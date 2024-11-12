AI検索はさらにスマートに

Scrunch AIの共同設立者兼CEOのChris Andrew氏は、コンテンツとデザインのシンプルさも重要だと言います。彼のスタートアップ企業は、フォーチュン500に選ばれた大企業が、生成AIの支配する新しいデジタル環境に対応することを支援しています。

「私の考え方は、消費者は常にシンプルさを好むということです。10件のリンクよりも答えを見つけたいと思っているのです」と彼は言います。「AIにはシンプルで正確、構造化されたコンテンツが必要です。インタラクティブなレイアウトや複雑なレイアウトでは、AIが回答を抽出するのが難しくなります。クリーンで整理されたテキストで、コンテンツが確実浮かび上がるようにします」

もちろん、ユーザーがGoogle AI OverviewやSearchGPTから満足のいく答えを得れば、リンクをクリックしないかもしれません。Google社は最近、AI Overviewの右側にクリック可能なリンクを追加しましたが、ページのトラフィックが減るのを恐れている人もいます。

「AI概要機能を使うようになってから、クリックする回数が絶対に減りました」マーケティング代理店であるAmsive社のSEO戦略・調査担当バイスプレジデント、Lily Ray氏はそう言います。

レイが見ているように、AI検索エンジンへの移行は、ブランドをより包括的なマーケティングアプローチへと駆り立てるでしょう。「ブランドの評判、レビューでの人々の発言、ソーシャル・メディアでのプレゼンスを管理する必要があります」と彼女は言います。「こうしたあらゆる総合的なマーケティング戦略が、大規模言語モデルでの表現方法に影響を与えます」

Blackshaw-Marschinke氏は、チャットボットが高品質のコンテンツを好むようになるのではないかと考えています。「最初の重要な考え方は、『情報の獲得』です。つまり、パブリッシャーは、モデルに既に存在する一般的なコンセンサスを超えた独自の特性を持つコンテンツを作成する必要があるという概念です」と彼は言います。

Andrew氏は、検索革命はまだ始まったばかりだと強調します。ユーザーに代わってコンテンツにアクセスしてアクションを実行できるAIエージェントの台頭により、企業はGEOの再考をもう一度余儀なくされる可能性があります。ブランドとオーディエンスは直接会話を行わず、エージェントに影響を与えることが困難になります。

「これらのモデルは今後も改良され続けるでしょう」と同氏は言います。課題は、ブランドとマーケティング担当者が追いつくことができるかどうかです。