American Water社に対するサイバー攻撃：基幹インフラに対する警告

米国最大の上場企業である上下水道公共設備会社のAmerican Water社は、最近、サイバーセキュリティー・インシデントにより顧客請求プラットフォームを含む主要システムの切断を余儀なくされました。同社の調査が継続されるにつれて、サイバー攻撃のターゲットとなることが増えている水道部門に存在する脆弱性について懸念が高まっています。

この侵害は、業界を長年悩ませてきた重要なインフラストラクチャーのリスクを痛感させるものです。水道事業者は、オペレーションと水質に影響がないことを確認していますが、American Water社が請求システムと顧客ポータルを停止したことは、重要サービスにおけるオペレーショナル・テクノロジー（OT）と情報テクノロジー（IT）の脆弱性との重大な交錯点を浮き彫りにしています。