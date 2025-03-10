小型モデル搭載のAIスマートフォン登場

注目!AIエージェントは携帯電話にも搭載されるようになりました。今年のMobile World Congressでは、T-Mobileの親会社であるDeutsche TelekomとAI大手Perplexityが共同開発した製品である最新の「AI Phone」が注目を集めました。
GoogleとAppleは長年にわたって携帯電話にAI機能を追加してきましたが、2025年に発売されたAI搭載スマートフォンは、より大きな変化の兆しとなる可能性があると、主任研究員兼マネージャーのKaoutar El Maghraoui氏を筆頭に、IBMのエキスパートたちが口をそろえて主張しています。AI大手は現在、大手通信会社と提携して、既存のデバイスに後付けでAIを追加するのではなく、ハードウェア設計プロセスの早い段階でAIを組み込んでいます。
このエンドツーエンドのコラボレーションは、人々の電話の使用方法を変える可能性があるとEl Maghraoui氏は述べています。たとえば、Deutsche TelekomのAIスマートフォンのユーザーは、電話機の側面にあるボタンを押して話しかけるだけで、Perplexityアシスタントを起動できます。このアシスタントは、ロック画面やアプリを開かなくても、ディナーの予約やタクシーの予約、ある言語から別の言語への音声のリアルタイム翻訳などを行います。
「彼らは、ユーザーがスマートフォンとどのようにやり取りするかを再定義しています。その影響は大きなものです」とEl Maghraoui氏は述べます。
これは初めてのAIスマートフォンではありません。エージェントを搭載した初めてのAIスマートフォンでもありませんし、最新でもありません。今年初め、SamsungはGoogleのGeminiアシスタントを介して、Samsung Galaxyシリーズのスマートフォンにエージェント型AIを導入すると発表しました。ユーザーは携帯電話の横にあるボタンを押してGeminiを起動し、国際線のフライトを見つけて友人に送信するようGeminiに依頼できます。その後、Geminiはフライト・オプションを検索して作成し、その特定の連絡先に対してEメールを事前に作成します。
Google独自のPixelスマートフォンにはGeminiも搭載されており、2024年12月からエージェント機能が追加されています。リアルタイムAIアシスタント「Gemini Live」は、植物の写真を撮って、その植物が自分の庭で育つかどうか、いつ植えるべきかについて話し合うことができます。
Appleはライバルに追いつくべく、Apple Intelligenceの主要機能を自社のスマートフォンに展開することを大々的に発表しました。これまでは、ニュース要約ツールで見出しの意味が逆になってしまうなどの不具合や遅延が、何度か Apple を悩ませてきました。3月7日、Appleの担当者は次の声明を発表しました。「当社は、よりパーソナライズされたSiriにも取り組んでおり、お客様の個人的な状況をより深く認識し、アプリ内やアプリ全体で、お客様のために行動できるようにしています。これらの主要な機能を実現するには、思ったよりも時間がかかるでしょう。」
Shobhit Varshney氏によると、最終的には、どのAIスマートフォンが勝つかはAIモデルの品質によって決まるといいます。同氏は、Googleは親会社（Alphabet）の所有する他の事業からメリットを受けているという事実を指摘しています。
「彼らは、モデルをトレーニングするためにYouTubeの音声を何十億分も使用しています。これは小規模なAIプレーヤーよりもはるかに多いものです」とVarshney氏は述べます。
Beijing University of Posts and Telecommunicationsの研究者のように、一部の研究者は現在スマートフォン専用の小さな言語モデルを設計しています。研究チームは、スマートフォンで使用するために大きなモデルを微調整するよりも、実行するハードウェアに合わせて設計された小さな言語モデルの方が「より迅速かつ効率的に」動作することを発見したと、共著者のRongjie Yi氏がIBM Thinkに語っています。
AIスマートフォンでの競争が激化している理由El Maghraoui氏は、小言語モデル（SLM）の進歩が、モバイルテクノロジーの進化を後押ししていると言います。「これらのコンパクトで、より効率的で、より高性能なモデルは、リアルタイム処理を実行し、スマートフォンなどのエッジデバイス上でパーソナライズされた安全なインタラクションを作成することができます」と彼女は述べます。
El Maghraoui氏は、人々がスマートフォンで SLM を使用するようになると、消費者の領域以外で実際に最も役立つ教訓が得られるかもしれないと付け加えています。小型モデルはスマートフォンに適していると同時に、「より本格的でミッションクリティカルな用途、たとえば、機密性の高い製造データをローカルで処理しなければならない工場の組み込み機器」にも不可欠です。
金融サービスから医療、製造に至るまで、企業がオンプレミスに保持したいデータがある状況は数多くあります。小型モデルなら、データをパブリッククラウドに送信しなくても、そのデータから有用な情報を抽出できます。
そのため、IBMはGraniteシリーズなどの小規模で目的に合ったモデルを優先しています。これは、企業がわずかなコストでフロンティア・モデルのパフォーマンスを追求できるためです。
IBMのArvind Krishna会長兼最高経営責任者（CEO）は、『フォーチュン』誌の記事で次のように述べています「IBMの取り組みにより、目的に適したモデルによって AI 推論コストがすでに最大 30 倍削減され、トレーニングがより効率的かつアクセスしやすくなっていることがわかりました。」
多くの企業環境では、「時間と精度の制約がより厳しいものになっています」とEl Magrahoui氏は述べます。遅延やエラーが発生すると、多額の金銭の損失やデータのセキュリティ侵害などが発生する可能性があります。
「このような環境では間違いを犯すわけにはいきません。なぜなら、フライトのスケジュールを間違えるなどというよりもはるかに深刻な影響が伴うからです」と彼女は言います。
ユーザーがSLMを搭載したAIスマートフォンの実験を続ける中、他の分野のユーザーは、これらのエッジ デバイスから何が学べるかを注意深く見守っています。
