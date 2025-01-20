カリフォルニア州の火災によりAI検知ツールの競争が激化

AIテクノロジーが急速に進歩する一方で、衛星による解像度は依然として山火事追跡の障壁になっています。

「今日の衛星は、火災の現場をピクセルで表現しています。そのピクセルは300×300mから2x2kmの範囲になります。しかし、離散的な火災の境界線を明示的に描画するには、粗悪すぎることが多いのです」と、ユタ大学大気科学部の研究補佐教授であるDerek Mallia氏は述べています。同氏は、さまざまな衛星からのデータを組み込んで、AIを使用してこれらの火災の境界をより正確に定義する方法が開発されており、これは高温の煙や暖かい表面によって引き起こされる誤検知の特定にも役立つ可能性があると指摘しました。

Mallia氏は、現在の火災を引き起こしている状況によって、これらの技術開発の緊急性が浮き彫りになっていると指摘します。同氏は、ロサンゼルスの山火事は、ハワイで2023年に起きたラハイナ州やカリフォルニアでの2018年キャンプ火災など、他の破壊的な火災と共通の特徴を共有している、と説明しています。たとえば、これらはすべて、異常な火災気象条件を生み出した斜面を下る激しい暴風雨中に発生しました。

「このような状況では、火災は爆発的に拡大するため、これらの火災を制御するための機会は限られています」とMallia氏は言います。火災が特定の規模に達すると、木々や低木が完全に飲み込まれ、「ファイアブランド」（つまり、風に渡って何マイルも前に届く可能性のある葉や小枝）が燃やされ、新しい局地的な火災が発生します。

消防部門は、地域社会が火災のリスクを管理し、対応するのに役立つ高度な予測ツールによって、これらの予防アプローチを補完できます。カナダの森林火災気象指数システム（Forest Fire Weather Index System）は、現在アメリカとカナダの多くの消防署で使用されており、気象の機能と科学的データを組み合わせて火災リスクを評価しています。火災が始まった後、拡散モデルは炎がどのように進むかを予測します。

「機械学習またはAIベースの火災拡大モデルはリアルタイムで実行され、火災管理者が火災の封じ込めのためのストラテジーを特定するために使用できます」とMallia氏は言います。

気象予報モデルは数日前に危険な状況を正確に予測できますが、火災は依然として壊滅的な被害をもたらす可能性があります。アメリカ国立気象局は「catastrophic downslope windstorm（壊滅的な斜面下降暴風）」や「extreme fire risk（極めて高い火災リスク）」といった用語を使って危険を伝えています。それでも、Mallia氏は、そもそも火災を防ぐことに重点を置くことが必要だと提案しています。

「一般的に言えば、LAの火災は野焼きに適した地域では発生しませんでした」とMallia氏は説明します。同氏は、「停電、電力インフラの保守の強化、火災気象時に行ってはいけない活動に関する教育プログラムの強化」など、いくつかの予防策を提案しています。