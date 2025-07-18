DeepSeek-R1のリリースから数日間、同社が最終版に近いモデルのトレーニングのコストを正確に集計・報告したのかだけでなく、どの企業のどのコンポーネントを使用したかについて、多くの懸念が生じました。言い換えれば、彼らは本当に革新的なことを行ったのか、それとも漸進的な進歩だったのでしょうか。

IBM主席研究サイエンティストのKaoutar El Maghraouiのような人々は、真のイノベーションとは、彼女が言うところの「アーキテクチャー的効率」、つまり「専門家の混合、強化学習戦略、ハードウェアとソフトウェアの共同設計、その他さまざまな最適化のトリックなど」の技術の組み合わせだと感じています。「これはほとんどの場合、既存の手法の賢明で効果的な実装です」と彼女は最近のIBM Thinkのインタビューで答えました。

それでも、全体的な専門家たちは、DeepSeek-R1がいくつかの重要な方向で世界のAIランドスケープを変えたことに同意しています。その1つは、アメリカのAI企業は堀を築いていたり先例となったりしており、それを埋め合わせるのがほぼ不可能なのは当然だと、多くの人が考えていたことです。DeepSeekは、開発者や中小企業が独自のLLMを開発するためのツールにアクセスする際の障壁を下げたため、その仮定が覆りました。

IBMのシニア・テクニカル・プロダクト・マネージャーであるAbraham Danielsは、「開発者とユーザーは、わずかなコストでOpenAIのo1と同じタイプの機能にアクセスできるようになりました」とインタビューで述べています。

実際、DeepSeek がモデルをオープンソース化したことは、アクセシビリティの向上に大きな役割を果たしました。IBMとAI AllianceのAIオープン戦略担当ディレクター、Anthony Annunziataは、「DeepSeekが登場してからは、オープンソースへの関心が高まり、AI Allianceに貢献していることがわかりました」と述べています。AI Allianceは、オープンで安全なAIの実現に取り組む企業や組織の国際的なネットワークで、IBMとMetaによって設立されましたた。

Annunziataは次のように述べています。「ヨーロッパ全土、ベトナム、インド、日本には、その地域のAI企業が多数存在し、自社の人工知能の主権的制御を維持し、米国や他の地域とは異なる彼らの文化的、社会的、経済的ニーズに合わせて人工知能を形作りたいと考えてます。

国内発祥のAI研究を保護することは最優先事項です。「デジタル主権の推進が本格化しており、政府は海外AIの影響を避ける方法を模索しています」とEl Maghrouiは述べています。

現地言語に基づいたLLMを作成することは、多くの起業家を動機付けします。「AIは、ユーティリティーとして、各国や地域が独自の言語モデルを持ち、少なくとも行動に影響を与えるという観点から発言権を持とうとする方向に向かっています」とLi氏。

たとえば、日本は最近、AIテクノロジーの普及を特に支援するためにAI推進法を制定しました。6月下旬、AI Allianceは日本における新支部を立ち上げ、現地の起業家にとって関心の高い2つの分野、AI主権と製造業におけるAI、に焦点を当てあてました。言語はAIシステムの制御に大きな役割を果たしているため、たとえば、2024年後半には、学術界や業界から1,500人を超える研究者が、強力でオープンな日本語言語モデルを開発するために集いました。

また、国内発祥のAIモデルや起業家の多くは、現地の経済的利益を優先します。日本の場合、三菱電気やパナソニックなど、AI Allianceに参加した企業の多くが、日本経済の特に大きなセグメントである製造業や産業アプリケーションを対象としたAIモデルを開発しています。