IBM Researchでは、チームが画像、分子データ、臨床情報を統合するマルチモーダルAIシステムを開発しており、並行したアプローチを追求している。目標は、生物学を孤立した測定方法としてではなく、複数のスケールで機能する相互接続されたシステムとして捉えることです。

「生物学は情報の1つの層ではありません」とIBMのヘルスケアおよびライフサイエンス研究担当最高科学責任者であるAjay Royyuru氏は、IBM Thinkのインタビューで語りました。「マルチスケールで、整理され、コンテキストに対応します。1片を見ただけでは、実際に活動を進めている要素を見逃してしまいます。」

Royyuru氏は、空間コンテキストは細胞機能の基本であることを強調し、その実態については、AIシステムが明らかにし始めたばかりです。「隣り合った細胞は直接通信できます」と彼は言います。「同じ信号は10個離れた細胞では利用できません。」

両研究者は、これらのシステムは実験の指針となり、仮説を生成することを目的とした研究ツールであり、実験室での作業に代わるものではないと強調しています。

「これは実験を代替するものではありません」とPoon氏は言います。「重要なのは、AIを使用して、どこに注目し、どのような質問をするかをガイドすることです。」

これらのAIツールが分析する生物学的システムは依然として非常に複雑であるため、この区別は重要です。GigaTIMEが運用される分野であるがんは、選択的な圧力の下で進化し、研究者を混乱させ続けるような方法で治療に適応する可能性があります。

「ほとんどのがん細胞を死滅させても、抵抗力の高い細胞が1つ残っていると、再増殖する可能性があります」とPoon氏は言います。「そのため、がんは再発し続けているのです。」

この分野では、AIが生物学研究にどのような貢献をできるかを理解し始めたばかりであり、過信しないことが依然として適切であると、Royyuru氏は示唆しました。「私たちは、何十億年も進化してきたシステムを研究しています」と同氏は言います。「より多くのことを測定できるというだけで、内容が明らかになるとは限りません。」