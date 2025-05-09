IBM Think 2025でAI始動の本格化

ある基調講演では、エンタープライズAIの開発方法の変化に焦点が当てられました。IBMは、プロンプト・エンジニアリングから大規模言語モデル（LLM）向けの構造化プログラミングへ移行するアプローチの生成コンピューティングを導入しました。IBMのエキスパートによると、この方法は、モデルが進化するのに合わせて、AIアプリケーションをよりスケーラブルで安全な適応性の高いものにすることを目的としています。

新しいフレームワークは、高性能コンピューティングとQuantumシステムを接続し、IBMが「Quantum中心のスーパー・コンピューティング」と呼ぶものを実現します。IBM Researchの科学技術ディレクターのZaira Nazarioによると、この接続はすでに進行中だということです。

新しいアプローチにより、開発者は自然言語によるプロンプトではなく、モジュラー・コンポーネントとプログラム可能な制約を使用してAIの動作を定義できるようになります。IBM Research AIのVPのSriram Raghavanは、現在のプロンプト・エンジニアリングのモデルは「大量のプロンプト」を生み出し、その結果、彼が「祈りによる安全性」と呼ぶものになっていると述べています。

IBMのエキスパートによると、社内テストの結果、生成コンピューティングはわずか10億パラメータで、700億パラメータ・モデルと同じレベルの精度を達成できることが分かったということです。Raghavanは、その結果、幅広いユースケースで速度が向上し、パフォーマンスの信頼性が高まり、セキュリティーの強化が実現したと述べています。

IBM Consulting Americasのデータ・AI部門の責任者、Shobhit Varshneyは、このイベントに出席し、IBM Thinkののインタビューで、生成コンピューティングへの移行が今ほど急を要する時期はないと語りました。

「企業がマルチエージェント・ソリューションをデプロイし、より複雑なタスクをAIに委任する中、これらのモデルをプログラムするための、英語よりも透明性の高い堅牢な方法が必要になります」と彼は言います。Varshneyは、開発者からも、AIがコア・ビジネスに深く浸透するにつれて、制御と信頼性を強化する必要があるという同じ意見を耳にしているのだと語りました。「IBMの新しいフレームワークがゲーム・チェンジャーとなるのは、まさにこの点です」と同氏は付け加えました。「ソフトウェア・エンジニアリング厳密さと規律を、AIの責任あるスケーリングに適用するのです。」

しかし、より高速で無駄のないモデルを構築することは、課題の一部にすぎません。企業がオートメーションをさらに進め、オペレーション全体にエージェントをデプロイするにつれて、監視とコストに関する新たな問題が浮上しています。IBM watsonx.aiのMaryam Ashooriイベントに参加した製品管理担当シニア・ディレクターは、Thinkのインタビューで、AIを本番環境に移行する企業が増えている一方で、エージェントはまだ初期段階だと述べました。「16%は実験段階から拡張段階に移行しましたが、エージェントは形になり始めたばかりです」と彼女は言います。

彼女は、既存の生成AIシステムからより多くの価値を引き出すために、エージェントを使用することへの関心が高まっていることを指摘しました。「エージェントは、企業がツールや関数呼び出しを通じて生成AIをワークフローにさらに深く組み込むことを可能にしますが、ほとんどの企業はリスクを十分に検討していません。」