AIシステムはテストに合格し、専門家を模倣することができますが、どのタイミングで手を挙げるべきか知ったり、自分が間違っている可能性を認めたりはできません。
大規模言語モデル（LLM）は、テキストの翻訳、情報の要約、コードの生成、会話の進行を驚くほど流暢に行うことができるようになりました。スピードが早く、流暢な話ができ、多くの場合説得力があります。しかしこれらは、どれが推測なのかを知りませんし、混乱しているときや自分の範疇から外れているときでも、自信があるような話し方ができます。
欠けているのは、一歩下がって熟考することで、それは一時停止して再評価するタイミングを知っているシステムです。人間では、この反射層はメタ認知として知られており、IBMの研究者は、同様の機能がAIの信頼性と適応性を高める鍵になる可能性があると考えています。
IBMフェローでグローバルAI倫理リードのFrancesca Rossiと同僚たちは、高速なヒューリスティックと意図的な推論を分離し、その上位に反射的な監視システム層を重ねる新しいアーキテクチャを支持しています。SOFAIと名付けられたこのアーキテクチャは、「Slow and Fast AI」の略で、これは心理学と認知科学からインスピレーションを得たものであり、それらの洞察をAIエンジニアリングの原理に変換します。
「ニューラル・アプローチとシンボリック・アプローチの両方の長所を、一つのハイブリッドに強制することなく組み合わせたいと考えました」とRossiはIBM Thinkとのインタビューで語りました。「つまり、どの推論モードをいつ使用するかを管理できる構造を構築するということです」
SOFAIシステムは、米国計算機械協会が発表した最近の論文で詳しく説明されているように、多層で考察をします。第1レベルにあるのは高速ソルバーで、これにはLLMなどの機械学習モデルや、より従来の機械学習モデルなどが含まれます。これは迅速に対応し、よく知られた問題を容易に処理します。これらはシステムの本能的な部分であり、迷うことなく反応します。
その後、より慎重な道をたどる低速ソルバーが登場します。これらのエンジンは多くの場合、象徴的な推論と構造化されたルールに依存して、段階的に問題を解決します。時間はかかりますが、その答えはより正確です。これら両方を見守るのが第3のレイヤー、メタ認知です。SOFAIのこの部分では、システムの動作を評価し、コンテキストを考慮して迅速な回答が満足できるものかどうかを判断し、別のアプローチが必要な場合は介入します。メタ認知層は一種の内部ガイドとして機能し、いつ動きを早めるか、いつ遅らせるかを選択します。
「高速ソルバーは、常に最初に行動を起こします」とRossiは語ります。「もしそれが妥当な答えを生み出し、リスクが低い場合は、プロセスはそこで終了します。しかし、メタ認識モジュールで答えが不十分であると判明した場合、より厳密な推論エンジンに問題を送信します」
このデザインは、人の考え方を反映しています。読み取り、運転、世間話などの日常的なタスクに、人は迅速かつ自動的に対応します。しかし、不確実性、リスク、複雑さに直面すると、速度が低下します。代替案を検討し、推論を確認したり、他の人に相談したりします。SOFAIは、その内省的なプロセスを再現するために構築されています。
Rossiのチームは、高速ソルバーとメタ認識モジュールの間の限定的なフィードバックループでも、システムをエスカレーションして遅くすることなく成果を大幅に改善できることを発見しました。SOFAIでは、アーキテクチャーは反復修正もサポートしています。高速ソルバーは、システムがコストのかかる遅いソルバーに頼る前に、ガイドされたフィードバックに応じてアウトプットを修正できます。
「多くの場合、1～2回ループするだけで、質の高い回答に到達できます」とRossiは言います。「これにより、時間が節約され、エネルギー使用量が削減され、エスカレーションするオプションは本当に必要な場合のために温存されます。」
IBMニュースレター
AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
