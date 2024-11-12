AI検索はさらにスマートに

OpenAIの新しい検索エンジンプロトタイプであるSearchGPTは、熱狂の波を生み出しました。また、いくつかの差し迫った問題も生じています。AIは検索環境をどのように再構築するのでしょうか。検索エンジン最適化（SEO）にとっては、どのような意味があるのでしょうか。
長年にわたり、SEOは主にGoogleのコンテンツを最適化することに特化したアートであり、現在、生成エンジン最適化（GEO）により、ルールが変わっている可能性があります。
StatCounterによると、2023年から2024年にかけて、グーグルは依然として検索市場の89%を占め、圧倒的な強さを誇っています。5月、マウンテンビューに本拠地を置くこの巨大企業は、「AIによる概要」機能を米国のユーザー向けに導入し、それ以来この機能を100か国以上に拡大しました。一方、出版社やその他の企業は、PerplexityなどのAI検索ツールや、ChatGPT、Microsoft Copilot、Meta AI などの大規模言語モデル(LLM) を搭載したチャット・アシスタントから新しいオーディエンスが生まれていることに気づき始めています。
IBMのデジタル・プラットフォームにとって、このAI駆動型のオーディエンスはまだ小規模ですが、間違いなく貴重です。IBMのグローバルSEOマネージャーであるMatthew Blackshaw-Marschinkeは、AI駆動型のオーディエンスは、Googleが提供するトラフィックの100分の1でありながら、エンゲージメントはより深いと推定しています。「ホワイト・ペーパーのダウンロード、Webフォームへの記入、ニュースレターの登録など、私たちが関心を持っているアクションに関して2つ [のトラフィック・ソース] を比較すると、AIプラットフォームのコンバージョン率はGoogle検索の2倍になります」とBlackshaw-Marschinke氏は言います。「このテクノロジーはまだ初期段階ですが、これらのユーザーはコンテンツに対するより高い関心と信頼を持っていることを示しています」
生成 AIは20年ぶりに検索市場に新たな機会をもたらしています。2022年12月にローンチされたAI搭載の検索エンジンPerplexityは、現在週に 1億件以上のクエリを処理していると述べています。2020年に登場したもう1つのAI検索エンジンであるYou.comは、2023年にマルチモーダル・チャット検索を追加し、ユーザーが画像やグラフなどのテキスト以外のアウトプットを取得できるようにしました。
最新の参入企業の1つが、Rhymes AI社によってこの秋に導入されたBeaGoです。同社は、Anita Huang氏、Junnan Li氏、そしてKai-Fu Lee氏が共同設立したベンチャー企業です。LLMのマルチモダリティに焦点を当てた同社は、オープンソースのマルチモーダル・ネイティブ・専門家混合（MoE）オープンモデルのAriaとテキストからビデオを生成するモデルであるAllegroを開発しました。
「現在AI検索によってこの分野の競争は非常に激化していますが、より多くのプレイヤーが消費者を満足させられるような、さまざまなユーザー層や異なるユースケースが存在すると感じています」Yahoo!台湾とGoogle中国の幹部を歴任したHuang氏はそう言います。
BeaGoのインターフェイスはシンプルです。その目標はユーザーに単一の質の高い回答を提供することでし。
「私たちは、外出先でも探しているものを要約して構造化し、概観できるようにしたいと考えていました。投げたものをすぐに取ってくるかしこいビーグル犬のようなものです」とHuang氏は言います。Huang氏はまた、BeaGoが画像やグラフをサポートすることで回答を強化する方法についても強調しています。短い動画も追加する予定です。「このソリューションは、大規模言語モデルのインテリジェンスとウェブ検索の力を統合します」と彼女は言います。「私たちは臨機応変にデータを収集し、LLMを使用して可能な限り最良の方法で情報を合成して表示します。」
Scrunch AIの共同設立者兼CEOのChris Andrew氏は、コンテンツとデザインのシンプルさも重要だと言います。彼のスタートアップ企業は、フォーチュン500に選ばれた大企業が、生成AIの支配する新しいデジタル環境に対応することを支援しています。
「私の考え方は、消費者は常にシンプルさを好むということです。10件のリンクよりも答えを見つけたいと思っているのです」と彼は言います。「AIにはシンプルで正確、構造化されたコンテンツが必要です。インタラクティブなレイアウトや複雑なレイアウトでは、AIが回答を抽出するのが難しくなります。クリーンで整理されたテキストで、コンテンツが確実浮かび上がるようにします」
もちろん、ユーザーがGoogle AI OverviewやSearchGPTから満足のいく答えを得れば、リンクをクリックしないかもしれません。Google社は最近、AI Overviewの右側にクリック可能なリンクを追加しましたが、ページのトラフィックが減るのを恐れている人もいます。
「AI概要機能を使うようになってから、クリックする回数が絶対に減りました」マーケティング代理店であるAmsive社のSEO戦略・調査担当バイスプレジデント、Lily Ray氏はそう言います。
レイが見ているように、AI検索エンジンへの移行は、ブランドをより包括的なマーケティングアプローチへと駆り立てるでしょう。「ブランドの評判、レビューでの人々の発言、ソーシャル・メディアでのプレゼンスを管理する必要があります」と彼女は言います。「こうしたあらゆる総合的なマーケティング戦略が、大規模言語モデルでの表現方法に影響を与えます」
Blackshaw-Marschinke氏は、チャットボットが高品質のコンテンツを好むようになるのではないかと考えています。「最初の重要な考え方は、『情報の獲得』です。つまり、パブリッシャーは、モデルに既に存在する一般的なコンセンサスを超えた独自の特性を持つコンテンツを作成する必要があるという概念です」と彼は言います。
Andrew氏は、検索革命はまだ始まったばかりだと強調します。ユーザーに代わってコンテンツにアクセスしてアクションを実行できるAIエージェントの台頭により、企業はGEOの再考をもう一度余儀なくされる可能性があります。ブランドとオーディエンスは直接会話を行わず、エージェントに影響を与えることが困難になります。
「これらのモデルは今後も改良され続けるでしょう」と同氏は言います。課題は、ブランドとマーケティング担当者が追いつくことができるかどうかです。
