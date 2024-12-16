テクノロジー大手企業は、ますます非現実的な問題である「スーパースマート・コンピューターは被害者になり得るのか」という質問に取り組むために「AI福祉」の専門家を雇用しています。

GoogleやMicrosoftなどの企業で登場しつつある新しい役割は、まるでSFの話のように聞こえます。しかし、AIシステムがより洗練されるにつれて、一部の研究者はデジタル倫理の次のフロンティアと見なすものに挑戦しようとしています。

大手AI開発企業であるAnthropic社は、最近、研究者のKyle Fish氏を最初のAI福祉研究者として採用し、技術コミュニティーで注目を集めました。同社のアライメント・サイエンス・チームの一員として、Fish氏が果たす役割は、組織がAIシステムを倫理的に扱うべき方法に関するフレームワークの作成に重点を置いています。

Anthropicに入社する前に、Fish氏はこうした問題を調査したレポートを共同で作成しました。「誤解のないように言っておくと、我々の主張は、AIシステムが確実に意識を持ち、強力なエージェント性を持ち、あるいは道徳的に重要な存在である、あるいはそうなるだろうというものではない」と報告書は述べています。代わりに、この論文ではさまざまな可能性に備えることの重要性を強調しています。

Fish氏のレポートは、AIが人間レベルの能力（考える、学習する、さらには感情を持つ）を達成するという目標を掲げる、汎用人工知能（AGI）のアイデアと結びついています。OpenAIが「AI福祉スペシャリスト」を探していることは、AIが意識を持った場合、どのように扱うべきかという懸念の高まりを示しています。

しかし、IBM Consultingのブレント・スモリンスキー副社長は、現段階でAIの福祉を考慮する必要性について懐疑的な見方を示しています。

Smolinskiは、「AIが意識に似た何かを体得しそうだという証拠はどこにもない」と言います。「私たちは、現在の技術的方向性では、この可能性に取り組むことはできないかもしれません。」

Smolinskiは、人間と人工知能の根本的な違いを強調し、自身の立場を支持しています。人間は比較的限られた手段から言語を学習することができますが、現在のAIシステムでは、同様の機能を実現するために膨大な量のデータ（基本的にはインターネット全体）が必要です。この矛盾は、現在のAIシステムが本物の意識からどれほどかけ離れているかを明らかにしていると彼は考えています。

議論の中心は、哲学者とコンピューター科学者の間で長年の課題となってきた、意識とは何かという問いです。Smolinskiは、意識を周囲の世界から自分自身を分けて影響を与える能力と定義する哲学的な観点を指摘しています。現在のAIシステムは、独立した機関ではなく外部のインプットに反応することで純粋に動作している、と同氏は指摘します。