時代遅れを振り返る：AI検索時代を探る

AI搭載のエージェント型検索では、紹介トラフィックはあまり多くありません。TollBitの初のレポートは、平均して、AIチャットボットは従来のGoogle検索よりも96% 少ない参照トラフィックを駆動することを計算しています。

「Google検索を行うと、1つか2つのWebサイトが表示されることがあります」と、コンテンツ所有者とAI企業の間の仲介者として機能するスタートアップ企業、TollBit社のパートナーシップ担当副社長であるJoshstone氏は説明します。「しかし、AI搭載の検索ツールを使用すると、10または12の異なるソースから情報を取得して、合成された答えが返される可能性があります。」

コンテンツ作成者にとって、これは収益に関する懸念となります。AIエージェントは広告に関与したり、サブスクリプションに登録したりすることはありません。しかし、エージェント・ビルダーにとっては課題でもあり、大規模なWebスクレイピングは無料ではありません。

「ウェブスクレイピングは無料ではありません。コンテンツにお金を払うのと同じです」と、トシット・パニグラヒと共同でTollBitを設立したオリヴィア・ジョスリンは言います。「AIエージェントを開発している企業の多くは、ワークフローの自動化を試みています。彼らはリスクを望んでおらず、むしろコンテンツにお金を使いたいと思っているのです。」と彼女は付け加えました。「彼らは訴訟ルーレットをプレイしているわけではありません」

もう1つの問題は、AIツールを介したコンテンツへのアクセシビリティです。Minhas氏は、クイック検索や詳細検索にChatGPTを使用するとしても、特定のソース（ペイウォール機能のあるニュースパブリッシャーなど）を使用できないことが制限になる見ています。「それが本当かどうか、どうすればわかるのでしょうか？ソースをスキャンできない場合、迷惑メールをスキャンしているのでしょうか？」とMinhas氏は尋ねます。「最終的には、AIフロンティアモデルとデータソースの間でより多くのトランザクションが行われることになります。」

同様に、Webサイト上で人間が対話することは、将来的にはプレミアムになる可能性があると、IBMの特別エンジニアであるChris Hay氏は述べています。「しかし同時に、企業は自社のコンテンツがAIによってどのように消費されるかを考え始めるでしょう。」

今後を見据えて、Panigrahi氏は、信頼性の高い詳細なデータをエージェントに提供する必要性がこれまで以上に高まると考えています。「Tesla、Amazon、Metaなどの大企業はすべてヒューマノイド・ロボットに取り組んでいます。全員がインターネットに接続するGPTパワーをほとんど必要とする意識を持っています。また、データ・アクセスも必要になります。これが、私たちが準備しようとしている未来です。」