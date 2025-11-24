企業は（適切に行われれば）AIで創造性を実現できる

伝統的なブランドも、AIを活用して新製品を構築する際に、難しいバランスに直面しています。玩具大手のMattel社が今年初めにOpenAIとの戦略的パートナーシップを発表したとき、批評家たちはAIが子供たちの想像力を奪うのではないかと心配した、とMattel Future Labのディスカバリー部門責任者であるCarrie Buse氏は会議の中で述べました。

しかし社内では、このパートナーシップを新しい方法で新しいおもちゃを生み出す機会と考えています。「私たちには、自分たちの価値観に沿った何かを行うチャンスがあります」と彼女は言います。「そして、楽しかったのは、簡単に成果が得られるものを狙わないようにすることでした。実のところ、おもちゃに話しかける以外にもやるべきことはあるのです。そして、豊かな仕事がそこで行われているのです。」

Mattel社はOpenAIとの提携の成果をまだ発表していません。しかし、Buse 氏は、 AI新たな体験を解き放つ可能性があると信じています。「それがAIのチャンスです。AI は、頭の中にあるものを現実のものにするためのツールを与えてくれます。」

Lovable のクリエーターリーダーである Mindaugas Petrutis 氏は、企業組織の多くが従業員の能力強化のために AI を導入していると述べています。コードなしでプラットフォームを構築することを約束しているヨーロッパを拠点とするこのスタートアップは、急速に成長しています。Petrutis氏によると、LovableはMicrosoftやHubSpotなどの大企業でも採用されているといいます。

「これらの企業は、これにより時間とお金を節約できると回答しています」と彼はIBM Thinkとのインタビューで述べました。「[非技術チームが]プロトタイプを作成してソリューションを実装でき、それだけでも大きな意味があります。」

このツールはアーティストが自分の作品を強化したり拡張したりするためにも使用できます。ビジュアルアーティストのShantell Martin氏は、ユーザーが彼女の特徴的なグラフィック要素を組み合わせられるプラットフォームを構築するためにこのアプリを使用しました。彼女が初めてこのアイデアを思いついたのは 10 年前です。

「イベント中には、さまざまなデザイナーやさまざまなUXデザイナーと協力してプラットフォームを作成しようとしました」とMartin氏は説明します。「結局、あまり成果は出ませんでしたが、たくさんお金をかけ、たくさん研究をしました」と彼女は語りました。

しかし、生成AIツールの登場とともに状況は変わりました。

「面白いのは、時には小さなアイデアが浮かぶことがあり、それが悪いこともあるけれど、それが良いか悪いかを見極めるために多くの時間とリソースを費やさなければならないことです」とMartin氏は言います。「このようなものを使うと、20種類のアイデアを用意して、それを作ることができ、それが自分が追求したいことかどうかを判断できます」