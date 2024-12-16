テクノロジー大手企業は、ますます非現実的な問題である「スーパースマート・コンピューターは被害者になり得るのか」という質問に取り組むために「AI福祉」の専門家を雇用しています。
GoogleやMicrosoftなどの企業で登場しつつある新しい役割は、まるでSFの話のように聞こえます。しかし、AIシステムがより洗練されるにつれて、一部の研究者はデジタル倫理の次のフロンティアと見なすものに挑戦しようとしています。
大手AI開発企業であるAnthropic社は、最近、研究者のKyle Fish氏を最初のAI福祉研究者として採用し、技術コミュニティーで注目を集めました。同社のアライメント・サイエンス・チームの一員として、Fish氏が果たす役割は、組織がAIシステムを倫理的に扱うべき方法に関するフレームワークの作成に重点を置いています。
Anthropicに入社する前に、Fish氏はこうした問題を調査したレポートを共同で作成しました。「誤解のないように言っておくと、我々の主張は、AIシステムが確実に意識を持ち、強力なエージェント性を持ち、あるいは道徳的に重要な存在である、あるいはそうなるだろうというものではない」と報告書は述べています。代わりに、この論文ではさまざまな可能性に備えることの重要性を強調しています。
Fish氏のレポートは、AIが人間レベルの能力（考える、学習する、さらには感情を持つ）を達成するという目標を掲げる、汎用人工知能（AGI）のアイデアと結びついています。OpenAIが「AI福祉スペシャリスト」を探していることは、AIが意識を持った場合、どのように扱うべきかという懸念の高まりを示しています。
しかし、IBM Consultingのブレント・スモリンスキー副社長は、現段階でAIの福祉を考慮する必要性について懐疑的な見方を示しています。
Smolinskiは、「AIが意識に似た何かを体得しそうだという証拠はどこにもない」と言います。「私たちは、現在の技術的方向性では、この可能性に取り組むことはできないかもしれません。」
Smolinskiは、人間と人工知能の根本的な違いを強調し、自身の立場を支持しています。人間は比較的限られた手段から言語を学習することができますが、現在のAIシステムでは、同様の機能を実現するために膨大な量のデータ（基本的にはインターネット全体）が必要です。この矛盾は、現在のAIシステムが本物の意識からどれほどかけ離れているかを明らかにしていると彼は考えています。
議論の中心は、哲学者とコンピューター科学者の間で長年の課題となってきた、意識とは何かという問いです。Smolinskiは、意識を周囲の世界から自分自身を分けて影響を与える能力と定義する哲学的な観点を指摘しています。現在のAIシステムは、独立した機関ではなく外部のインプットに反応することで純粋に動作している、と同氏は指摘します。
こうした懸念があるにもかかわらず、AI福祉の概念は大手テクノロジー企業の間で注目を集めています。Google DeepMind は最近、機械意識の研究ポジションを募集しましたが、その後この求人は削除されました。
AIの意識を探求する研究者たちは、動物の認知研究からツールを借りて機械の意識の兆候を探すことを提案していますが、一方で、人工の意識を明確に証明することは依然として困難な課題であることを認めています。
この不確実性は、業界に現実的な課題をもたらします。企業は、潜在的な倫理的懸念を見落とすリスクと、倫理的配慮を必要としないシステムの保護にリソースを投資することとのバランスを取る必要があります。
これまでの事件は、人間がAI機能をいかに簡単に誤解できるかを示しています。ELIZA効果は、人間が意識を機械に帰属させる心理現象として記録されており、2022年6月にGoogleが同社のLaMDAチャットボットが自我を持つようになったと主張したエンジニア、ブレイク・ルモワンを停職処分にしたことで再び注目を集めました。パターン・マッチングによってセラピストをシミュレートした1966年のコンピューター・プログラムにちなんで名付けられたこの効果は、高度な言語モデルが機械の意識に関する保証のない仮定をどのように引き起こすことができるかを浮き彫りにしています。
Fish氏はこうした複雑さを認識しています。「核心的な哲学的疑問について、私たちは明確な、定まった見解を持っていません」と、彼はAIニュースレター『トランスフォーマー』のインタビューで語っています。「しかし、これは将来的には非常に重要になる可能性があると思うので、私たちは最初の進歩を踏み出そうとしています。」
その過程で、科学者は重要な課題に直面しています。それは、AIが感情を偽装するのが非常に得意であり、本当に感情を経験しているかどうかをどのようにして知るかということです。今日のAIは、深く感情的で自己認識しているように見える応答を返すことができますが、それはモデルが本当の経験していることを証明するものではありません。これは、脳科学者さえもまだ解読しようとしている、より深刻な謎を反映しています。そもそも私たちの脳という物理的な物質から意識がどのようにして生まれるのでしょうか。
AI テクノロジーが進化するにつれて、AI 福祉に関する議論は激化する可能性があります。しかし、AIに意識があるのかについて研究者や技術リーダーが議論する中、批評家は私たちが間違った疑問を持っていると主張しています。2021年の論文では、大規模言語モデル（LLM）は、その素晴らしい能力にもかかわらず、適切な理解なしにパターンを模倣し、学習データからバイアスや有害な内容を増幅することが多い"確率的オウム"に過ぎないと論じています。
Smolinskiは、現在のAIアプリケーションとAGIを区別しています。「特定の問題の解決に役立つAIと一般的なAIを区別したい」と彼は言います。今日のAIは特定のタスクには優れていますが、人間のような汎用的な知能を達成するのは、決して到達できない長い目標です。「AGIに到達することさえできないかもしれません」とSmolinski氏は言います。「根本的な問題についてどのように認識しているかを適切に理解できるところまで到達していない可能性があることは、十分に認識しています。」
現在のAI福祉に関する焦点について、「理解できないことを恐れるのは当然のことです」とSmolinski氏は言います。