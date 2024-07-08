FBI、CISANSAのいずれも、ランサムウェア攻撃の被害に遭った組織に対し、ランサムウェアへの支払いを行うことを控えるよう強く勧告しています。そうだとしたら、ランサムウェアが要求する支払いを禁止してみてはどうでしょうか？

この話題は、最近のオックスフォードのサイバーフォーラムで持ち上がりました。CISAのジェン・イースタリー（Jen Easterly）所長は、この問題について次のようにコメントしています。「米国のシステムでは、実際的な観点から見ると、そのようなことは実現するとは思えません。」すべてのサイバー専門家、特にCISAの責任者にとって、ランサムウェアの問題は最優先事項であるため、これが純粋に自発的な発言であった可能性は低いです。今のところ、ランサムウェアの支払いを処罰対象の犯罪とする動きは見られないようです。

さらに重要なのは、Easterly氏の回答が英国の国家サイバーセキュリティー・センター（National Cyber Security Center）の元所長であるCiaran Martin氏とのインタビュー中になされたということです。今年の初め、Martin氏は彼女がThe Times紙に執筆した記事の中で、すべてのランサムウェアでの支払いの禁止を求めていました。

では、ランサムウェアへの支払いは禁止されるべきでしょうか、または禁止されないべきでしょうか？