があると信じています。「それがAIのチャンスです。AI は、頭の中にあるものを現実のものにするためのツールを与えてくれます。」
Lovable のクリエーターリーダーである Mindaugas Petrutis 氏は、企業組織の多くが従業員の能力強化のために AI を導入していると述べています。コードなしでプラットフォームを構築することを約束しているヨーロッパを拠点とするこのスタートアップは、急速に成長しています。Petrutis氏によると、LovableはMicrosoftやHubSpotなどの大企業でも採用されているといいます。
「これらの企業は、これにより時間とお金を節約できると回答しています」と彼はIBM Thinkとのインタビューで述べました。「[非技術チームが]プロトタイプを作成してソリューションを実装でき、それだけでも大きな意味があります。」
このツールはアーティストが自分の作品を強化したり拡張したりするためにも使用できます。ビジュアルアーティストのShantell Martin氏は、ユーザーが彼女の特徴的なグラフィック要素を組み合わせられるプラットフォームを構築するためにこのアプリを使用しました。彼女が初めてこのアイデアを思いついたのは 10 年前です。
「イベント中には、さまざまなデザイナーやさまざまなUXデザイナーと協力してプラットフォームを作成しようとしました」とMartin氏は説明します。「結局、あまり成果は出ませんでしたが、たくさんお金をかけ、たくさん研究をしました」と彼女は語りました。
しかし、生成AIツールの登場とともに状況は変わりました。
「面白いのは、時には小さなアイデアが浮かぶことがあり、それが悪いこともあるけれど、それが良いか悪いかを見極めるために多くの時間とリソースを費やさなければならないことです」とMartin氏は言います。「このようなものを使うと、20種類のアイデアを用意して、それを作ることができ、それが自分が追求したいことかどうかを判断できます」
カナダのシンガーソングライター、Grimesほど、テクノロジーを活用したアーティストはほとんどいません。2023年、彼女はファンに対し、新しい作品に自分の声を使うよう呼びかけました（ロイヤリティの分配あり）。彼女は最近、映像作家のMatt Zien氏と共に、AIを使ったアート制作についてのシリーズ「The Tutorial」を立ち上げました。
「私たちは多くの哲学的な問題に直面しました」とGrimesはイベント中に語りました。「私たちはツールを使用していますが、使用しながら、そのツールの使い方を議論し、倫理哲学を持ってツールにアプローチしています。」
ビデオ・ツー・ビデオAIツールの活用は理にかなっており、彼女はそれを人間の機能の拡張と見なしています。「私がこれまでに見た唯一の優れたAI作品は、AI自身について書いているものでした。これは興味深いことです」と彼女は言います。「そのままでいてほしいです。作家として人間に代わって書くのではなく、自分自身について誠実に書き続けて欲しいです。」
