IBM Think 2025でAI始動の本格化

今週ボストンで開催されたIBM Think 2025会議の中心には、Scuderia FerrariのFormula 1レーシング・カーがガラスに包まれて置かれ、その両脇に並ぶ参加者の背後を、青く輝くIBMロゴが照らしていました。その深紅のシャーシと空気力学的な曲線は、常にカメラマンを惹きつける格好の被写体でしたが、その存在感は単なる象徴を超えるものでした。IBMによると、この自動車は毎秒100万以上のデータ・ポイントを生成し、圧力、摩擦、温度、速度をリアルタイムで取り込んでいます。その情報は現在、IBM watsonx®プラットフォームを活用し、ファンにパーソナライズされたモバイル・エクスペリエンスを提供しています。
このディスプレイによりイベントが開催され、同社はAIがもはや投機的なものではないという立場を明らかにしました。人工知能、量子コンピューティング、ハイブリッドクラウド・インフラストラクチャー、オートメーションが、将来の概念としてではなく、グローバル企業のオペレーションを再構築する現在の機能として提示されたのです。。
基調講演やパネルを通じて、防衛、業種・業務、小売、金融などさまざまな業界の講演者が、アーキテクチャー、人材、データ管理、相互運用性の根本的な変化がすでに進んでいることについて説明しました。 PepsiCo、Meta、Lockheed Martin、The Heineken Company、 BNP Paribas の経営幹部やエンジニアがIBMのリーダーに加わり、人工知能、量子コンピューティング、オートメーションがいかに測定可能な成果を生み出しているかを共有しました。
「AIは生産性のエンジンです」とIBM会長兼CEOのArvind Krishna氏は述べました。「AIはデータの価値を解き放ちます。」
ある基調講演では、エンタープライズAIの開発方法の変化に焦点が当てられました。IBMは、プロンプト・エンジニアリングから大規模言語モデル（LLM）向けの構造化プログラミングへ移行するアプローチの生成コンピューティングを導入しました。IBMのエキスパートによると、この方法は、モデルが進化するのに合わせて、AIアプリケーションをよりスケーラブルで安全な適応性の高いものにすることを目的としています。
新しいフレームワークは、高性能コンピューティングとQuantumシステムを接続し、IBMが「Quantum中心のスーパー・コンピューティング」と呼ぶものを実現します。IBM Researchの科学技術ディレクターのZaira Nazarioによると、この接続はすでに進行中だということです。
新しいアプローチにより、開発者は自然言語によるプロンプトではなく、モジュラー・コンポーネントとプログラム可能な制約を使用してAIの動作を定義できるようになります。IBM Research AIのVPのSriram Raghavanは、現在のプロンプト・エンジニアリングのモデルは「大量のプロンプト」を生み出し、その結果、彼が「祈りによる安全性」と呼ぶものになっていると述べています。
IBMのエキスパートによると、社内テストの結果、生成コンピューティングはわずか10億パラメータで、700億パラメータ・モデルと同じレベルの精度を達成できることが分かったということです。Raghavanは、その結果、幅広いユースケースで速度が向上し、パフォーマンスの信頼性が高まり、セキュリティーの強化が実現したと述べています。
IBM Consulting Americasのデータ・AI部門の責任者、Shobhit Varshneyは、このイベントに出席し、IBM Thinkののインタビューで、生成コンピューティングへの移行が今ほど急を要する時期はないと語りました。
「企業がマルチエージェント・ソリューションをデプロイし、より複雑なタスクをAIに委任する中、これらのモデルをプログラムするための、英語よりも透明性の高い堅牢な方法が必要になります」と彼は言います。Varshneyは、開発者からも、AIがコア・ビジネスに深く浸透するにつれて、制御と信頼性を強化する必要があるという同じ意見を耳にしているのだと語りました。「IBMの新しいフレームワークがゲーム・チェンジャーとなるのは、まさにこの点です」と同氏は付け加えました。「ソフトウェア・エンジニアリング厳密さと規律を、AIの責任あるスケーリングに適用するのです。」
しかし、より高速で無駄のないモデルを構築することは、課題の一部にすぎません。企業がオートメーションをさらに進め、オペレーション全体にエージェントをデプロイするにつれて、監視とコストに関する新たな問題が浮上しています。IBM watsonx.aiのMaryam Ashooriイベントに参加した製品管理担当シニア・ディレクターは、Thinkのインタビューで、AIを本番環境に移行する企業が増えている一方で、エージェントはまだ初期段階だと述べました。「16%は実験段階から拡張段階に移行しましたが、エージェントは形になり始めたばかりです」と彼女は言います。
彼女は、既存の生成AIシステムからより多くの価値を引き出すために、エージェントを使用することへの関心が高まっていることを指摘しました。「エージェントは、企業がツールや関数呼び出しを通じて生成AIをワークフローにさらに深く組み込むことを可能にしますが、ほとんどの企業はリスクを十分に検討していません。」
IBMのエキスパートはまた、量子コンピューティングにおける同社の取り組みを強調し、新たな技術的マイルストーンに到達したと述べました。IBMのQuantum担当VPのJay Gambettaは、Quantumユーティリティーとは、量子プロセッサーが従来のシステムではシミュレーションできない問題を解決できるようになる時点を指すのだと述べています。最近の一連の実験では、IBMの研究者が45量子ビット・プロセッサーと日本の富岳スーパーコンピューターを組み合わせて複雑な分子をシミュレートし、従来の方法と一致する最良の成果を出しました。その後の77量子ビットのテストでも成果が確認されました。
「デモには興味がありません」とGambettaは言います。「私たちは実際に機能するシステムを構築しているのです。」
