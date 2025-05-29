一部のジャーナリストがAIを採用している理由

生成AIブームが始まって3年が経過した今でも、AIは依然としてメディアでは大きな話題になっています。多くの業界イベントがこのテクノロジーに特化し、多くの出版社は、ニュース編集室のオペレーションを変革したり、コンテンツの制作と配信の方法を再考したりする機会としてAIを採用しており、OpenAI社、Perplexity社、Mistral社などの大手企業と提携するところもあります。また、2年連続、ピューリッツァー賞の受賞者は、仕事の制作に機械学習を使用したことを明らかにしました。
しかし、その移行は必ずしもスムーズではありませんでした。ジャーナリスト自身は多くの場合テクノロジーに警戒心を抱いています。
2,000人のジャーナリストを対象に実施した最近の調査によると、半数以上がAIがより多くの仕事に取って代わるのではないかと懸念しています。大手パブリッシャーがAIへの投資を強化するというニュースが次々と出てきているため、その懸念は根拠がないものではありません。AIに関するその他の懸念は、AIの誤用、そしてより明白に、その使用に関する透明性の欠如によって引き起こされています。最近、オーストラリアのラジオ番組では、AIが生成したアバターを公開せずにホストとして使用した際に、米国の大手出版社2社が、架空の本が含まれていることに気づかずに、AIで書かれた夏の読書リストを公開したことを謝罪しました。
生成AIの特定の用途には依然として議論の余地がありますが、このテクノロジーがコンテンツ・クリエーターとパブリッシャーにとって非常に役立つことがすでに証明されている分野があります。その1つがDjinnです。これはIBMが開発したツールで、ジャーナリストが地域のデータや文書から地域のニュース価値のあるストーリーを識別するのに役立ちます。もともとはノルウェーのニュースルームiTromsø向けに開発されたDjinnは、NLP、AI、機械学習を組み合わせています。
生成AIのトレンドが始まった2年前の発売以来、DjinnはiTromsøを所有するPolaris Mediaグループの40近くのニュース編集室で採用されています。Djinnを採用したニュース編集室では、トラフィック共有が1,300%増加した一方で、ジャーナリストが研究に費やす時間が94%削減されました。さらに良いことに、ジャーナリストはそのツールを採用しました。
デンマークのIBMのアドバイザリー・イノベーション・デザイナーであるSilvia Podestà氏は、「システムの説明可能が高く、ユーザーを中心に構築されていたため、ユーザーの高い導入率を獲得しました」と、IBM Thinkに語っています。導入以来、専門家はこのツールをジャーナリズム分野におけるAIのデプロイメントの最良のユースケースの1つとして評価しています。「これは編集主導のイノベーションの素晴らしい例です」と、ジャーナリストでデータサイエンティストのNikita Roy氏は述べ、自身の業界関連ポッドキャストの1エピソード全体でDjinnについて語りました。
Djinnは、ジャーナリストや地元メディアにとって中心的な課題の1つである、リソースが不足している小規模なニュースルームで制作しながら、オリジナルストーリーを公開する能力に対処します。Djinnは官公庁・自治体のサイトからデータを収集し、ランクを付け、要約し、どの記事を追求できるかについてジャーナリストに知らせます。Djinnは主にwatsonx.aiとWatson NLP技術を活用し、生成AIと機械学習を組み合わせています。
「ジャーナリストは、自治体が利用できる公開リポジトリーにある非常に多様なデータ・セットにアクセスします。そのプロセスは、膨大な情報量に圧倒され、ジャーナリストは毎日すべての文書に目を通す時間がないため、良い記事になりそうなものを見逃してしまう危険性がありました」とPodestà氏は言います。Podestà氏は、近々開催される会議「We Make Future」で、Djinnと信頼できるAIについて話す予定です。
IBMのエキスパートによると、同社はジャーナリストを置き換えるのではなく、ジャーナリズムを強化するという1つのことを念頭に置いてDjinnを設計したと言います。また、このツールは緊密に連携した方法で開発されており、iTromøのニュースルームはプロジェクトの初期段階だけでなく、その後の反復設計についても情報を公開しました。さらに、iTromøのジャーナリストはモデルのトレーニングと強化学習の両方に参加し、レポーターは専門知識を使用してAIにニュース価値のあるものを認識させるよう教育しました。
「これは、メディア・コンテキストにおけるAIの最も興味深い使用法の1つです」と、現在AIプラットフォームHugging Faceで働いている元ジャーナリストのFlorent Daudens氏は、IBMの考察で述べています。「そして、AIがジャーナリズムの仕事の能力を強化できることを明確に示しています。」実際、AIはコンテンツの作成にとどまらず、ニュース・メディアやパブリッシャーに多くの新たな機会をもたらす可能性があります。Daudes氏は、Hugging Faceと協力して、ジャーナリストのためのオープンソース・ツールを共有するためのコミュニティーを構築してきました。同氏は、AIはニュース収集の支援に加えて、ワークフローと配信の最適化に役立ち、財政圧力に直面しているメディア組織の大きな問題点を解決するのに役立つと指摘しています。
専門家は、ジャーナリズムの核心は常に人間的なものであると強調しています。「ジャーナリズムの欠かすことのできない人間的要素。どの記事が重要なのかを特定し、文化的文脈を理解し、情報源やオーディエンスとの本物のつながりを築くなど、これらの業務は当面の間、基本的に人間であり続けるでしょう」とFlatiron Software社の社長で、元New York Times社、Wall Street Journal社のCTO、Rajiv Pant氏は述べました。「生きた経験から得られる、人間の性質と社会力学についての直観的な理解が必要なのです。」
しかし実際には、人間がしっかりと関与し続けている限り、メディアにはAIが活躍する余地はあるとPant氏は主張します。「AIは、コンテンツ配信のパーソナライズ、オーディエンスに合わせたストーリー・スタイルの適応、編集プロセスの拡張など、構造化および最適化の課題に優れています」と彼は言います。「未来は、何かに取って代わることではなく、人間の洞察が「何を」と「なぜ」を推進し、AIが「方法」を強化するこの思慮深い分業の中にあるのです。」
IBMのデジタル・マーケティング担当副社長であるBryan Caseyは、インタビューで次のように述べています。「AIは一般に大きな脅威であり、特にウェブ上でトラフィックを獲得して生活している人々にとっては大きな脅威です。「しかし、私は、これらのツールを使用して、他のツールではできなかったことを実行できる機会はたくさんあると考察します。」