SOFAIの意味は、LLMの文脈では特に強力です。これらのモデルは、チャットボット、コンテンツジェネレーター、カスタマー・サポート、コーディング・アシスタントを強化します。しかし、そのアウトプットは一貫性がなく、予測不可能で、人間の価値観と整合しない可能性があります。LLMを使用する組織は、特にコンテキスト、合法性、倫理が問題にかかっている場合、モデルの発言を制御するのに苦労することがよくあります。
「課題の1つは、ノイズ、バイアス、不完全な視点を含む膨大な量のインターネット・データで言語モデルをトレーニングしていることです」とRossiは説明します。「特定の設定でどの値を適用すべきかをモデルが知っていると仮定することはできません。」
SOFAIは、基盤となる言語モデルの再トレーニングを必要とせずに、AIシステムを軌道に乗せるための実用的なアプローチを提供します。代わりに、組み込みのレビュー・チームのように機能する監視レイヤーを導入し、AIの集中力と一貫性を維持します。これには、モデルの回答をレビューし、それを内部ポリシー、倫理基準、またはタスク固有のルールと比較する評価者が含まれます。何かがおかしいと思われる場合、システムは自律的に改善を要求することができます。「これは、システムに自身のレビュー方法を教えているのだと考えられます」とRossi氏。「モデルを再トレーニングすることですべてを解決する必要はありません。時には、インプットとアウトプットの間にインテリジェントな判断を下すだけで十分な場合があります。」
このモジュール性により、SOFAIは多様な文化、組織、規制のニーズに適応することができます。管轄区域や事業単位ごとに異なる評価者を定義できます。ガイドラインが変更された場合に、更新する必要があるのは評価者のみです。中核のソルバーはそのままの状態を維持します。
「メタ認知を分離することの利点は、整合性を手に入れられることです」とRossi。「これにより、システムを最初から再構築することなく、AIの動作を共創するためのツールがユーザーに提供されます。」
Rossiは、SOFAIが論文の上で存在するために構築されたものではないことをはっきりと理解しています。これは、煩雑な現実世界での使用のために設計されました。企業が言語モデルを検索エンジン、スプレッドシート、スケジュール・アプリなどのツールに接続すると、結果はより強力になる一方で、コントロールが困難になることが多いと彼女は言います。SOFAIは、AI環境の相互接続が進む中で、タスクごとに適切なシステムを選択し、エスカレーションするタイミングを決定し、アウトプットをポリシーに合わせて維持することで、この複雑さを管理します。
「将来的において、エンタープライズAIは単一のモノリシックなモデルではなくなるでしょう」とRossi。「それは、さまざまなエージェント、ツール、API、推論システムなどの複合的なものになります。SOFAIは、そのエコシステムを管理するためのフレームワークです。」
多くの仮定シナリオでは、SOFAIは思考のプロジェクト・マネージャーとして機能します。リクエストを監視し、タスクの複雑さを評価し、適切なソルバーまたはソルバーの組み合わせを選択し、成果を監視します。また、長期にわたるパターンを追跡し、信頼できる結果が得られる組み合わせを学習し、それらに応じて適応します。
「性能と説明可能性の両方を手に入れることができます」とRossi。「意思決定を監査し、使用されたソルバーを追跡し、必要に応じてメタ認知パラメーターを調整することができます」
この構造は、環境面や運用面での利点ももたらします。多くの大規模な推論システムは、特に大規模な推論グラフやリアルタイムのシンボリック・ロジックに依存している場合、実行にコストがかかります。SOFAIは、これらの軽量なソルバーへの呼び出しを最小限に抑えることで、高精度を維持しながらエネルギー消費を削減できます。
「効率性とはスピードだけではありません」とRossie。「重要なのは、考えすぎないタイミングを知ることです。そしてそれがメタ認知によって可能になります。」
