原子力発電ソリューションへの注目は高まっていますが、利用可能な選択肢はそれだけではありません。米国において、2024年前半には、風力や太陽光などのクリーン・エネルギーが最も急速に成長した電力源でした。水力発電の成長も続いているものの、干ばつや水不足などの課題に直面しており、企業は今後、水力発電の信頼性を低下させる可能性があります。

Sonin氏は、エネルギー・リソースへの投資に関して、ほとんどの企業はすべての卵を1つのバスケットに入れることを避けるだろうと言います。したがって、原子力発電が今注目されていたとしても、これが企業が探る唯一の選択肢ではありません。

「非常に多くの実現可能性、未知の部分、さまざまなシナリオがあるため、長期的な実現性という観点から、これは正しい実用的なアプローチだと私は確信しています。」とSonin氏は言います。「特定の種類のクリーン・エネルギーが他の種類よりも優れていると考えられているということは絶対にありません」

Sonin氏は、原子力発電所とその他のエネルギー・ソリューションは相互に排他的なものではなく、クリーン・エネルギーへの移行をサポートするより広範で包括的なソリューションのコンポーネントであると強調しています。

「原子力発電は、水力、地熱、太陽光、風力、水素、アンモニア、その他のクリーンなエネルギー源と純粋に競合するものではなく、これらすべては補完的なものであると考えています」と彼は言います。「それらはすべて、異なる状況でうまく機能します。つまり、ポートフォリオ的アプローチがより多くの価値を生み出すために、どれかが大手テクノロジー企業の単独勝者となる可能性は低いです。」