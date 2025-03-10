小型モデル搭載のAIスマートフォン登場

Beijing University of Posts and Telecommunicationsの研究者のように、一部の研究者は現在スマートフォン専用の小さな言語モデルを設計しています。研究チームは、スマートフォンで使用するために大きなモデルを微調整するよりも、実行するハードウェアに合わせて設計された小さな言語モデルの方が「より迅速かつ効率的に」動作することを発見したと、共著者のRongjie Yi氏がIBM Thinkに語っています。

AIスマートフォンでの競争が激化している理由El Maghraoui氏は、小言語モデル（SLM）の進歩が、モバイルテクノロジーの進化を後押ししていると言います。「これらのコンパクトで、より効率的で、より高性能なモデルは、リアルタイム処理を実行し、スマートフォンなどのエッジデバイス上でパーソナライズされた安全なインタラクションを作成することができます」と彼女は述べます。

El Maghraoui氏は、人々がスマートフォンで SLM を使用するようになると、消費者の領域以外で実際に最も役立つ教訓が得られるかもしれないと付け加えています。小型モデルはスマートフォンに適していると同時に、「より本格的でミッションクリティカルな用途、たとえば、機密性の高い製造データをローカルで処理しなければならない工場の組み込み機器」にも不可欠です。

金融サービスから医療、製造に至るまで、企業がオンプレミスに保持したいデータがある状況は数多くあります。小型モデルなら、データをパブリッククラウドに送信しなくても、そのデータから有用な情報を抽出できます。

そのため、IBMはGraniteシリーズなどの小規模で目的に合ったモデルを優先しています。これは、企業がわずかなコストでフロンティア・モデルのパフォーマンスを追求できるためです。

IBMのArvind Krishna会長兼最高経営責任者（CEO）は、『フォーチュン』誌の記事で次のように述べています「IBMの取り組みにより、目的に適したモデルによって AI 推論コストがすでに最大 30 倍削減され、トレーニングがより効率的かつアクセスしやすくなっていることがわかりました。」

多くの企業環境では、「時間と精度の制約がより厳しいものになっています」とEl Magrahoui氏は述べます。遅延やエラーが発生すると、多額の金銭の損失やデータのセキュリティ侵害などが発生する可能性があります。

「このような環境では間違いを犯すわけにはいきません。なぜなら、フライトのスケジュールを間違えるなどというよりもはるかに深刻な影響が伴うからです」と彼女は言います。

ユーザーがSLMを搭載したAIスマートフォンの実験を続ける中、他の分野のユーザーは、これらのエッジ デバイスから何が学べるかを注意深く見守っています。