OpenAIのChatGPTがリリースされてから約2年で、人工知能の導入は飛躍的に増加しました。マッキンゼーのグローバル調査によると、生成AIを利用していると報告した組織の数は、2023年から2024年にかけてほぼ倍増し、また、ブルームバーグ・インテリジェンスによれば、この数字は今後10年間で毎年40%以上増加すると予想されています。
その成長はコストなしでは達成できません。AIの実装の需要が高まるにつれて、大量の複雑な計算とリクエストを処理できるデータセンターの必要性もまた、同じように高まっていますマッキンゼーでは、データセンターの容量に対する世界的な需要が、この10年間の後半で年間22%増加する可能性があると予測しています。
これらのデータセンターがオンラインになると、かなりの量のエネルギーを使用することになります。実際 マッキンゼーの推定では、データセンターからのエネルギー需要は2030年までに最大298ギガワットに達する可能性があります。 2億戸以上の住宅に電力を供給するために必要な電力と同等です。 ゴールドマン・サックスの推定では、2030年までにデータセンターの電力需要が160%増加し、この10年間の終わりまでにデータセンターは全エネルギーの最大4%を消費するようになるとされています。
「AIの導入が進むにつれて、データセンターの需要は高まる可能性が高く、エネルギー使用量の増加につながる可能性があります。また、電力網はすでに電化と脱炭素化エネルギーのニーズを満たすことを目指しているため、電力網へのさらなる圧力につながる可能性があります」とIBM Consultingのシニアパートナー兼EMEAエネルギー＆リソース業界リーダーのPhil Springは述べています。
一部の場所では、すでにそのストレスを感じています。過去5年間でデータセンターが爆発的に増加した北バージニア州では、既に 需要がほぼ生産能力を上回る状況です。類似の問題が、 ジョージア州とアリゾナ州の一部でも悩みの種となっています。
それは米国だけではありません。Vrije Universite Amsterdamの博士課程の学生であり、研究会社Digiconomicstの創設者であるAlex de Vries氏は、データセンターの圧力にさらされている送電網の一例としてアイルランドを挙げました。
ほとんどの部分については、短期的には電力網はプレッシャーの下でも機能を維持するだろうとde Vries氏は述べています。「デバイスの製造とデータセンターの建設には時間がかかり、現時点では送電網に対するAIの圧力は限定的だと思われる」からです。ただし、AIの急速な導入とそれをサポートするインフラストラクチャーの拡大に適切に対処しなければ、将来的には問題が発生する可能性が高いと同氏は指摘しています。
一部の人々は、AIのエネルギー需要を抑制できるツールの1つは、AIそのものだと考えています。今年初め、NVIDIA CEO ジェンスン・フアンは、テクノロジーへの投資が「より良いエネルギー、より良い炭素捕捉システム、より良いエネルギー生成素材」、そして最終的にはAIのエネルギー需要をサポートできる送電網につながると主張しました。
Googleの元CEO、エリック・シュミッド氏は、AIの急速な発展を支持し、現在の気候目標を放棄するというコストを払っても、AI自体は問題を保存するより解決策を見つける可能性が高いと主張しています。「私は、AIを制約して問題を残すよりも、AIが問題を解決することに賭けたいと思います」と、今年の初めのAIサミットで彼は述べました。
Spring氏も、AIツールがサステナビリティーを向上させる過程で活躍することに同意しています。「AIと生成AIは、サステナビリティーへの取り組みを加速させる上で大きな可能性を秘めています」と彼は言います。「データを実行可能な洞察に加速する機能により、低炭素エネルギーシステムの文脈で、より多くの情報に基づいた持続可能な意思決定を行うために必要なツールを提供します。」しかし同氏は、「AIのメリットを効果的に享受するために、このテクノロジーをデプロイする企業は、より広範な環境への影響も考慮した戦略的アプローチを取る必要があります」と付け加えています。
エネルギー部門では、潜在的なソリューションとしてAIを採用しています。 最近のIBMの調査によると、エネルギーと資源企業の経営幹部の63% が、生成AIとオートメーションによる価値の実現を期待しています。このテクノロジーが、AIだけでなく、電気自動車を含む他の主要なエネルギー消費源からのエネルギー需要の増加を軽減するのに役立つことを期待しています。
De Vries氏は自身の意見として、自身が生み出すエネルギー関連の問題を、AIがすべて解決できるかという点には懐疑的です。「これは希望的観測です。歴史的に見て、効率の向上によって需要が増加することが多く、その結果、効率の向上が実現する前よりもリソースの総需要が増したこともありました」と彼は言います。De Vries氏は、AIの需要の高まりがすでにエネルギー生産と消費にもたらしている実際の影響を無視しながら、将来の効率性に賭けるのは短絡的だと述べています。
専門家によると、AIが環境に与える影響を軽減する方法はたくさんあります。しかし、この問題に対処するには、「AIライフサイクルの各段階でより持続可能な選択をすること」が必要であるとSpring氏は述べています。
エネルギー需要を制限するのに役立つ1つのアプローチは、基盤モデル（絶えず成長している大規模言語モデルと比較して、トレーニングが一度だけ必要なモデル）を使用することです。
NASAと共同で開発されたIBMの地理空間基盤モデルは、森林破壊の追跡、温室効果ガスの検知、農作物の収穫量の予測などを、追加トレーニングを必要とせずに組織が微調整できるものです。
「モデルのサイズを念頭に置くことも重要です」とSpring氏は言います。「かならずしも大きければ良いというものではありません。」実際、高品質でキュレートされたデータを使用してトレーニングされた小規模なモデルは、エネルギー効率は高く、同等か、あるいはそれ以上の成果を達成することが多いです
適切な処理場所を選択することも、過剰なエネルギー需要を軽減することに役立ちます。Spring 氏は、ハイブリッドクラウドアプローチにより、組織はエネルギー消費を削減し、全体的な使用状況をさらに可視化できるため、AI テクノロジーの実行方法について、より情報に基づいた意思決定を行うことができると述べています。
「データセンターを再生可能エネルギー源がある地域に設置することは、大幅なエネルギー節約と二酸化炭素フットプリントの削減につながります」とIBMのSpring氏は言い、2023年にIBMのデータセンターが消費した電力の74％は再生可能エネルギー源から来ていたことを指摘しています。
最終的には、AIの台頭はサステナビリティーを向上させる大きな機会をもたらします。しかし、クリーン・エネルギーへの移行必要性とAIのエネルギー需要の増大とのバランスを取るという、差し迫ったジレンマも生じています。このような課題にもかかわらず、 ビジネスリーダーの90% は、AIがサステナビリティー目標にプラスの影響を与えることができると信じています。今後、重要なのは、AIのエネルギー消費を責任を持って管理すること、つまり、持続可能な未来を損なうのではなく、それに貢献する方法でその可能性を活用することです。