生成AIの台頭により、組織や政策立案者は困難な疑問に直面することを余儀なくされています。システムが適切に動作していることを確認するにはどうすればよいでしょうか。意思決定が自律的に行われるとすると、説明責任はどのようなものになるでしょうか？グローバル・データでトレーニングされたモデルに異なる値をどのように反映させることができるでしょうか？

SOFAIは、考えられる答えを1つ提供できます。人間のようなメタ認知を模倣する意思決定レイヤーを組み込むことで、このアーキテクチャは、柔軟で現実に基づいた監視を容易にします。アプリケーション全体に拡張でき、ローカル基準に適応し、ユーザーにマシンの動作をリアルタイムで制御させることができます。

「私たちはAIをより人間的なものにしようとしているわけではありません」とRossi。「私たちは、これをさらに責任あるものにしようとしています。そして、それは、いつ中断し、再考し、方針を変更するかを知ることから始まります。」

Rossiによると、このアーキテクチャーはエージェントベースのシステムの将来も見込んでいます。彼女によれば、未来のAIエコシステムでは、モデルがコラボレーションし、サブタスクを引き継ぎ、データベースにクエリーを実行し、目標を達成するためにステップを反復していくことになるそうです。調整がなければ、その複雑さは管理不能になる可能性があります。しかし、SOFAIは、エージェント操縦のための軽量で適応性のある原則的なガバナンス構造を提供します。

「これは、独裁者ではなく指揮者なのだと考えてください」とRossiは言います。「オーケストラでは調和を保つ必要がありますが、即興もまた必要です。」

Rossiは、メタ認知をAIに組み込むことは単なる技術的な決定ではなく、責任ある決定であると考えています。これは、透明性、適応性、共有されたエージェントへのコミットメントを反映しています。目標は、上からの制御を課すことではなく、インテリジェント・システムと共同作業するための有意義な方法を人間に提供することです。

「私たちは、この世界で学び、適応し、行動するシステムを構築しているのです」とロッシ氏。「これらはまた、立ち止まって、振り返り、『自分は正しいことをしているだろうか』と尋ねるタイミングを学ぶ必要があります」