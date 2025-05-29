一部のジャーナリストがAIを採用している理由

専門家は、ジャーナリズムの核心は常に人間的なものであると強調しています。「ジャーナリズムの欠かすことのできない人間的要素。どの記事が重要なのかを特定し、文化的文脈を理解し、情報源やオーディエンスとの本物のつながりを築くなど、これらの業務は当面の間、基本的に人間であり続けるでしょう」とFlatiron Software社の社長で、元New York Times社、Wall Street Journal社のCTO、Rajiv Pant氏は述べました。「生きた経験から得られる、人間の性質と社会力学についての直観的な理解が必要なのです。」

しかし実際には、人間がしっかりと関与し続けている限り、メディアにはAIが活躍する余地はあるとPant氏は主張します。「AIは、コンテンツ配信のパーソナライズ、オーディエンスに合わせたストーリー・スタイルの適応、編集プロセスの拡張など、構造化および最適化の課題に優れています」と彼は言います。「未来は、何かに取って代わることではなく、人間の洞察が「何を」と「なぜ」を推進し、AIが「方法」を強化するこの思慮深い分業の中にあるのです。」

IBMのデジタル・マーケティング担当副社長であるBryan Caseyは、インタビューで次のように述べています。「AIは一般に大きな脅威であり、特にウェブ上でトラフィックを獲得して生活している人々にとっては大きな脅威です。「しかし、私は、これらのツールを使用して、他のツールではできなかったことを実行できる機会はたくさんあると考察します。」