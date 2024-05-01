新たな連邦データプライバシー法が大きな変化を示唆

組織は、データ収集プロセスと消費者がオプトアウトする方法を詳細に規定したプライバシー・ポリシーを策定する必要があります。この法律はまた、明示された許可された目的によって明示的に許可されない限り、個人の積極的な明示的な同意なしに、生体認証情報や遺伝情報などの特定の種類のデータを収集および転送することを制限しています。