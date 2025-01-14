Metaの主任AIサイエンティストであるYann LeCun 氏は、世界モデルとは、現在の知識と将来の結果に影響を与える可能性のある未知の要因を考慮して、環境を観察し、次に何が起こるかを予測するシステムであると説明しています。彼は、現在のAI言語モデルは、このアプローチのシンプルなバージョンを使用していると指摘しています。これらは、過去の情報のみを参照して予測を行い、可能性のある異なったアクションや未知の変数は考慮していません。

現実世界への実装前にシナリオをシミュレートできる世界モデルの機能により、企業はロボティクスのコストと事故を両方減らすことができます。

「世界モデルを使用すると、機械は、物理的な世界で試みる前に、しばしば「デジタルツイン」と呼ばれるシミュレートされた空間で動きや相互作用を計画することができます」と Moreno氏は言います。「これにより、コストのかかる試行錯誤が大幅に削減され、安全リスクが軽減され、工業的な組み立て、倉庫物流、サービス指向のロボティクスなどのタスクについての学習が加速されます。」

Moreno氏は、これらの同じシミュレーション原理が、医薬品開発や病気治療の機会に目を向けた医療研究者の注目も集めていると指摘しています。

「医療業界では、世界モデルによって複数の領域、つまりゲノム、プロテオミクス、トランスクリプトミクス、化学のデータを統合し、生物学システムの複雑さを大規模に把握しています」と Moreno 氏は言います。「この全体的な視点により、研究者や臨床医は大規模な生物医学データセットの隠れたパターンを発見することができ、遺伝的扇動の予測、病状の分類、治療反応モデリングなどのタスクが可能になります」

しかし、これらの野心的な医療アプリケーションを実現するには、並外れたコンピューティング・リソースが必要です。これらのモデルをトレーニングするには、膨大な処理能力とリソース、さらには特殊なハードウェアが必要です。Cosmosモデルの最初のバッチは、ビデオデータを処理するためのツールとともに、今年NVIDIAのAPIカタログに登場します。

コンピューティング・パワーへの投資は、業界全体で新たな扉を開く可能性があります。AI世界モデルを通じて、組織はオペレーションの仮想ツインを作成し、実装前に膨大な量の変化をテストできます。これらの高度なシミュレーションにより、企業は新しい倉庫レイアウトの計画やワークフローへのロボットの追加などを、現実のビジネスを中断することなく、さまざまな状況で試すことができます。

「従来の生成AIのアプローチは、多くの場合、テキスト・データや純粋なデジタル・データ上で処理されるもので、物理的な物体や力について推論する能力がありません」と Moreno 氏は言います。「現実世界の相互作用を管理するルールをエンコードすることで、世界モデルはテキストや画像を超えた結果をシミュレートし、予測することができます。」