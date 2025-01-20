カリフォルニア州の火災によりAI検知ツールの競争が激化

ロサンゼルスの住民が山火事と戦う中、他の地域では、火災を検知し、そこまでの経路を予測するために人工知能ベースのシステムを導入しています。
消防機関は、衛星データを分析して火災の経路を予測する機械学習アルゴリズムなど、火災に対抗するための一連のAIイノベーションを検討しています。同時に、スマート・センサーのネットワークは熱の兆候をスキャンし、誤った警報を除外することで、消防士に重要な早期警告を与えることができます。これらのツールは、現在のカリフォルニア州の危機ではまだ導入されていませんが、テクノロジーによって火災の検知と対応が劇的にスピードアップする可能性のある未来があることを示しています。
「衛星と気象観測所のデータを使って、山火事が最も発生しやすい地域を示すリアルタイムの地図を作成できます」と、AIと火災予測を研究しているルイジアナ州立大学教授のSupratik Mukhopadhyay氏は説明します。「アイドル状態のリソースを先制的に、これらの高リスク領域にデプロイできます。」
リスクの高い火災区域を特定することは最初のステップにすぎません。火災の発生頻度と強度が増す中、研究者は火災が始まる場所や範囲がどのように広がるかを予測するAIシステムの開発を競い合っています。
南カリフォルニア大学の研究者は、条件付きワッサーシュタイン敵対的生成ネットワーク（cWGAN）として知られるAIモデルを開発しました。このモデルは、当初は理想的な条件下でシミュレートされたデータでトレーニングされました。その後、このシステムは2020年から2022年にかけてカリフォルニア州の山火事でテストされ、天候、燃料、地形の影響を受けるパターンを分析しました。
政府機関がすでにAIを現場で導入している中で、この研究が行われました。Austin Energy社は、テキサス州中央部にAIを搭載したカメラ・ネットワークを配備し、山火事の兆候を自動的にスキャンして、山火事が拡大する前に発見することを目指しています。このシステムは、13台の高解像度カメラを使用し、437平方マイルのエリアを継続的に監視し、煙が検出された場合に位置データとライブ画像で消防士に警告します。
他の企業も、拡張機能を備えた同様の検知システムの開発を競い合っています。ロサンゼルスを拠点とするPriviNet社の創設者兼CEO（最高経営責任者）であるBrad Listerman氏は、太陽光発電で1年以上バッテリー電源で動作できるAI搭載センサー・ネットワークを開発しています。彼の会社はプロトタイプを完成させ、レビュー製品の発売に向けて準備を進めています。
「Wifiや5Gの帯域幅が全体に拡大する予定がない限り、地上に低電力センサーを設置する必要があります」とListerman氏は言います。彼のシステムには、赤外線センサー、熱検知装置、不審な活動をユーザーに警告する一連のIoT（モノのインターネット）センサーなど、火災のリスクを特定するための複数の検知方法が組み込まれます。その後、カメラは写真を通じて状況を視覚的に確認します。
このテクノロジーは、最大10キロの距離で動作できる無料ネットワークであるLoRaWANに依存しています。「本当に重要なことは、低電力デバイスをどのようにそこに保管し、どのようにその情報を外部に出すかということです。」とListerman氏は言います。
環境データの収集と分析という課題は、大手テクノロジー企業も取り組んでいる分野です。IBMとNASAは、科学者が過去の山火事の範囲を推定するのに役立つ地理空間基盤モデルを開発しました。これはHugging Faceで利用可能です。このモデルは、気候および気象アプリケーションをより利用しやすくするための広範なコラボレーションの一部であり、将来的には、山火事につながる可能性のある状況を特定することを目的とした開発が行われます。
AIテクノロジーが急速に進歩する一方で、衛星による解像度は依然として山火事追跡の障壁になっています。
「今日の衛星は、火災の現場をピクセルで表現しています。そのピクセルは300×300mから2x2kmの範囲になります。しかし、離散的な火災の境界線を明示的に描画するには、粗悪すぎることが多いのです」と、ユタ大学大気科学部の研究補佐教授であるDerek Mallia氏は述べています。同氏は、さまざまな衛星からのデータを組み込んで、AIを使用してこれらの火災の境界をより正確に定義する方法が開発されており、これは高温の煙や暖かい表面によって引き起こされる誤検知の特定にも役立つ可能性があると指摘しました。
Mallia氏は、現在の火災を引き起こしている状況によって、これらの技術開発の緊急性が浮き彫りになっていると指摘します。同氏は、ロサンゼルスの山火事は、ハワイで2023年に起きたラハイナ州やカリフォルニアでの2018年キャンプ火災など、他の破壊的な火災と共通の特徴を共有している、と説明しています。たとえば、これらはすべて、異常な火災気象条件を生み出した斜面を下る激しい暴風雨中に発生しました。
「このような状況では、火災は爆発的に拡大するため、これらの火災を制御するための機会は限られています」とMallia氏は言います。火災が特定の規模に達すると、木々や低木が完全に飲み込まれ、「ファイアブランド」（つまり、風に渡って何マイルも前に届く可能性のある葉や小枝）が燃やされ、新しい局地的な火災が発生します。
消防部門は、地域社会が火災のリスクを管理し、対応するのに役立つ高度な予測ツールによって、これらの予防アプローチを補完できます。カナダの森林火災気象指数システム（Forest Fire Weather Index System）は、現在アメリカとカナダの多くの消防署で使用されており、気象の機能と科学的データを組み合わせて火災リスクを評価しています。火災が始まった後、拡散モデルは炎がどのように進むかを予測します。
「機械学習またはAIベースの火災拡大モデルはリアルタイムで実行され、火災管理者が火災の封じ込めのためのストラテジーを特定するために使用できます」とMallia氏は言います。
気象予報モデルは数日前に危険な状況を正確に予測できますが、火災は依然として壊滅的な被害をもたらす可能性があります。アメリカ国立気象局は「catastrophic downslope windstorm（壊滅的な斜面下降暴風）」や「extreme fire risk（極めて高い火災リスク）」といった用語を使って危険を伝えています。それでも、Mallia氏は、そもそも火災を防ぐことに重点を置くことが必要だと提案しています。
「一般的に言えば、LAの火災は野焼きに適した地域では発生しませんでした」とMallia氏は説明します。同氏は、「停電、電力インフラの保守の強化、火災気象時に行ってはいけない活動に関する教育プログラムの強化」など、いくつかの予防策を提案しています。
