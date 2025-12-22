3つの制約によって2026年に組織がAIでできることは決まると、IBM Thinkで専門家が語っています。1つ目は経済的、2つ目は物理的、3つ目は規制です。

お金から始めましょう。「推論経済学はますます厳しい制限として機能するようになるでしょう」とChin氏は言います。「最近の推論の向上の多くは、クエリーあたりのコンピューティング量の増加に依存しています」思考に数分かかるモデルは、大規模なリアルタイム応答が必要な場合にはデプロイできない、と彼は指摘します。

物理的な制約も同様に厄介です。「世界のデータセンターの電力消費量は、2030年までに2倍以上になると予測されています」とEmadi氏は言います。「多くの組織にとって来年の制約は、チップの可用性ではなく、チップを接続するためのギガワットになるでしょう。」業界は長年にわたってチップに固執してきました。ボトルネックは発電所に移行します。

「計算負荷、つまり環境コストは依然として高いままです」とBrennan氏は付け加え、「サステナビリティーに関する重要な倫理的問題が生じています」AIの炭素排出量は無視できないものになりました。

そして規制の問題もあります。「ガバナンス・バイ・デザインの圧力が、モデル開発をより直接的に形作ります」とChin氏は言います。「多くのデプロイメントの場合、単に高い性能を発揮するだけでなく、監査可能で制限された動作が要件とされます。」ブラックボックスの時代は終わりを告げようとしています。

産業と学術界の間のギャップの拡大は、一部の観察者を悩ませています。「大学は基盤となるAIに再び焦点を当て、今から10年から20年後にこの分野を形作るアイデアに投資する必要があります」とScharff氏は述べています。大規模なモデルはますます教育機関向けの範囲を超えており、次世代のアイデアがどこから生まれるのかについて、不安を募らせる疑問が生じています。

あまり報道されていない進展が一つあります。それは、主権型AIの台頭です。「多くの国または地域で、人々は独自のモデルを開発しています」とVarshney氏は述べました。トレーニング・データはより文化に対応し、経済的管理をより家庭に近い場所に移行させるため、これらが重要になると、彼は指摘します。

2026年に向けて、Varshney氏は劇的なブレークスルーではなく、継続的な実験を予想しています。「すべてがまさに革命的である必要はありません」と彼は言います。Mihalcea氏も同様の予測を示しました。「マルチ・エージェント・システムを活用した、より小規模かつ特化した専門家モデル」です。大きな飛躍が起こるかどうかを尋ねると、Varshney氏は慎重でした。「次のChatGPTが生まれる可能性は常にあります」と彼は言います。「しかし、私はそれを期待していません」正直な答えは、誰も知らないということです。

実務者たちはすでにこの新しいランドスケープに適応しつつあります。UNC Kenan-FlaglerのJayashankar Swaminathanオペレーション教授は、IBM Thinkに、「最大の進歩は、AIが単純な順序で複数のタスクをこなせるようになった（中略）自律的なエージェント機能の周辺にある」と語っています。2つ目は、意思決定の背後にあるロジックの推論に関係しています」

医療において、UNC School of NursingのMaureen Baker臨床准教授は、IBM Thinkに「AIモデルは驚くべきスピードで進歩している」と語りました。しかし、彼女は機能からデプロイメントを区別しました。「批判的思考、臨床的推論、判断は最前線に据える必要があります」彼女のアプローチは実用的で、「リスクを最小限に抑えて、簡単な勝利を求めています。」

エコシステムは差別化が進んでいます。ペース大学の David Sachs情報テクノロジー教授は、IBM Thinkに「2種類のモデルが現れているようです。1つは、大規模で何でもできるモデルで、もう1つは、JuliusやPerplexityのような焦点を絞ったモデルです」と述べました。ソフトウェアがモノリシック・アプリケーションから特殊なツールへと進化したように、AIはニッチに断片化されています。

「これらのシステムの実際の使用は、共生ワークフローを設計することによって形作られます」とJarrahi氏は言います。人間は判断力、創造性、説明責任をもたらします。AIは、スピード、一貫性、そして膨大な量の情報を処理する能力をもたらします。それらをどのように組み合わせるかを理解している組織が、エッジを持つことでしょう。

Chin氏は「フロンティアAIは、単純な規模によって定義される時代から、手順、制約、運用上のトレードオフによって定義される時代へと移行しています」と述べました。エンジニアが現実世界の限界に向けて最適化を始めると、テクノロジーは成熟します。その基準で見ると、AIはついに成熟しつつあります。

しかし、Varshney氏はテクノロジーよりもさらに深いことについて考えています。「どのような作業がAIシステムに委任され、どの作業を人間が引き続き行うのでしょうか」と尋ねます。「人間は特定のことをすることに意味を見いだしているからでしょうか。人間であることとは、さまざまな意味で何を意味するのでしょうか？」