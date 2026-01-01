テクノロジーの世界では、1年が他の分野の10年のように感じられることがあります。

考えてみてください。1年前には、ChatGPTが「strawberry」に含まれる「r」の数を数えられない、という話題を議論していました。中国の最先端研究機関による推論モデル（DeepSeek-R1など）も、オープンソースの推論エージェントも、当時はまだ世界的な注目を集めていませんでした。

Claudeの専用コーディング・エージェントは、当時まだ存在していませんでした。IBMのGranite 3.0は、登場したばかりでした。エージェントに関する議論も始まったばかりで、MCPは春にSam Altman氏からの注目すべき支持を受け、ようやく関心を集め始めた段階でした。

一方、インフラストラクチャーの分野では、チップや計算資源の不足が進み、新たな地域が競争優位を得る状況が生まれていました。

過去数週間にわたり、IBM Thinkは、IBM内外の研究者、創業者、リーダーなど、テクノロジー分野の専門家約12名に話を聞き、今後1年の展望について見解を集めてきました。こうした専門家全員が、2026年においてもイノベーションのスピードは鈍化しない、という共通の見解を示しました。

「非常にクレイジーな時代です」と、IBMチューリッヒ研究所の主任研究員であるPeter Staarは、IBM Thinkのインタビューで語っています。「しかも、そのスピードは加速する一方です。」

新たなエージェント機能は、企業と個人の双方に新しい可能性をもたらします。「私は、Rick Rubin流の音楽制作と、AIによる創作とのあいだに強い共通点を感じています」と、IBMのディスティングイッシュト・エンジニアであるChris HayはIBM Thinkに語っています。「それはコーディングに限った話ではありません。」マーケターであれ、プログラマーであれ、PMであれ、私たちは皆、AIコンポーザーになると思います」。

多くの人は、効率性が新たなフロンティアになると考えています。「GPUは引き続き主流であり続けますが、ASICベースのアクセラレーター、チップレット設計、アナログ推論、さらには量子支援型オプティマイザーも成熟していくでしょう」と、IBMの主任研究員であるKaoutar El Maghraouiは、今週の「Mixture of Experts」で述べています。「エージェント型ワークロード向けの新たなクラスのチップが登場するかもしれません」。

AIのROIを巡る多くの懐疑論を経て、AIの機能はエンタープライズにおける新たなビジネスの在り方を切り開いていきます。また、オープンソースの推論モデルやエージェントは、エンタープライズAIを実現するために、限界を押し広げ続けるでしょう。

同時に、多くの企業がAI主権への注力を強める中で、信頼性とセキュリティーは重要な優先事項となります。

これは、今後のエンタープライズ・テクノロジーの展開に向けた序章にすぎません。2026年に注目すべき18の専門家予測をご覧ください。