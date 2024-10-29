生物多様性の保護におけるAIの役割

AIも生物多様性も複雑さの上に成り立っています。AI の場合、大量のデータが機械学習モデルを支え、パターンを認識し、予測を行い、問題を解決するのに役立ちます。ほとんどの場合、データが豊富で多様になればなるほど、AIはよりスマートで適応性が高くなります。
自然も同じような働きをします。生物多様性（エコシステム内の生物の豊富さ）は、環境を回復力と適応性に優れたものにします。AIが効果的に機能するために多様なデータのインプットに依存しているのと同じように、エコシステムは生物多様性によりバランスを維持し、混乱に耐え、時間の経過とともに進化します。
AIと生物多様性はどちらも、複雑な課題を解決できる、強力で柔軟なシステムを構築する際のダイバーシティーの力を浮き彫りにしています。生物多様性条約（COP16）の第16回開催に向けて、情報の多様性だけでなくそれを処理し理解する能力も、地球上の生物多様性を保護するために国際連合により制定された総体的目標を達成するための鍵となり得ることは、明確にするべきでしょう。
先週、約200か国の環境リーダーがCOP16のためにコロンビアのカリに向かいました。このイベントは、2022年にカナダのモントリオールで開催されたCOP15以来の、生物多様性に関する国連の主要な会議となります。このCOP15では、参加した国または地域が、自然の生息地の喪失を阻止するための画期的な世界的フレームワークを確立しました。
195か国が署名したこの協定は、「自然のためのパリ協定」と呼ばれており、署名者に対し、劣化したエコシステムに対する追加保護を含め、自国の地域の少なくとも30％を保全活動のために確保するよう努めることを義務付けています。2年後のCOP16の目標は、協定に署名した国または地域の計画をレビューし、世界が2030年の期限を迎えるまで順調に進んでいるかどうかを確認することです。
初期の兆候では、この野心は成功を上回る可能性があることが示唆されています。署名国は、会議の開始前に自国の生物多様性ストラテジーと行動計画を提出することが求められました。国連生物多様性事務局に計画を提出した国または地域は195のうち25のみで、世界の生物多様性の約70％が存在する「メガダイバース国」では17のうちわずか5のみが、この誓約書を提出するに留まりました。
NBSAPは、各国がその管理下にある生息環境を理解する上でも、政府の意思決定のあらゆる側面においてその保護を考慮する方法を決定する上でも重要な要素です。保全は分野横断的な取り組みであり、NBSAPにより、各国は政策立案時にこれらの条件を考慮することができます。
また、考慮すべき条件や解析すべき情報があまりにも多いため、独自の課題も生じています。WWF UKの国際アドボカシー責任者であるBernadette Fischler Hooper氏は、「変化は容易ではなく、各国または地域は資金不足、データ不足、政情不安などの課題に直面していることを私たちは知っています」と指摘しました。しかし、専門家は、技術的なソリューションが、NBSAPを確立および実践しようとする際に国家が直面する課題のいくつかに対処するのに役立つと述べています。
各国が独自のクンミン・モントリオール生物多様性グローバル・フレームワークに署名してから2年間で、人工知能におけるイノベーションが爆発的に増加しました。AIシステムがより強力になるにつれて、生成AIは情報の処理や要約から予測分析まで、あらゆる用途でますます機能的なツールになってきています。
各国が国境内の生物多様性を測定し、保護計画の策定に必要な膨大なデータを処理する新しい方法を模索する中では、AIが地球のニーズとその対策についてより多くの洞察を得るのに役立ちます。
IBM Consultingのグローバル・サステナブル・ファイナンスおよびESGオファリング・リーダーであるAdam Thompsonは、AIが各国の情報の取り扱い、処理、理解の方法をいかに変革できるかを目の当たりにしてきました。
「以前は、『気象モデルのアウトプットを介した地球観測からIoT（モノのインターネット）センサーまで、異種データセットにわたる任意の地理空間の問題に効果的に取り組む方法』について問題が提起されていました」と彼は言います。「そして、データの量は膨大になり得ます。」
