AIは限界に達しているのか。この質問は常に漂っています。AIの事前トレーニングとスケーリングに関するOpenAIの共同創設者を引用した最近の Reutersの記事では、より人間に近い「考察する」方法を使用するための新しい言語モデルのトレーニングの遅れについて、多くの注目が集まっています。

しかし、Varshneyは、人間の能力という観点からAIを評価することは誤りであると考えています。

「AIは人間の知能レベルで判断されるべきではありません。人間はある分野では得意であり、他の分野では不得意なこともあるからです」と彼は述べています。「私たちは、AIに人間を再現してほしくありません。AIに本当に優れた機能を持たせたいと思っています。」

その例として、彼は一般的な家電製品の歴史を挙げています。「人間のようなやり方で食器洗い機が稼働することは期待していませんでした」と同氏は言います。彼は、AIが実際に何を得意としているかを評価するためのより良い方法が必要だと考えています。

Hayは、壁にぶつかるわけではなく、合成データのおかげで、AIにはまだ多くの成長の余地があると考えています。「モデルのトレーニングに必要なデータは少なくなり、モデルはさまざまな種類のアーキテクチャー変更に重点を置くことになります」と彼は言います。「ブレークスルーが来るでしょうし、ハードウェアはより良くなるでしょう。だから壁があるとは思いません。」