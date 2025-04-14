Humatron AI社も、AI労働力を中心とした新しい企業です。「私たちのアイデアは非常にシンプルです」とHumatronの創設者であるNikita Ivanov氏はIBM Thinkとのインタビューで述べています。「当社のプラットフォームでは、自分自身や会社、公共の消費のために、自分で労働者を構築することができます。基本的には労働者を構築することができ、これらを誰でも雇用できるのです。」

その目的は、面接からオンボーディング、支払いに至るまで、企業がすでに知っているものと同様な、専門エージェントの採用プロセスを作成することです。そして、このデジタルワーカーは単なるチャットボットではありません。「日常業務において、AIの仕事と人間の同僚との間に大きな違いは見られないはずです」とIvanov氏は言います。「Slackにも、Eメールにも、Zoomにも、これらはあらゆる場所にいます」

IBM Institute for Business Value（IBV）のグローバル・リサーチ・リーダーであるKaren Butnerは、ビジネス・オペレーションの自動化を加速させるなど、企業にとってAIエージェントはすでに新たな可能性を切り開いていると語っています。IBVが新しいレポートのために実施した調査では、経営幹部の60% が、従業員は年内にAIと対話するようになるだろうと回答しています。エージェントによる意思決定も増加しており、調査を受けた経営幹部の70％が、2026年末までにビジネス専門家がAIエージェントにより分析をより深く掘り下げて、リアルタイムの分析と最適化をサポートできるようになると考えていると回答しました。

「場所に関係なく、世界中のさまざまなタイムゾーンで、さまざまな言語に翻訳された24時間365日のオペレーションが行われるといったことを考えてみてください。そうすれば、この製品はブラジル向けだ、などと言いながら人間が調整を行う必要がなくなります。私たちには、適切な言葉を示し、ラベル付けの調整をする必要があります」と、IBM ThinkとのインタビューでButner氏は語っています。「エージェントはこれらの電話をかけることができ、しかもそれ以上のことを行えます」

最近のブログ記事で、OpenAIのCEOであるサム・アルトマン氏は、エージェント同僚の増加を、AGIが実現する道筋の1つとして予測しました。「当社は現在、AIエージェントの導入を開始しています。最終的には、バーチャルな同僚のように感じられるものになるでしょう」と彼は言います。