CCSの取り組みにとっての朗報は、「ほとんどの地域に適切なサイトが豊富にあることです」とHayton氏は言います。米国地質調査所によると、米国全体だけで、地層下に3,000ギガトンのCO2を保持できる炭素貯留の可能性があることがわかりました。文脈としては、1850年から2019年の間に人間の活動によって2,400ギガトンのCO2が排出されたと推定されています。

また、炭素は一度保管されると、そこに定着する傾向があります。「調査では、地下に置かれた後は自然経路からの漏洩は少ないことがわかっています」とHayton氏は言います。とは言うものの、彼は井戸の欠陥やプラグの劣化がさらなる漏出につながる可能性があるとも警告しています。「その使用と保守に関する規制を強化することで、このリスクを最小限に抑えることができます」と彼は説明します。

「鉱化された二酸化炭素を何千年も保管できることを考慮すると、地質ストレージは規模が拡大すれば、緩和目標の達成に大きく貢献する可能性があります」とSteinerは述べています。

また、新しいテクノロジーが、研究者が炭素貯留の成功確率が高いと思われる場所を発見するのを助けています。例えば、IBM Researchは、科学者がさまざまな種類の岩石への炭素の注入をシミュレーションして、その素材が液化ガスにどの程度効率的に保持するのかを判断できるツールを開発しました。

「気洞スケールでの岩石の表面特性は、貯留層の二酸化炭素貯留可能性を判断するために不可欠です」とSteiner氏は述べています。「地質的な推定では、地層において世界的に利用可能な細孔空間の量は、原則として、回収したすべての空気中の二酸化炭素を保管するのに十分であるはずだと示唆しています。」

その一方で、リスクもあります。炭素貯留の長期的な影響はまだ不明です。また、短期的に見ても、このソリューションには潜在的な落とし穴がないわけではありません。炭素を地球に注入することで、地震を引き起こすリスクが伴う可能性があります。適切に保護されていない注入サイトでは、井戸が破裂する可能性があり、また漏洩の可能性は依然として残ります。

地下炭素貯留は、気候変動と闘い、排出削減目標を達成する上で重要なツールである可能性がありますが、それ自体がソリューションではありません。CCS技術が進歩し、炭素の注入がより一般的に実践されるようになるにつれて、科学者や業界の専門家は、安全な場所を決定し、リスクを軽減するためにさらなる措置を講じる必要が生じてきます。