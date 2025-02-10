自分と同じように行動するAI双子

デジタル・ドッペルゲンガーの到着です。スタンフォード大学の研究者が、人間と同じように考察し、意思決定できる1,000人以上の実在人物のAIバージョンを作成しました。最近の論文に詳しく記載されている仮想コピーは、基本的な動作を模倣するだけではなく、元ｎお人の性格、道徳的選択、意思決定パターンを驚くほどの精度で再現します。
企業は、現実世界での展開前にアイデアを仮想的にテストしたいと考えており、ジェット・エンジンから都市全体に至るまで、あらゆるもののデジタル・レプリカを構築することが増えています。人間の心のモデル化へのこうした飛躍は、新たなフロンティアを切り開きます。何千人もの人々が政策変更にどのように反応するか、あるいは消費者が新製品についてどのように感じるか、すべて実装前にテストすることを想像してみてください。
IBM watsonx®製品管理担当シニア・ディレクターのMaryam Ashooriは、「デジタルツインは、事業体が製品やアイデアを迅速にテストするのに役立ちます」と述べています。
デジタルツイン革命は、産業システムの具体的な領域と、人間の行動という複雑なランドスケープの2つの世界にまたがっています。英国では、ガス配給会社のSGNが、IBMを含むパートナーとともに、ネットワーク・オペレーションを改善するためのデジタルツイン・プロジェクトを主導しています。ドイツのSiemensのDigital Lighthouse Factoryでは、仮想レプリカが生産性を69％向上させ、運用コストを42％削減することが実証されています。
一方、スタンフォード大学の人間中心人工知能（HAI）研究所は、人間の意思決定を再現するという別の領域に進出しています。スタンフォード大学、ノースウェスタン大学、ワシントン大学、Google DeepMindの教員を含むこの研究チームは、ポリシーや製品アイデアをテストするための仮想集団の構築に着手しました。
そのアプローチには綿密なテストが必要でした。スタンフォードの研究者は、年齢、人種、性別、民族、教育プログラム、政治的思想にわたる米国の人口統計を代表するよう慎重に選択した1,052人の参加者に、標準化された面接を実施しました。「実際の人間からこのようなオープンエンドのエージェントを作ることができたのは、非常に素晴らしいことです」と、この研究を率いたスタンフォード大学コンピューター・サイエンスの大学院生Joon Sung Park氏は述べています。
しかし、これらのデジタル・ダブルは、本当に人間のパートナーを反映しているのでしょうか？検証の結果は驚くべきものでした。チームは、人間とそのデジタルツインの両方を、個性評価、経済的意思決定ゲーム、社会科学実験を通じて評価しました。このデジタル・コピーは、一般的な社会調査の回答では95％の精度で一致していました。これは、人間の被験者が2週間の間隔を置いて同じ質問を受けたときに、前回の自分の回答と一致する答えを出す精度とほぼ同じです。エージェントは、個性テストでは80％の相関関係、経済のクイズでは66％の相関関係を達成しました。
「この種のエージェントが将来の多くの政策立案や科学の原動力になると考えています」とPark氏は言います。彼のチームは、これらのシミュレートされた母集団を、政策提案書の研究や意思決定プロセス改善のためのテストベッドとして使用することを構想しています。
このテクノロジーのアプリケーションは、ユーティリティーだけでなく製造にも及びます。Siemens AGのプログラム・マネージャー、Theo Papadopoulos氏によると、SiemensのDigital Lighthouse Factoryでは、仮想テストにより生産性が69%向上しました。
「私たちは、結果を単にシミュレートしてテストする段階から、現実世界のデータを導入した動的なツールの使用へと移行しています」とPapadopoulos氏は言います。「デジタルツインはライブデータを分析し、将来のシナリオを予測し、リアルタイムでアクションの推奨や実行さえできるようになりました。」
「デジタルツインは、部門間および製品ライフサイクル全体を通じて、より優れたコラボレーションを促進します」と彼は説明します。
デジタルツイン・テクノロジーの進化は、AIと人間の行動との関係についてのより広範な真実を反映していると、Domino Data LabのAIストラテジー責任者、Kjell Carlsson氏は言います。
「私たち人間は、自分が思っているよりもはるかに予測可能です」と彼は付け加えました。「機械学習と生成AIを使用すると、私たちの好みや通常の行動のほとんどではないにしても、無害な目的にも悪意にも両方に役立つレベルで説得力を持って捉えて再現できます。」
マーケティング代理店は、AIペルソナを使用して仮想フォーカス・グループを作成し、さまざまな人口統計にわたってメッセージをテストしています。IBMのAshooriは、コールセンターにおいて、顧客の感情を読み取り、それに対応できるAIエージェントを構想しています。
「サービスに不満があるとしましょう」と彼女は言います。「今後は、カスタマー・サービスのAIエージェントが感情的な状態を検知して、自動的に言葉を調整して状況を落ち着かせるようになります。顧客体験が向上し、企業は問題をより迅速に解決できるため、双方にメリットがあります。」
しかし、限界もあります。「難しい決断で自分の好みや理由を考察してもらおうとすると、その瞬間に、これらのモデルは苦労することになります」とCarlsson氏は警告します。
プライバシーと安全上の懸念から、産業デジタルツインと行動デジタルツインには慎重な監視も必要です。スタンフォード大学のチームは厳格なガードレールを構築しました。参加者はデジタル・コピーを所有し、監査ログを通じて使用状況を監視したり、同意を完全に撤回したりできます。外部の研究者はアクセスを申請し、プライバシー保護を保証する必要があります。
これまでの議論の多くは、コンテンツ作成と自動化におけるAIの役割に焦点を当てていましたが、Ashoori氏は、エージェントがさまざまなコンテキストで私たちのコミュニケーション・スタイルに適応できる、はるかに広範囲な将来を構想しています。Ashoori氏は、このテクノロジーが信頼性と意思決定について深い疑問を提起すると強調しています。
「今日では、AIと人間の違いを必ずしも検証することはできません」と彼女は言います。「コンテンツ・クリエーターとして、このアバターが私のスタイル、コミュニケーションのトーン、メッセージの伝え方を正確に反映したものであってほしいと考えています。職場で話している時も、自宅で子供たちと話す時も、エージェントにそれぞれの状況で私の行動と個性を学習し、真似してもらいたいと思っています。」
研究者はこれらの質問に取り組んでいる場合でも、実用的な考慮事項をデプロイメントの指針とする必要がある、とAshoori氏は言います。
「問題は、エージェントがどのような価値を提供するかということです」と彼女は続けます。「付加価値とは何かを考える必要があります。そうしないと、システムが不必要に複雑になってしまいます。価値が明らかで、投資を正当化できる状況があれば、企業はそれを活用すべきです」
Sund & Bælt社がIBMのMaximoソフトウェアを使用して、重要なインフラストラクチャーをどのように監視、管理しているかをご覧ください。
生成AIの力を活用して洞察に基づく意思決定を行うことで、設備保守の成果を最大化できます。
AIとデータから得られた洞察を活用して、設備パフォーマンスを最初から最後まで最適化できます。
豊富なデータと強力なAIテクノロジーを使用して、業務を変革し、最適化プロセスを統合し、高度な成長を実現します。
インテリジェントなソフトウェアの統合セット、IBM Maximo Application Suiteを使用すれば、企業の資産を最大限に活用できます。高度な分析やAI、オートメーションを活用し、設備の信頼性向上のための予知保全など、より効果的な設備管理と監視を実現できます。