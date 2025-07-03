しかし、すべてのチャットボットが同じではありません。AIクロールボットの台頭により、善意のチャットボットと未知のチャットボットも増加しています。

Miso Technologies社の共同設立者兼CEOであるLucky Gunasekara氏は、Project Sentinelを率い、Newsweek、The Guardian、USA Today、BBCなど、ニュースや学術分野の世界中の主要出版社の8,300以上のサイトを監視しています。このプロジェクトのために収集された数値によると、Gunasekara氏がIBM® Thinkと共有した7,000のパブリッシャーのレーダーには、1,700以上のチャットボットが搭載されています。ほとんどのパブリッシャーがターゲットにしているチャットボットは17個のみであるにもかかわらず、この数字は2月以降35％増加しています。

「私たちは多くのパブリッシャーと話をしていますが、小規模で悪意のある行為者に対して、これがどのように機能しているのかをどのように把握しているかが疑問です」と彼はインタビューで語りました。彼が監視した最大のチャットボットの中に、大手AI企業に関連付けられていないものもいくつかありました。「悪意のある人物が10万個のIPアドレスを購入した場合、それらが単なるボットの集まりに過ぎないとしたら、私たちはどう対処すればよいのでしょうか。」と彼は尋ねました。

Allen氏はまた、サイト所有者が悪意のある行為者であることを証明するための明確な方法を必要とする「クローラー、チャットボット、エージェントの善意のオペレーター」を区別しています。「当社のWebAuthn [Web認証]の提案とサポートは、技術エコシステム全体で多くのサポートと協力を受け続けています」と彼は言います。

「悪意のある攻撃者がWebサイトを大規模にクロールしようとするとき、彼らは一般的に私たちが把握できるツールやフレームワークを使用します。私たちは、指紋をどの程度信頼すべきかを理解するために、毎秒平均5,700万件以上のリクエストを処理するCloudflare社のネットワークを使用しています」と彼は付け加えました。「私たちは多くのシグナルにわたるグローバルな集計を計算します。これらのシグナルに基づいて当社のモデルは、回避的なAIチャットボットからのトラフィックに一貫した適切なフラグを立てることができます。」