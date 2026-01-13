DeepSeekの新しいアーキテクチャーとその重要性

DeepSeekの低価格・高性能R1モデルがシリコンバレーとウォール街を震撼させてから約1年、中国のAI研究所は再びAI業界を揺るがそうとしています。今回、DeepSeekは大規模言語モデル（LLM）のトレーニングをより効率的、安定的、かつスケーラブルにできる新しいフレームワークをリリースしました。おそらく最も重要なのは、これにより事前トレーニングのコストが下がり、小規模企業や個々の開発者がLLMの力を解き放つことができるようになることです。
「このイノベーションにより、DeepSeek社は『事前トレーニング中にどのようにして予算に見合う価値を増やすか』と考えています」と、IBMの特別エンジニアであるChris Hayは、IBM Thinkのインタビューで述べています。「モデルのトレーニングは費用がかかる部分です。」
DeepSeek社の研究者は、Manifold-Constrained Hyper-Connections（mHC）と呼ばれるこの新しいアーキテクチャーを、30億、90億、270億のパラメーターを持つモデルでテストしました。通常スケーリングに伴って増大する重大な計算負荷や不安定性を、増やすことなくモデルを拡張できることがわかりました。
通常、最先端のAIラボはAIの改良において「力任せ」なアプローチに依存していると、IBMの主任研究科学者Kaoutar El Maghraouiは、ポッドキャスト「Mixture of Experts」の最新エピソードで語りました。つまり、「より多くのデータ、より多くの計算能力、より多くのパラメーターを追加すること」を意味します」と彼女は言います。しかし、そのアプローチは「ますます非効率的であり、一部の大企業のみがコストを負担できます。」
El Maghraouiは、DeepSeekのmHCアーキテクチャがモデルの事前トレーニングに革命を起こす可能性があると強調しました。「AIを大きくするだけでなく、よりインテリジェントに拡張しているのです」と彼女は言います。「その方法は、これらのモデルを設計するよりスマートな方法であり、ハードウェアともより良く機能するでしょう。」El Maghrauiによると、mHCは企業のカスタムハードウェアとも簡単に統合できるため、コスト効率の高いAIを求める企業にとって魅力的な選択肢になる可能性があります。その一例として、彼女はIBMの専用ハードウェア・アクセラレータを挙げ、企業顧客向けのAI、機械学習、ディープラーニングのワークロードをオンプレミスで高速化するように設計されていることを指摘しました。
LinkedInの投稿で、フランスのAIスタートアップ企業Pleiasの共同設立者であるPierre-Carl Langlais氏は、この論文の真の重要性はmHCの拡張性を証明するだけにとどまらないと示唆しました。「実際の強み」とは、トレーニング環境のあらゆる側面を再設計できるDeepSeekの能力だと彼は言います。「それが、（DeepSeekが）最先端のラボである理由です。」
Hayにとって、DeepSeekが新しい成果物をオープンソース化し続けることは、AIをより幅広いオーディエンスに利用しやすくするため、注目に値します。「彼らがイノベーションを考案し、世界に向けて公開して人々に試してもらい、さらにこの分野全体を成功に導いてくれることに感謝しています」と彼は語ります。
小規模組織のAIリーダーがコスト効率の高いAIソリューションを実装する複雑さに対処していく中、DeepSeekのmHCフレームワークのようなイノベーションにより、これまではるかに大規模なウォレットを持っている企業だけが利用できた強力な基盤モデルに簡単にアクセスできるようになります。LLMの事前トレーニングのコストを大幅に削減し、AIをより利用しやすくすることで、DeepSeekの画期的な進歩は、中小企業向けのAIのランドスケープに革命をもたらすものと思われます。
