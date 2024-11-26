2年前、Sam Altman、Greg Brockman、Elon Musk、Ilya Sutskever、Wojciech Zaremba、John Schulmanによって2015年に非営利団体としてサンフランシスコで設立されたスタートアップ企業であるOpenAI社は、AI チャットボットをテスト用に運用しました。このリリースは、熱狂と質問、そしていくつかの実験（「The Daily」のこのエピソードを覚えているだろうか）を呼び起こしました。2024年11月になると、ChatGPTは現在、週に2億人以上のアクティブ・ユーザーを抱えています。一方、OpenAIはMicrosoftやAppleなどの大手テクノロジー企業とのパートナーシップを通じて次に進みます。
では、ChatGPTのリリースでAIのランドスケープはどのように変わりましたか。この2年間でAIがどのように進化し、変革を続けているかについてIBMのエキスパートに相談しました。
人工知能の歴史は数十年前に遡ります。５０年代の例では、IBMはすでに初期のニューラル・ネットワークのいくつかをトレーニングしており、チェッカーやバックギャモンを使って、グランドマスターを打ち負かすマシンをトレーニングしていました。しかし、シンプルで自由に使用できる自然言語インターフェースを備えたChatGPTのリリースは、大きな転換点を示しました。
「ChatGPTが今までと異なっていたのは、消費者に素晴らしいエクスペリエンスを提供し、技術者以外の人々でも信じられないほどのことにAIを使用できるようにしたことです」と、IBMの特別エンジニアのChris Hayは述べています。
その結果、以前は主に富裕層のみが利用していた強力なテクノロジーを、コンピューターとインターネット接続を持つ誰もが利用できるようになりました。一方、OpenAIの動きは、他の企業も独自の強力なツールをリリースすることを余儀なくされ、AIイノベーションに焦点を当てた新しいクラスのプログラマーや起業家を世界中で台頭させました。
「AIが電気のように利用しやすくなると、世界経済の[地勢]が根本的に変わります」とIBM Consultingの副社長兼シニア・パートナーであるShobhit Varshneyは言います。Varshneyによれば、この変化の兆候のひとつは、世界中からGitHubに参加するプログラマーの数がかつてないほど増えていることで、AIや機械学習に主に使われるプログラミング言語であるPythonが、このプラットフォームで最も人気のある言語になっていることだと言います。
「今では、人々は何百万ドルもの投資を必要とせずにこれらのツールを活用できるようになりました」と彼は言います。「もうすぐ1人用のユニコーンが登場するでしょう。」
Chris Hayは、ChatGPTとの「アハ体験」の瞬間は、チャットボットのリリースからわずか数週間後、独自のプログラミング言語で作業しようとしていたときだったと述べています。彼はすぐに、GPTにフィードバックを求めていることに気づきました。
「そのとき、私は『これは、最高だと思いました。ここではプログラミング言語の設計について適切な会話をしています。協力者がいるのです。』」
2年後、IBM® Institute for Business Valueが実施した調査では、ビジネス・リーダーの92％が、2025年までにAIをワークフローに統合すると回答しています。すでに Apple Intelligence、 Adobe 、 Meta AIのような消費者向けサービスや製品にAIを統合しようという動きがなされています。
「現在、私たちが扱っているものはすべて生成AIです」とHayは言います。
LLMはテキストから始まりました。しかし、それ以来、業界は、画像、オーディオ、ビデオ、テキスト、コードなど、複数のデータタイプを統合して処理できるマルチモーダル・モデルへの移行を始めています。
モデルは文字だけでなく、さまざまな種類のデータに関与し、処理することができるようになり、創薬や 気候追跡など、AIにまったく新しいアプリケーションの世界が開かれつつあります。
「テキストやコードだけである必要はないので、AIモデルが理解、表現、作成できるさまざまなモダリティーが爆発的に増加しています」とVarshneyは言います。
人間はすべての感覚を組み合わせて意思決定を行います。AIはまさにこの方向に向かっているのです。
今年の大きな進歩の1つは、いわゆる「推論モデル」の出現です。OpenAIのo1シリーズなどのこれらのモデルは、思考連鎖推論を適用しており、人間の推論を反映し、論理的推論を使用して複雑な問題を解決できます。
「私たちが現在見ているのは、モデルがより多く考察するようになり、答えを導き出しているということです」とHayは言います。「まだ人間的な推論ではなく、『推論』は使いにくい用語ですが、少なくとも、その時点での作業を反映し、より多くの時間を費やすことで、より質の高い答えを導き出すことができます。」
オリジナルのGPT-3は1750億のパラメーターを誇っていました。現在では、20億ものパラメーターを持つ小規模なモデルが、1年半前の最高のモデルを凌駕しています。
「モデルは常に小型化しており、より高度な訓練を受けているため、より高性能になっています」とヘイ氏は言います。「それが私が目指す方向性です。モデルが大きくなるほど、速度は遅くなるのです。自分のデバイスで動作するモデルが必要なのです。」
AIは限界に達しているのか。この質問は常に漂っています。AIの事前トレーニングとスケーリングに関するOpenAIの共同創設者を引用した最近の Reutersの記事では、より人間に近い「考察する」方法を使用するための新しい言語モデルのトレーニングの遅れについて、多くの注目が集まっています。
しかし、Varshneyは、人間の能力という観点からAIを評価することは誤りであると考えています。
「AIは人間の知能レベルで判断されるべきではありません。人間はある分野では得意であり、他の分野では不得意なこともあるからです」と彼は述べています。「私たちは、AIに人間を再現してほしくありません。AIに本当に優れた機能を持たせたいと思っています。」
その例として、彼は一般的な家電製品の歴史を挙げています。「人間のようなやり方で食器洗い機が稼働することは期待していませんでした」と同氏は言います。彼は、AIが実際に何を得意としているかを評価するためのより良い方法が必要だと考えています。
Hayは、壁にぶつかるわけではなく、合成データのおかげで、AIにはまだ多くの成長の余地があると考えています。「モデルのトレーニングに必要なデータは少なくなり、モデルはさまざまな種類のアーキテクチャー変更に重点を置くことになります」と彼は言います。「ブレークスルーが来るでしょうし、ハードウェアはより良くなるでしょう。だから壁があるとは思いません。」
OpenAIは、今でもAIのイノベーションと導入をめぐる競争におけるリーダーだと考えられています。Varshneyは、ChatGPTのリリースから2年が経過した今でも、OpenAIには深刻な競合者はいないと考えています。Hayはこう同意します。主な理由は、OpenAIが依然として消費者に最高のユーザー・エクスペリエンスを提供していると感じているからです。
「今でもChatGPTを使っています。消費者エクスペリエンスが向上するからです」と彼は言います。それでも、この分野は急速に変化していることを認めています。すでに何人かの元OpenAIリーダーや科学者が、AnthropicやSafe Superintelligence Inc.といった新会社を設立しており、市場には新たな機能や特徴が次々と登場し続けております。
「この競争で勝つのは誰か。誰もいないことを願っています」とHayは言います。「たった1社の企業が競争に勝つだけで、私たちは全員を失うのに対して、[健全な競争が存在する場合]、私たち全員が優れたAIイノベーションにアクセスできるようになります。」