当社は、2026年までに量子優位性を達成し、その時点で、Quantumシステムが検証済みの精度で実際のタスクにおいて従来のコンピューターを上回るパフォーマンスを実現できるようになると予想しています。
また、会議ではインフラストラクチャーの準備にも注目が集まりました。IBMのソフトウェア担当SVP兼最高商業責任者のRob Thomasは、AIを業務システムに統合する際の課題を指摘しました。「今後3年間で、生成AIを基盤としたアプリケーションが新たに10億誕生しようとしています」と彼は述べました。「相互にシームレスに協力する必要があるからです。」
Deutsche Telekomなどが進展の具体例を示しました。CIOのPeter Leukert氏は、オートメーションによってパッチ適用時間が80%短縮されたと述べており、このアプローチは魅力に欠けているものの、中核となる運用要件に対応していると付け加えました。
企業全体にAIエージェントをデプロイすることも、もう1つの中心テーマでした。例えば、PepsiCo社はバリュー・チェーン全体で1,500以上のAI駆動型チャットボットを使用しています。同社のSVP兼最高データおよびAI責任者のMagesh Bagavathi氏によれば、プラットフォーム中心のストラテジーがこれらのツールの統一に役立っているといいます。
このようなシステムの急速な拡大は新たな複雑さをもたらします。IBMのデータおよびAI担当ゼネラル・マネージャー、Ritika Gunnar氏は、分離されたボットがサイロで動作する「エージェント・スプロール」という増大する課題に言及しました。これに対処するために、IBMはベンダーやワークフロー全体でエージェントを調整するwatsonx Orchestrateを進化させています。「強力なエージェントを構築するのは、ほんの始まりにすぎません」とGannar氏は言います。「本当の魔法は、それらが互いに接続されたときに起こります。」
IBMのオペレーションでは、100万件以上のタスクを自動化し、現在では従業員からのサービス・リクエストの95%をエスカレーションなしで解決しています。IBM Consultingのグローバル・マネージング・パートナーであるNeil Dhar氏は、「その結果、組織とともに拡張できる人事機能が実現した」と述べています。
このような変化への準備には、ツール以上のものが必要です。たとえば、労働力ストラテジーは依然としてクリティカルです。Oracleの北米HCMクラウド・オペレーション担当SVPのLaura-Elizabeth Ware氏は、企業が人事システムにエージェントを導入する前に、明確なスキル・インベントリーを行う必要性を強調しました。最近のIBM Institute for Business Value（IBV）の調査では、CEOの3分の1が従業員の再教育を計画しており、半数が1年前には存在しなかった役割に採用を行っていることが分かりました。
Meta社がダウンロード数12億を突破したLlamaモデル・シリーズの急速な普及を強調する中、オープンソース・ストラテジーが披露されました。同社は、開発者がエージェント、評価ツール、トレーニング後のコンポーネントを組み合わせることができる新しいモジュラー・フレームワークのLlama Stackを導入しました。イベント中、Meta社のAIパートナーシップ担当バイスVPのAsh Joveri氏は、「オープンであることの良さは、コミュニティーが力を倍増させることです」と述べました。このアプローチには、進化する企業のニーズに迅速に適応できる柔軟で構成可能なAIアーキテクチャーへの業界全体のシフトが反映されています。
オープンソースモデルの管理されたスケーリングを可能にするために、 IBMはwatsonx® をLlama Stackに統合しました。それでも、すべての業種・業務が完全にオープンなアプローチを取ることができるわけではありません。Lockheed Martin社のRichard Vitek氏は、防衛や医療などの分野を挙げ、より厳格な管理とコンプライアンスの必要性を強調しました。
この需要がIBMのストラテジーを形作っている、とIBMのソフトウェア製品担当SVPのDinesh Nirmalは述べています。watsonx.data®プラットフォームは、モデル・パイプラインに入る前の専有データを管理します。「このプラットフォームにより、企業向けのAI対応データを5分以内に準備できるようになりました」とNirmalは付け加えました。
Krishnaの基調講演中に、Scuderia Ferrari HP Formula 1が2回目の登場を果たしました。今回はガラス張りでなく、高速で重要なデータの象徴としてステージ上で注目を集めました。彼は車のセンサー駆動型テレメトリを使用して、企業が膨大な量のデータをリアルタイムで管理する他の業種・業務との類似性を指摘しました。
Lumen Technologiesの社長兼最高経営責任者（CEO）のKate Johnson氏は、同社がIBMのツールを使ってAIを自社ネットワーク・エッジに近づけていると語りました。「1ミリ秒も重要です」と彼女は言います。「Ferrariとはまったく異なりますが、同じコンセプトです」
BNP Paribasも同様の道を歩んでいます。同行は7年前からIBMおよびRed Hatと協力してきました。現在は、インフラストラクチャーを統合し、規制された環境でのAIのデプロイメントをサポートするように設計された「AIファクトリー」を開発しています。同行のCTOであるJean-Michel Garcia氏は、ハイブリッド化、コンテナ化、一貫したデータ・ガバナンスの必要性を強調しました。IBMのインフラストラクチャー担当CTOのHillery Hunterは、「これはシートベルト付きのAIです」と語りました。
会議のテーマは、より広範な変化を示していました。モジュラー・ツール、エージェント・ベースのシステム、ハイブリッドクラウド・アーキテクチャー、管理対象データ・パイプラインなどは、もはや新たな概念ではありません。意思決定がビジネスを遂行するための手段としてますます重要になってきています。
「これは実験ではありません」とKrishna氏は述べました。「今、まさに起こっていることなのです。」
