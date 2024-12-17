問題が起きた場合に最も避けたいのは、問題を覆い隠すことです。だから、二酸化炭素を大気中に閉じ込めないようにするための潜在的な手段の1つが、二酸化炭素を足下に埋めることだというのは、ちょっとした皮肉です。炭素回収・貯留（CCS）テクノロジーは進歩を続けており、科学者や新興企業は有害な炭素排出を地下に注入するさらなる機会を探しています。
二酸化炭素回収は、閉ループという考え方に基づいて行われます。さまざまなテクノロジーを使って、化石燃料の燃焼によって生成されるCO2を回収し、地球の表面下の岩石層に閉じ込めて、温室効果ガスを元の場所に戻すことが可能です。
気候変動と闘い、地球の気温上昇を産業革命前より摂氏1.5度以内にするという世界的に合意された目標を達成するための鍵になり得るものとして、専門家たちがこのテクノロジーを見なすようになる中で、国や国家は炭素隔離に利用できる可能性のある土地をますます開放するようになっています。
二酸化炭素回収・貯留は、大気中の二酸化炭素を排出源で遮断し、安全な地下に保管することで削減できるように設計された革新的な環境テクノロジーです。このプロセスは工業施設や発電所から始まり、化学ろ過や 燃焼前分離などのテクノロジーを用いて、排出ガスから直接二酸化炭素を回収します。
回収されると、二酸化炭素は高密度の液体に圧縮され、地下の貯留サイトに輸送されます。これらのサイトは通常、砂石、石灰石、玄武岩など多孔質素材を含む、深部の地質学的形態を持っています。
IBM Researchのマネージャーであり、持続可能な材料に重点を置く兼シニア・テクニカル・スタッフ・メンバーでもあるMathias Steinerは、「貯留層の岩石の特性は特に重要です。」と語ります。「注入中には、二酸化炭素が岩石のつながった細洞空間内に流入し、そこでブラインや石油などの滞留流体に取って代わります。最終的には、二酸化炭素は岩石の細洞空間内で化学的に反応し、鉱物化して個体の炭酸塩になるでしょう。」
計り知れない圧力を利用して、圧縮されたCO2は地表の奥深くまで浸透します。多くの場合、地下3,000フィートにまで到達し、それは、シェールのような他の不浸透性で高密度の層の下部になるような十分な深さです。Cleantech Groupの材料および化学品担当グループ・リードであるIan Hayton氏によると、これらの高密度の層は、炭素を封じ込めるための「自然の障壁」として機能します。
CCSは「万能薬」とは言えませんが、排出量を削減するための潜在的なソリューションとして推進されています。今年、英国はこのテクノロジーに285億米ドル投資すると発表しました。これは、国境内での炭素貯留プロジェクトの開発を誘致し、促進することを目的としています。同様に、米国エネルギー省は、長期的な炭素貯留プロジェクトのために5億1,800万米ドルを確保しています。
二酸化炭素回収の取り組みが拡大を継続するにつれて、業界の焦点は、炭素がどこに保管できるかに移っています。
今年の初夏、テキサス州は、メキシコ湾岸沖合に数百万エーカーもの土地と海域を開放し、炭素井戸（炭素を天然のの岩石形態の中に貯留するための注入サイト）を掘削する企業が利用できるようにすると発表しました。カリフォルニア州は10月に州において初となる炭素井戸の承認を与え、EPAでは、年末までにウェストバージニア州に地下炭素貯留プロジェクトの許可を発行させる予定です。
Hayton氏によると、「枯渇した石油田やガス田、塩類帯水層、その他の適した地質学的形質」など、良質の注入サイトにできる場所が数多く存在するとのことです。そうした場所は通常、炭素の注入に必要な地質構成を備えているためです。たとえば、かつて石油やガス資源を蓄えていたのと同じ岩石は、CO2を貯蔵するために効果的に再利用することができます。
CCSの取り組みにとっての朗報は、「ほとんどの地域に適切なサイトが豊富にあることです」とHayton氏は言います。米国地質調査所によると、米国全体だけで、地層下に3,000ギガトンのCO2を保持できる炭素貯留の可能性があることがわかりました。文脈としては、1850年から2019年の間に人間の活動によって2,400ギガトンのCO2が排出されたと推定されています。
また、炭素は一度保管されると、そこに定着する傾向があります。「調査では、地下に置かれた後は自然経路からの漏洩は少ないことがわかっています」とHayton氏は言います。とは言うものの、彼は井戸の欠陥やプラグの劣化がさらなる漏出につながる可能性があるとも警告しています。「その使用と保守に関する規制を強化することで、このリスクを最小限に抑えることができます」と彼は説明します。
「鉱化された二酸化炭素を何千年も保管できることを考慮すると、地質ストレージは規模が拡大すれば、緩和目標の達成に大きく貢献する可能性があります」とSteinerは述べています。
また、新しいテクノロジーが、研究者が炭素貯留の成功確率が高いと思われる場所を発見するのを助けています。例えば、IBM Researchは、科学者がさまざまな種類の岩石への炭素の注入をシミュレーションして、その素材が液化ガスにどの程度効率的に保持するのかを判断できるツールを開発しました。
「気洞スケールでの岩石の表面特性は、貯留層の二酸化炭素貯留可能性を判断するために不可欠です」とSteiner氏は述べています。「地質的な推定では、地層において世界的に利用可能な細孔空間の量は、原則として、回収したすべての空気中の二酸化炭素を保管するのに十分であるはずだと示唆しています。」
その一方で、リスクもあります。炭素貯留の長期的な影響はまだ不明です。また、短期的に見ても、このソリューションには潜在的な落とし穴がないわけではありません。炭素を地球に注入することで、地震を引き起こすリスクが伴う可能性があります。適切に保護されていない注入サイトでは、井戸が破裂する可能性があり、また漏洩の可能性は依然として残ります。
地下炭素貯留は、気候変動と闘い、排出削減目標を達成する上で重要なツールである可能性がありますが、それ自体がソリューションではありません。CCS技術が進歩し、炭素の注入がより一般的に実践されるようになるにつれて、科学者や業界の専門家は、安全な場所を決定し、リスクを軽減するためにさらなる措置を講じる必要が生じてきます。