地球のすべての地表、沿岸地域、内陸部の水について新しい画像を5日ごとに収集する欧州宇宙機関のSentinel-2 Satelliteからのデータは、1日あたり約3.2テラバイトに達するとThompson氏は述べています。ヨーロッパ中範囲気象予測センターが生成する気象予測は、1日あたり250テラバイトにも及ぶ場合があります。
「容量の観点から見ると、多くの組織にとって、モデリング目的でこのような大量のデータを管理することは明らかに現実的ではありません」とThompson氏は言います。
エネルギー消費に関しては固有の課題があるものの、生成AIは、利害関係者が手持ちのすべてのデータを必要とすることなく、データ処理を容易にする可能性を提供できます。Thompson氏によると、その実現方法の1つは、IBM Granite®基盤モデルのような小規模のモデルを使用することです。研究者はこれを、地球観測やエネルギー消費など、特定のサステナビリティー関連の目的のためにデプロイできます。「基礎モデルを使用したモデリングの精度は、ユーザーの成果向上に役立ちます」とThompson氏は言います。
AIツールは、データを処理し、予測と分析を生成するだけでなく、私たちの周りの自然界がどのように変化しているかを確認するのに役立ちます。今年の初め、IBMは、コンゴ盆地におけるアフリカ・マルミミゾウの移動を追跡するために、Maximo Visual Inspectionツール (MVI) をWWF -Germanyに提供しました
アフリカ・マルミミゾウは、「エコシステムのエンジニア」として知られており、10,000種類以上の動物が生息するコンゴ盆地の全体的な健全性における基盤となる種です。このゾウは、植生を片付けることで知られています。放置すれば生育や競争によって資源の圧迫を招いてしまうような環境で、より強力で回復力のある植物が繁栄する余地を作ります。また、植物や樹木類のダイバーシティー、密度、豊富さの改善にも役立ち、森林の炭素保持量を増加させます。
同様のテクノロジーは、地球が温暖化する中で深刻な脅威にさらされていることが研究により示唆されている、サンゴ礁の保護にも役立っています。この水中の構造体は、海洋生物全体の推定25％がライフサイクルのある時点で依存しており、海洋および陸上の生物の助けになっています。それらは大量の炭素吸収源として機能するだけでなく、人間の食料源となるエコシステムを維持するためにも不可欠です。40億人以上の人々が、動物タンパク質の消費量の15%を、サンゴ礁と相互作用する魚に依存しています。
気候変動によって失われたサンゴ礁を回復させるために人工サンゴ礁を構築しているReef Companyは、IBMと協力して、海がどのように変化しているか、サンゴ礁が必要な場所はどこかに関するデータを収集しました。同社はIBMのBluBoxx海洋データ・プラットフォームを使用して、水域の塩分濃度、温度、pH、溶存酸素、圧力、二酸化炭素を測定するセンサー・データを収集することができます。そのデータを蓄積してアップロードすることで、迅速な洞察が得られるだけでなく、生態系がどのように変化しているかをより深く掘り下げることができます。
AI搭載ツールのおかげで、ある程度は複数の異なるソースから膨大な情報を収集し処理できるようになりました。しかし、これらすべてを単独で管理することは困難です。
「今日、私たちは膨大な量のデータを抱えていますが、それらは科学的基準に沿って常にアクセスできたり、関連性付けたり、一貫して計算されたりしているわけではありません」とThompson氏は言います。「リスクと機会を特定し、是正措置を講じるためには、信頼できる透明性のあるデータが必要です」
幸いなことに、多様なエコシステムと同様に、AIはより多くのデータにアクセスできることでメリットを受けることができます。AI関連のエネルギー問題を軽減する必要性は依然として明確ですが、このテクノロジーは、私たちがアクセスできる情報を処理し、それを私たちが理解して行動できる形に抽出することで、私たちの周りの世界をよりよく理解する可能性をもたらします。
「成果は、路上にいる一般人も理解できるような、消費可能な形式で提供される必要があり、データが表すものを解釈できるよう複数の博士もいなくてよくする必要があります」とThompson氏は言います。
各国がクンミン・モントリオール世界生物多様性フレームワークで定められた基準を満たすための指針となるNBSAPsの作成に着手する中、AIツールは、自然界で何が起きているのか、どうすれば自然を保全できるのかをよりよく理解する機会を提供してくれるかもしれません。