生成AIの台頭により、組織や政策立案者は困難な疑問に直面することを余儀なくされています。システムが適切に動作していることを確認するにはどうすればよいでしょうか。意思決定が自律的に行われるとすると、説明責任はどのようなものになるでしょうか？グローバル・データでトレーニングされたモデルに異なる値をどのように反映させることができるでしょうか？
SOFAIは、考えられる答えを1つ提供できます。人間のようなメタ認知を模倣する意思決定レイヤーを組み込むことで、このアーキテクチャは、柔軟で現実に基づいた監視を容易にします。アプリケーション全体に拡張でき、ローカル基準に適応し、ユーザーにマシンの動作をリアルタイムで制御させることができます。
「私たちはAIをより人間的なものにしようとしているわけではありません」とRossi。「私たちは、これをさらに責任あるものにしようとしています。そして、それは、いつ中断し、再考し、方針を変更するかを知ることから始まります。」
Rossiによると、このアーキテクチャーはエージェントベースのシステムの将来も見込んでいます。彼女によれば、未来のAIエコシステムでは、モデルがコラボレーションし、サブタスクを引き継ぎ、データベースにクエリーを実行し、目標を達成するためにステップを反復していくことになるそうです。調整がなければ、その複雑さは管理不能になる可能性があります。しかし、SOFAIは、エージェント操縦のための軽量で適応性のある原則的なガバナンス構造を提供します。
「これは、独裁者ではなく指揮者なのだと考えてください」とRossiは言います。「オーケストラでは調和を保つ必要がありますが、即興もまた必要です。」
Rossiは、メタ認知をAIに組み込むことは単なる技術的な決定ではなく、責任ある決定であると考えています。これは、透明性、適応性、共有されたエージェントへのコミットメントを反映しています。目標は、上からの制御を課すことではなく、インテリジェント・システムと共同作業するための有意義な方法を人間に提供することです。
「私たちは、この世界で学び、適応し、行動するシステムを構築しているのです」とロッシ氏。「これらはまた、立ち止まって、振り返り、『自分は正しいことをしているだろうか』と尋ねるタイミングを学ぶ必要があります」
IBMのWebセミナーに参加し、エージェント型AIの取り組みを通じて真のROIを見出す方法を、業種・業務やユースケース、さらにはIBM自身の成功事例を交えながらご紹介します。
IBM®が2025年Gartner Magic Quadrantのデータサイエンスおよび機械学習プラットフォームのリーダーとして評価された理由をご覧ください。
組織が、バラバラなパイロット・プロジェクトでAIを導入する段階から、中核的なトランスフォーメーションを推進するためにAIを活用する段階へと移行している方法をご覧ください。
今すぐ個人またはマルチユーザーのサブスクリプションを購入すると、100を超えるオンライン・コースの完全なカタログにアクセスして、低価格でさまざまな製品のスキルを向上させることができます。
IBM® Graniteは、ビジネス向けにカスタマイズされ、AIアプリケーションの拡張に合わせて最適化された、オープンで高性能、かつ信頼性の高いAIモデルのファミリーです。言語、コード、時系列、ガードレールのオプションをご覧ください。
これら5つのマインドシフトを実行することで、不確実性を切り抜け、ビジネス改革を促進し、エージェント型AIによって成長を加速させます。
AI開発者向けの次世代エンタープライズ・スタジオであるIBM watsonx.aiを使用して、生成AI、基盤モデル、機械学習機能をトレーニング、検証、チューニング、導入しましょう。わずかなデータとわずかな時間でAIアプリケーションを構築できます。
IBMの業界をリードするAIの専門知識とソリューションのポートフォリオを活用して、AIをビジネスの業務に利用しましょう。
IBMコンサルティングAIサービスは、企業がAIをトランスフォーメーションに活用する方法を再考するのに役立ちます。
AIを使用することで、IBM Concertはお客様のオペレーションに関する重要な洞察を明らかにし、改善のためのアプリケーション固有の推奨事項を提供します。Concertがどのようにビジネスを前進させることができるかをご覧ください。