テクノロジー業界全体のAIイノベーションは、迅速な反復、オープンエンドな探求、そして大胆なプロトタイプに傾いています。Appleのアプローチは、異なる信念のシステムを反映しています。同社は、一貫性、統一性、長期的なユーザビリティーを重視しています。その哲学は、モバイルからウェアラブル、チップ設計に至るまで、これまでのテクノロジー・シフトを通して持続的であることが証明されています。

今日のWWDCの発表にも、同じ考えが反映されることでしょう。同社は、新しいAIプラットフォームやスタンドアロン製品を導入するのではなく、インテリジェンスがいかにオペレーティング・システム自体の不可欠な一部になりつつあるかを実証する態勢を整えているようです。再設計されたインターフェース、改善されたオートメーション・ツール、強化されたデバイス上処理により、AIが存在しながらも、決して圧倒することのないシステムの基盤が形成されます。

「段階的な展開は、Appleが保守的であり、迅速かつ広範囲にわたるデプロイメントよりも品質とプライバシーを優先しようとしていることを示唆しています」とEl Maghraoui氏は言います。