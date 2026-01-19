科学者たちは、標準的な病理スライドのみを使用して、腫瘍内の目に見えない免疫活動を検知するようにAIをトレーニングしました。
Microsoft Researchの研究者は、大学と連携して、一般的な病理スライドを調べて腫瘍内の免疫細胞の目に見えない内部状態を推測するAIシステム、GigaTIMEを最近開発しました。これは、生物学を空間システムとしてモデル化するAIを構築するという、IBM研究での取り組みを含む、より広範な取り組みの一環です。
「私たちが取り組んでいるのは、非常に容易に入手可能なデータを使用して、他の方法では入手が難しい情報を推測することです」と、Microsoft Researchのゼネラル・マネージャーであるHoifung Poon氏はIBM Thinkのインタビューで語りました。「これにより、これまでは現実的ではなかった規模で免疫活動の研究を行う扉が開かれます。」
技術的な課題は相当なものです。標準的な病理スライドは、組織構造や細胞の形状を明らかにする手法であるヘマトキシリンとイオンで染色されます。病理学者は、顕微鏡を元に、その外観によってさまざまな細胞型を識別できます。しかし、免疫細胞が活性化されているか、枯渇しているか、抑制されているかを判断することはできません。
「腫瘍組織を顕微鏡の下に置くと、形状に基づいてさまざまな細胞を大まかに特定することができます」とPoon氏は言います。「難しい点は、細胞の内部状態がわからないことです。」
従来の手段で情報を得るには、多重免疫蛍光法などの専門的な技術が必要であり、完了までに数日かかり、サンプルあたり数千米ドルの費用がかかることもあります。標準的な病理スライドにかかる費用は数ドルです。
GigaTIMEは、標準のスライド法と高価な免疫測定という両方の方法で分析された組織サンプルを使用してトレーニングされました。このモデルは、どの視覚パターンがどの免疫状態に対応しているかを学習し、今度は一方から他方を推測できるようになりました。
このシステムの設計は、医学から材料科学に至るまで、AI研究において、空間的な関係性はデータが平均化されると消えてしまうという認識が高まっていることを反映しています。たとえば、組織サンプル全体で免疫細胞数を平均化すると、免疫系がどのように機能するかを判断するのに役立つ細胞間の局所的な相互作用が消去されると、Poon氏は言います。
「空間的な配置は、すべてを平均化するだけでは見えないことを示しています」とPoon氏は言います。「免疫細胞がどこにあり、何とやり取りしているのか、そしてどのように組織化されているのかが本当に重要です。」
Poon氏は、この空間パターンを一種の生物学的構成パターンとして説明しました。「パターンは、がんの状態や免疫システムががんについてどう判断するかについて何かを示します」と彼は言います。
IBM Researchでは、チームが画像、分子データ、臨床情報を統合するマルチモーダルAIシステムを開発しており、並行したアプローチを追求している。目標は、生物学を孤立した測定方法としてではなく、複数のスケールで機能する相互接続されたシステムとして捉えることです。
「生物学は情報の1つの層ではありません」とIBMのヘルスケアおよびライフサイエンス研究担当最高科学責任者であるAjay Royyuru氏は、IBM Thinkのインタビューで語りました。「マルチスケールで、整理され、コンテキストに対応します。1片を見ただけでは、実際に活動を進めている要素を見逃してしまいます。」
Royyuru氏は、空間コンテキストは細胞機能の基本であることを強調し、その実態については、AIシステムが明らかにし始めたばかりです。「隣り合った細胞は直接通信できます」と彼は言います。「同じ信号は10個離れた細胞では利用できません。」
両研究者は、これらのシステムは実験の指針となり、仮説を生成することを目的とした研究ツールであり、実験室での作業に代わるものではないと強調しています。
「これは実験を代替するものではありません」とPoon氏は言います。「重要なのは、AIを使用して、どこに注目し、どのような質問をするかをガイドすることです。」
これらのAIツールが分析する生物学的システムは依然として非常に複雑であるため、この区別は重要です。GigaTIMEが運用される分野であるがんは、選択的な圧力の下で進化し、研究者を混乱させ続けるような方法で治療に適応する可能性があります。
「ほとんどのがん細胞を死滅させても、抵抗力の高い細胞が1つ残っていると、再増殖する可能性があります」とPoon氏は言います。「そのため、がんは再発し続けているのです。」
この分野では、AIが生物学研究にどのような貢献をできるかを理解し始めたばかりであり、過信しないことが依然として適切であると、Royyuru氏は示唆しました。「私たちは、何十億年も進化してきたシステムを研究しています」と同氏は言います。「より多くのことを測定できるというだけで、内容が明らかになるとは限りません。」
