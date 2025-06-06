タグ
Apple WWDCではAIに大注目：ゆっくりでも着実に進めば、まだレースに勝てるでしょうか？

グラフィックを表示する大型デジタルスクリーンの隣のステージ上でオーディエンスにプレゼンテーションをする男性

共同執筆者

Anabelle Nicoud

Staff Writer

IBM

Sascha Brodsky

Staff Writer

IBM

Appleは常に独自の道を切り開いてきました。今年のワールドワイド・デベロッパーズ会議）では、人工知能が再び主役となりますが、それはアップルの条件下によるものです。

同社は、派手さを追い求めるのではなく、自然で、文脈に沿い、プライベートに感じられる方法で、ユーザーエクスペリエンスにAIを統合するという哲学をさらに推し進めていく態勢を整えているようです。2024年に導入されたApple Intelligenceは新たな章の始まりを示しました。現在は、これらの機能を拡張し、それらを操作するためのインターフェースを洗練することに焦点が当てられています。

IBMのAIハードウェア・センターの主任研究員であるカウター・エル・マグラウイ（Kaoutar El Maghraou）は、IBM Thinkのインタビューで、アップルのアプローチは長年の設計倫理を反映していると語っています。

「当時の全体的な印象は、AppleがGoogleなどの競合他社に遅れをとっているということでした」と彼女は言います。「しかし、Appleは、インテリジェントなシステムとパーソナライズされたコンテキストを組み合わせたApple Intelligenceを導入したことで、大きな飛躍を遂げました。」

他の企業が加速させ、Apple社は改良を行います。

AIのエコシステムはこの1年で急速な進化を遂遂げました。OpenAIは、元アップルのデザインチーフであるジョニー・アイブ（Jony Ive）氏と共同で、スクリーンレスのAIコンパニオン・デバイスを開発中ですパープレクシティは、サムスンのスマートフォンに会話型検索を導入するため、サムスンと交渉中 だと報じられています。SimilarやDiaのような新興企業からは、ブラウザベースのアシスタントやオペレーティングシステムが登場しており、完全に生成モデルを中心に構築されたインタラクションの新しいパラダイムを示唆しています。

Appleのストラテジーは今までとは違ったものになっています。これまでの機能強化のほとんどは、デバイス上のインテリジェンスとプライベート・クラウド・コンピュートを通じてより有用にすることを通して、メール、メッセージ、写真などの組み込みツールを改善することに重点を置いてきました。

この緊密な統合は、長い間、Appleの戦略の柱でした。同社のチップ、オペレーティング・システム、ユーザー・インターフェイスは共に進化し、デバイス間でAIがシームレスに機能できるようになりました。Appleは、新しいスタンドアロンのアシスタントやチャットボットを立ち上げるのではなく、人々がすでに使用しているアプリやサービスに直接インテリジェンスを組み込むことに重点を置いています。

再設計されたインターフェースで解き放つ

多くの観測筋は、今日の基調講演でiOS のビジュアル・デザインの刷新が発表されると予想しています。この変化は表面的には単なる装飾に見えるかもしれませんが、Apple Intelligenceの提示とアクセスの方法を大きく前進させる可能性があります。

「これにより、プラットフォーム全体でより統一されたデザインになります」とEl Maghroui氏は言います。「これは直接的なAIではありませんが、AI機能をより直観的でシームレスに統合させることができる新しいインターフェースです」

Appleはこれまでデザインを主導してきましたしばしば人々のテクノロジーの使い方を静かに変え、根本的な仕組みには注目を向けませんでした。iOSが再設計されると、文章の提案、スマート通知、画像編集などのツールが、オプションの機能というより組み込み機能のように感じられるようになる可能性があります。

基調講演では、アップルのショートカット・アプリとオートメーション・フレームワーク の機能強化も発表されるかもしれません。これらのツールは、ユーザーがルーチンやパーソナライゼーションをより詳細に制御できるようにするものであり、よりプロアクティブな機能を提供するように進化する可能性があります。他のプラットフォームが自律型エージェントに多額の投資を行っている中、Apple は引き続き、権限や個人的なコンテキストに基づいて機能するインテリジェント・システムの基盤を構築しています。

信頼、デザイン、長期的な視点

テクノロジー業界全体のAIイノベーションは、迅速な反復、オープンエンドな探求、そして大胆なプロトタイプに傾いています。Appleのアプローチは、異なる信念のシステムを反映しています。同社は、一貫性、統一性、長期的なユーザビリティーを重視しています。その哲学は、モバイルからウェアラブル、チップ設計に至るまで、これまでのテクノロジー・シフトを通して持続的であることが証明されています。

今日のWWDCの発表にも、同じ考えが反映されることでしょう。同社は、新しいAIプラットフォームやスタンドアロン製品を導入するのではなく、インテリジェンスがいかにオペレーティング・システム自体の不可欠な一部になりつつあるかを実証する態勢を整えているようです。再設計されたインターフェース、改善されたオートメーション・ツール、強化されたデバイス上処理により、AIが存在しながらも、決して圧倒することのないシステムの基盤が形成されます。

「段階的な展開は、Appleが保守的であり、迅速かつ広範囲にわたるデプロイメントよりも品質とプライバシーを優先しようとしていることを示唆しています」とEl Maghraoui氏は言います。

オフィスでミーティングをするビジネスチーム

