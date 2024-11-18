「AIの導入が進むにつれて、データセンターの需要は高まる可能性が高く、エネルギー使用量の増加につながる可能性があります。また、電力網はすでに電化と脱炭素化エネルギーのニーズを満たすことを目指しているため、電力網へのさらなる圧力につながる可能性があります」とIBM Consultingのシニアパートナー兼EMEAエネルギー＆リソース業界リーダーのPhil Springは述べています。

一部の場所では、すでにそのストレスを感じています。過去5年間でデータセンターが爆発的に増加した北バージニア州では、既に 需要がほぼ生産能力を上回る状況です。類似の問題が、 ジョージア州とアリゾナ州の一部でも悩みの種となっています。

それは米国だけではありません。Vrije Universite Amsterdamの博士課程の学生であり、研究会社Digiconomicstの創設者であるAlex de Vries氏は、データセンターの圧力にさらされている送電網の一例としてアイルランドを挙げました。

ほとんどの部分については、短期的には電力網はプレッシャーの下でも機能を維持するだろうとde Vries氏は述べています。「デバイスの製造とデータセンターの建設には時間がかかり、現時点では送電網に対するAIの圧力は限定的だと思われる」からです。ただし、AIの急速な導入とそれをサポートするインフラストラクチャーの拡大に適切に対処しなければ、将来的には問題が発生する可能性が高いと同氏は指摘しています。