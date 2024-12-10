AI駆動型の採用ツールの利用が増えるにつれ、州議会や市議会からの注目も集めています。ニューヨーク市は現在、企業にAI採用システムの性能開示と偏見に関する監査の実施を求めています。カリフォルニア州では、交差するアイデンティティに基づく差別から人々を保護する新しい法律が制定されました（ただし、これはAIに限るものではありません）。また、米労働省は、こうしたツールの利用が拡大する中、雇用主が包括的雇用を促進するためのフレームワークを作成しています。

ワシントン大学情報学科の博士課程に在籍するKyra Wilson氏は、AI採用ツールがさまざまな職業や社会グループをどのように差別している可能性があるかを調査することに興味を持っていました。最近、彼女は554通の履歴書と571通の職務経歴書を、性別や人種が異なるように名前を変えて調査しました。「私たちは、これらのツールが特定の候補者に不当に不利益をもたらす可能性があるかどうかを確認したかったのです」とWilson 氏は言います。

研究者らは、Salesforce社の3つのオープンソースLLM、Contextal AI、Mistral AIをテストしました。その結果は驚くべきものでした。経験や教育プログラムなどの資格に関する管理にもかかわらず、このモデルでは、白人に関連する名前の候補者を85％の割合で好意的に評価し、女性に関連する名前の候補者を11％の割合でしか好意的に評価しなかったということです。そして、モデルは既存の社会的偏見を再現しているだけでなく、新しいパターンを導入していることもわかりました。

「使用したモデルは専門分野に固有のデータセットで微調整されていなかったので、白人や男性に好意的な評価を下す社会全体のバイアスが、通常は白人や男性が一般的ではない職種でも見られました」とWilson氏は言います。「これらのモデルを大規模に使用すると、社会の雇用パターンをネガティブな方向に変えてしまうかもしれません」。

交差性に関するバイアス（この場合は、人種と性別の重複）も結果に見られました。特に黒人男性では、最大100％のケースで不利な評価を下されていました。「交差性は研究の重要な部分でした。なぜなら、人々が現実生活でどのように差別されているかをよりよく表しているからです」と同氏。「人々は性別や人種などの特性を単独で認識しているわけではないので、単独で研究したとしても、これらのシステムの真の社会的影響の全体像が必ずしも得られるとは限りません」

Wilson氏の研究では、名前からわかるシグナルを調査するにとどまりましたが、現実の世界では、人々は受賞した賞や、住んでいた場所、さらには履歴書に使っている言葉を通して自分の身元を伝えている可能性があると指摘しました。これらすべての要素は、AIの評価方法に影響を与える可能性がります。多くは優秀な候補者を見分けることにも関連しているため、レビュー中に迂闊に削除すると重要な情報まで削られてしまいます（名前の場合もそうでしょう）。

「これらの要素が交差するアイデンティティーをどのように示すのか、それがAIの評価にどのような役割を果たのかを詳しく知ることは、研究者やモデル開発者にとって重要な次のステップです」とWilson氏は語ります。