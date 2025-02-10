自分と同じように行動するAI双子

デジタルツイン・テクノロジーの進化は、AIと人間の行動との関係についてのより広範な真実を反映していると、Domino Data LabのAIストラテジー責任者、Kjell Carlsson氏は言います。

「私たち人間は、自分が思っているよりもはるかに予測可能です」と彼は付け加えました。「機械学習と生成AIを使用すると、私たちの好みや通常の行動のほとんどではないにしても、無害な目的にも悪意にも両方に役立つレベルで説得力を持って捉えて再現できます。」

マーケティング代理店は、AIペルソナを使用して仮想フォーカス・グループを作成し、さまざまな人口統計にわたってメッセージをテストしています。IBMのAshooriは、コールセンターにおいて、顧客の感情を読み取り、それに対応できるAIエージェントを構想しています。

「サービスに不満があるとしましょう」と彼女は言います。「今後は、カスタマー・サービスのAIエージェントが感情的な状態を検知して、自動的に言葉を調整して状況を落ち着かせるようになります。顧客体験が向上し、企業は問題をより迅速に解決できるため、双方にメリットがあります。」

しかし、限界もあります。「難しい決断で自分の好みや理由を考察してもらおうとすると、その瞬間に、これらのモデルは苦労することになります」とCarlsson氏は警告します。

プライバシーと安全上の懸念から、産業デジタルツインと行動デジタルツインには慎重な監視も必要です。スタンフォード大学のチームは厳格なガードレールを構築しました。参加者はデジタル・コピーを所有し、監査ログを通じて使用状況を監視したり、同意を完全に撤回したりできます。外部の研究者はアクセスを申請し、プライバシー保護を保証する必要があります。

これまでの議論の多くは、コンテンツ作成と自動化におけるAIの役割に焦点を当てていましたが、Ashoori氏は、エージェントがさまざまなコンテキストで私たちのコミュニケーション・スタイルに適応できる、はるかに広範囲な将来を構想しています。Ashoori氏は、このテクノロジーが信頼性と意思決定について深い疑問を提起すると強調しています。

「今日では、AIと人間の違いを必ずしも検証することはできません」と彼女は言います。「コンテンツ・クリエーターとして、このアバターが私のスタイル、コミュニケーションのトーン、メッセージの伝え方を正確に反映したものであってほしいと考えています。職場で話している時も、自宅で子供たちと話す時も、エージェントにそれぞれの状況で私の行動と個性を学習し、真似してもらいたいと思っています。」

研究者はこれらの質問に取り組んでいる場合でも、実用的な考慮事項をデプロイメントの指針とする必要がある、とAshoori氏は言います。

「問題は、エージェントがどのような価値を提供するかということです」と彼女は続けます。「付加価値とは何かを考える必要があります。そうしないと、システムが不必要に複雑になってしまいます。価値が明らかで、投資を正当化できる状況があれば、企業はそれを活用すべきです」