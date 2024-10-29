生物多様性の保護におけるAIの役割

各国が独自のクンミン・モントリオール生物多様性グローバル・フレームワークに署名してから2年間で、人工知能におけるイノベーションが爆発的に増加しました。AIシステムがより強力になるにつれて、生成AIは情報の処理や要約から予測分析まで、あらゆる用途でますます機能的なツールになってきています。

各国が国境内の生物多様性を測定し、保護計画の策定に必要な膨大なデータを処理する新しい方法を模索する中では、AIが地球のニーズとその対策についてより多くの洞察を得るのに役立ちます。

IBM Consultingのグローバル・サステナブル・ファイナンスおよびESGオファリング・リーダーであるAdam Thompsonは、AIが各国の情報の取り扱い、処理、理解の方法をいかに変革できるかを目の当たりにしてきました。

「以前は、『気象モデルのアウトプットを介した地球観測からIoT（モノのインターネット）センサーまで、異種データセットにわたる任意の地理空間の問題に効果的に取り組む方法』について問題が提起されていました」と彼は言います。「そして、データの量は膨大になり得ます。」

地球のすべての地表、沿岸地域、内陸部の水について新しい画像を5日ごとに収集する欧州宇宙機関のSentinel-2 Satelliteからのデータは、1日あたり約3.2テラバイトに達するとThompson氏は述べています。ヨーロッパ中範囲気象予測センターが生成する気象予測は、1日あたり250テラバイトにも及ぶ場合があります。

「容量の観点から見ると、多くの組織にとって、モデリング目的でこのような大量のデータを管理することは明らかに現実的ではありません」とThompson氏は言います。

エネルギー消費に関しては固有の課題があるものの、生成AIは、利害関係者が手持ちのすべてのデータを必要とすることなく、データ処理を容易にする可能性を提供できます。Thompson氏によると、その実現方法の1つは、IBM Granite®基盤モデルのような小規模のモデルを使用することです。研究者はこれを、地球観測やエネルギー消費など、特定のサステナビリティー関連の目的のためにデプロイできます。「基礎モデルを使用したモデリングの精度は、ユーザーの成果向上に役立ちます」とThompson氏は言います。