AIスーパーコンピューターがデスクトップ・サイズに縮小

スーパーコンピューターが机の下に収まるようになると、企業は人工知能への対応を変える可能性があります。
先週のCES 2025で、NVIDIAはProject DIGITSを発表しました。これは同社の新しいGB10 Grace Blackwell Superchipを搭載したパーソナルAIスーパーコンピュータです。このシステムは5月に3,000ドルで発売開始が予定されており、最大2,000億のパラメータを持つAIモデルを実行できるため、ペタフロップスのAIコンピューティング性能を実現します。
NVIDIAの創設者兼CEOであるJensen Huang氏はニュースリリースで、「AIはあらゆる業界のあらゆる用途で主流になるでしょう」と述べています。「Project DIGITSにより、Grace Blackwell Superchipは数百万人の開発者の手に渡ります。あらゆるデータサイエンティスト、AI研究者、学生の机の上にAIスーパーコンピュータが置かれることで、彼らにはAI時代を担い、形作る力が与えられます。」
このデスクトップ デバイスは 128 GB の統合メモリと最大 4 TB のストレージを搭載しており、クラウドの遅延なしに即時のデータ処理を必要とする企業を対象としています。これは 2 つのシステムを連携させることで、最大 4,050 億パラメーターのモデルを処理できます。
IBM Consulting副社長のShobhit Varshney氏は、Mixture of Expertsポッドキャストの最近のエピソードで、「産業用途について考えてください。工場のフロアでは、製造が行われている場所のすぐ隣にコンピューターを置きたいものです」と述べています。「これは、サーバーまたはクラウドAPIを呼び出して応答を返すまでに、多くの遅延が発生するからです。」
セキュリティを重視した運用を行うために、ローカル処理機能の需要が高まっています。Varshney氏は、これが不可欠となる複数のシナリオを概説しました。「データが、特に機密事項に関係する場合には、自社の敷地外に持ち出されないようにする必要があります」と同氏は語ります。「同じことが軍事用途にも当てはまり、現場ではより戦術的なことを行っています。ユーザーはサーバー接続すら存在しない地域にいる可能性もあるため、特定の場所にあるすべてのドローンから送られてくるすべての画像を計算できるようにする必要があるのです。」
Project DIGITSシステムはLinuxベースの NVIDIA DGX OS上で動作します。ユーザーはローカルで開発し、その後クラウドやデータセンターのインフラストラクチャにデプロイできます。製造施設は「エッジコンピューティングによるリアルタイム監視、予知保全、プロセス最適化」を実装できるとAshok Reddy氏（CEO、ソフトウェア会社KX）は語ります。また、金融機関は、「前例のないスピードでリアルタイムの取引、リスク管理、予測的洞察」のためのツールを手に入れることになります。一方、医療機関はこのテクノロジーを活用して、「高度なAI分析を通じて、診断、画像処理、医薬品開発を加速できる」とReddy氏は言います。このシステムは、「リアルタイムの意思決定と低遅延分析」のために、「大量の構造化データと非構造化データ」を瞬時に処理します。
ペンシルベニア大学の工学教授Benjamin Lee氏は、NVIDIAのスーパーコンピュータを、個々のタスクではなくシステムが作業全体を管理するエージェント型AIへの広範なシフトの一部と見なしていると述べています。
「インテリジェントなAIが、その仕事を完了するために必要な一連のタスクを戦略化して決定します。このアプローチにより、人間がモデルに個々のタスクを要求するのではなく、エージェントに大規模な仕事を要求できるようにすることで、生産性を大幅に向上させることができます」とLee氏は付け加えます。
Varshney氏は、NVIDIAが最近7億米ドルでRun AIを買収したことで、テクノロジーがオープンソースになったと述べています。「彼らは、業界全体が物理的AI、エージェント的AI、そして自動運転の時代へとより近づくように努めています」とVarshney氏は言います。「彼らは、それぞれのバックボーンとなることを望んでいます。」
値下げは全製品ラインに波及しました。「昨年、40シリーズのチップの価格は1,600米ドルでした」とVarshney氏は言います。「彼らは550米ドルで同等のコンピューティングをリリースしたばかりです。」
価格の低下は技術の進歩を示唆しています。「GPUの設計は大部分が定義されており、パフォーマンス、エネルギー、コストに関して積極的な最適化は行われていません」とLee 氏は言います。しかし、NVIDIA は「他のチップ設計者よりもずっと早く、性能とコストの両方で競争できる」段階に到達している可能性があると Lee 氏は言います。
「モデルを特定のタスクに特化すると、はるかに少ない計算とはるかに少ないエネルギーで同じ答えをコンピューティングすることができます」と Lee 氏は言います。「そうすれば、エージェントは各タスクに適切な特化モデルを選択する方法を学習できるようになります。これが人間なら選択の作業に苦労することでしょう。」
この特殊化コンピューティングへの進出は、現在の制約からの劇的な転換を示しています。Varshney氏は言います。「私たちは、モバイル・デバイス上で動作する、いくつかの小さなモデルのために制約を受けてきました。「彼らはコンピューティングを、コンセントにつなげるのと同じくらい簡単にアクセスでき、民主化したいと考えています。そして、世界における電気の支配者になりたいのです。」
