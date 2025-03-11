時代遅れを振り返る：AI検索時代を探る

毎週 AI イノベーションの新しい波が押し寄せていますが、検索も例外ではありません。だから、グーグルが最近発表したAIモードは、AIによる回答とキュレートされたリンクでクエリに答える検索モードです。
「パワー ユーザーからは、さらに多くの検索でAIの回答を求めているという声が聞かれています」と、Google検索のプロダクト担当副社長ロビー・スタイン氏はLinkedInで書いていますAIモードは、Gemini 2.0のカスタム・バージョンで実行されます。Googleによると、これにより、ユーザーはより微妙な質問をし、より多くのリンクを取得し、文脈を考慮することができるようになります。
IBM の Technical Content Manager である Ash Minhas 氏は、「もう Google も使わず、ChatGPT を使っているだけです」と述べています。その価値とは、ChatGPTが短時間で膨大な量のソースをスキャンし、合成できることです。
これは、当然のことながら、進化し続ける検索のランドスケープにおける新たな変化を示しています。Googleは依然として支配的であり、Similarwebによると、2024年12月から2025年2月の間に月間訪問数は810億回を超えたのに対し、OpenAIのChatGPTは40億回未満でした。AI検索エンジン「Perplexity」は、同期間に1億100万回の訪問を記録しました。それでも、専門家はこれらのLLMに今後数年間大きな期待を寄せています。
「導入は始まって、今も増える一方です。「こうしたツールに精通している人の数は増えています」とIBM ThinkとのインタビューでScalePostのCEO兼考察する共同創設者であるAhmed Malik氏は述べています。「これほど企業と消費者の想像力をかき立てた世界はほとんどありませんでした」と彼は付け加えます。2024年に設立されたScalePostはAI企業とコンテンツソースの間のマーケットプレイスとして機能しています。このスタートアップはすでに、トップクラスのパブリッシャーとの協業を開始し、PerplexityのようなAI企業とのパートナーシップの促進と拡大を支援しています。
一方、Perplexityは独自の検索エクスペリエンスの構築については引き続き強気です。それは最近発表された次期ブラウザ「コメット」を見れば明らかです。PerplexityのCEOによれば目標は「AIが深い研究とタスクを担うインターネットブラウジングの未来を築くこと」です。
「ブラウザの所有者は誰ですか？Chrome、Bing、Safari。Perplexityは、物事を成長させるためにチャネルを所有したいと考えています。そこから旅が始まるのです」と、Scrunchという会社で組織がAI搭載の検索に適応する手助けをしているクリス・アンドリューはインタビューで説明しています。「ブラウジングはその定義上、非効率的です。これをエージェントにアウトソーシングするのは当然のことです。」
AI駆動型の検索ツールが増えるにつれ、パブリッシャーやコンテンツ制作者にとって新たな課題となるのが、収益化です。従来の検索エンジンは、コンテンツ作成者が広告、購読、リード創出を通じて収益を得ることができるWebサイトにトラフィックを誘導します。しかし、AIエージェントが情報を直接要約するため、クリックしてソースページにアクセスするユーザーは少なくなります。
「AI検索がインターネットのポテンシャルを解放しました。具体的には、コンテンツを無料でスクレイピングすることや、紹介トラフィックを送信するなど、検索エンジンとコンテンツ作成者との間の契約を破ったのです」とEverstream アナリティクスのプリンシパル・データサイエンティストであり、Skillenaiの創設者であるJared Rand氏は述べています。
AI検索エンジンがリンクのリストではなく回答（引用付き）を提供するため、参照トラフィックは予測どおりに大幅に増加しました。
「エージェントのブラウジングや検索が問題を悪化させます。どちらの場合も、人間の目はもう発行者のウェブサイトではありません」とRand氏は言います。「情報源にアクセスしなくても、より多くの人々がより多くの質問に対する答えを得られるという傾向が続いています。」
AI搭載のエージェント型検索では、紹介トラフィックはあまり多くありません。TollBitの初のレポートは、平均して、AIチャットボットは従来のGoogle検索よりも96% 少ない参照トラフィックを駆動することを計算しています。
「Google検索を行うと、1つか2つのWebサイトが表示されることがあります」と、コンテンツ所有者とAI企業の間の仲介者として機能するスタートアップ企業、TollBit社のパートナーシップ担当副社長であるJoshstone氏は説明します。「しかし、AI搭載の検索ツールを使用すると、10または12の異なるソースから情報を取得して、合成された答えが返される可能性があります。」
コンテンツ作成者にとって、これは収益に関する懸念となります。AIエージェントは広告に関与したり、サブスクリプションに登録したりすることはありません。しかし、エージェント・ビルダーにとっては課題でもあり、大規模なWebスクレイピングは無料ではありません。
「ウェブスクレイピングは無料ではありません。コンテンツにお金を払うのと同じです」と、トシット・パニグラヒと共同でTollBitを設立したオリヴィア・ジョスリンは言います。「AIエージェントを開発している企業の多くは、ワークフローの自動化を試みています。彼らはリスクを望んでおらず、むしろコンテンツにお金を使いたいと思っているのです。」と彼女は付け加えました。「彼らは訴訟ルーレットをプレイしているわけではありません」
もう1つの問題は、AIツールを介したコンテンツへのアクセシビリティです。Minhas氏は、クイック検索や詳細検索にChatGPTを使用するとしても、特定のソース（ペイウォール機能のあるニュースパブリッシャーなど）を使用できないことが制限になる見ています。「それが本当かどうか、どうすればわかるのでしょうか？ソースをスキャンできない場合、迷惑メールをスキャンしているのでしょうか？」とMinhas氏は尋ねます。「最終的には、AIフロンティアモデルとデータソースの間でより多くのトランザクションが行われることになります。」
同様に、Webサイト上で人間が対話することは、将来的にはプレミアムになる可能性があると、IBMの特別エンジニアであるChris Hay氏は述べています。「しかし同時に、企業は自社のコンテンツがAIによってどのように消費されるかを考え始めるでしょう。」
今後を見据えて、Panigrahi氏は、信頼性の高い詳細なデータをエージェントに提供する必要性がこれまで以上に高まると考えています。「Tesla、Amazon、Metaなどの大企業はすべてヒューマノイド・ロボットに取り組んでいます。全員がインターネットに接続するGPTパワーをほとんど必要とする意識を持っています。また、データ・アクセスも必要になります。これが、私たちが準備しようとしている未来です。」
この包括的なガイドでは、主なユースケース、コア機能、そしてビジネスに適したソリューションの選択に役立つステップバイステップの推奨事項を詳しく解説しています。
この「Mixture of Experts」のエピソードでは、AIエージェントの将来などについてAIの専門家が深く掘り下げ、最先端の情報を提供します。
生成AIを使用してワークフローとプロセスを自動化する強力なAIアシスタントとエージェントを構築、デプロイ、管理しましょう。
信頼できるAIソリューションでビジネスの未来を構築します。
IBMコンサルティングAIサービスは、企業がAIをトランスフォーメーションに活用する方法を再考するのに役立ちます。
事前構築済みのアプリケーションとスキルをカスタマイズする場合でも、AIスタジオを使用してカスタム・エージェント・サービスを構築し、デプロイする場合でも、IBM watsonxプラットフォームが対応します。