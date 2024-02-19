欧州のサイバー・レジリエンス法：オープンソースの再定義

ますます複雑化する脅威ランドスケープの中で、私たちは法律、テクノロジー、コミュニティーが交差する岐路に立っています。そのため、サイバー・レジリエンスはこれまで以上に重要になっています。その核にあるサイバー・レジリエンスとは、有害なサイバー・イベントでも堅牢なセキュリティー体制を維持し、そのようなインシデントに備え、耐え、回復し、それに適応することを意味します。

GDPR、HIPAA、CCPAなどの新しいデータ・プライバシーや保護規制がこれまで以上に頻繁に導入されていますが、サイバー・レジリエンスに特化した新しい法律ができたことをご存知ですか。

欧州連合（EU）が最近施行したサイバー・レジリエンス法（CRA）の修正は、テクノロジーの世界に波紋を呼んでいます。この法律は2022年9月に提案され、2023年12月に物議を醸す修正により政治的合意を達成しました。この規則は、EU全体のサイバーセキュリティーを強化することを目的としていますが、オープンソース・ソフトウェアの本質そのものを再定義することで予想外の方向転換をしました。

この修正ではオープンソース・ソフトウェアを再定義し、欧州のデジタルランドスケープにおけるオープンソース・ソフトウェアの開発・共有と認識の方法にパラダイム・シフトが生じた可能性があります。

テクノロジー業界の反応には、オープンソース開発者とより広いエコシステムに対するさまざまな影響を反映した、慎重な楽観主義と警戒心のこもった吟味の姿勢が入り混じっていました。

CRAの最新の修正の各層を調査すると、オープンソース・コミュニティーへの影響、業種・業務の温度差、およびオープンソース・ソフトウェアがCRAでどのように法的に審査されるのかに注目することができます。