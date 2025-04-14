2025年は、AIが仕事で人間を支援する年になるでしょうか?NVIDIAのCEO（最高経営責任者）であるジェンスン・フアン氏の言葉を信じれば、答えはイエスです。GTCで最近行われた2時間の基調講演で、彼はエージェントが至るところにある世界のビジョンを明らかにしました。
「これが企業の未来の働き方です」と彼は言います。「デジタル労働力の一部であるAIエージェントが導入されていくでしょう」彼は、この10年間の終わりまでに、世界では人間の労働者が不足する可能性があると付け加えました。「おそらく、ロボットに年間5万米ドルを支払う必要が生じるでしょう。ですから、これは非常に大きな産業になるでしょう。」
サンノゼのFigure、アマゾン、テスラといった企業が家庭用ロボットの実現に取り組むなか、企業向けのAIエージェントを開発する新興企業も登場してきています。Roam社は、人間とエージェントの労働向けにバーチャル本社を構築しており、「人、オフィス、AIエージェントを連携させ、活気あるバーチャル本社を作る」ことを約束しています。
別のスタートアップ企業であるArtisanは、アウトバウンド・プロセス用のAI仮想従業員を構築しています。サンフランシスコでは、停留所やビルに同社の広告が現れ始め、ここ数カ月で注目を集め、また物議を醸しています。「人間の雇用は止めましょう」と、このキャッチフレーズは言っています。Artisan社は最近、シリーズAで2,500万米ドルの資金を調達しました。
Humatron AI社も、AI労働力を中心とした新しい企業です。「私たちのアイデアは非常にシンプルです」とHumatronの創設者であるNikita Ivanov氏はIBM Thinkとのインタビューで述べています。「当社のプラットフォームでは、自分自身や会社、公共の消費のために、自分で労働者を構築することができます。基本的には労働者を構築することができ、これらを誰でも雇用できるのです。」
その目的は、面接からオンボーディング、支払いに至るまで、企業がすでに知っているものと同様な、専門エージェントの採用プロセスを作成することです。そして、このデジタルワーカーは単なるチャットボットではありません。「日常業務において、AIの仕事と人間の同僚との間に大きな違いは見られないはずです」とIvanov氏は言います。「Slackにも、Eメールにも、Zoomにも、これらはあらゆる場所にいます」
IBM Institute for Business Value（IBV）のグローバル・リサーチ・リーダーであるKaren Butnerは、ビジネス・オペレーションの自動化を加速させるなど、企業にとってAIエージェントはすでに新たな可能性を切り開いていると語っています。IBVが新しいレポートのために実施した調査では、経営幹部の60% が、従業員は年内にAIと対話するようになるだろうと回答しています。エージェントによる意思決定も増加しており、調査を受けた経営幹部の70％が、2026年末までにビジネス専門家がAIエージェントにより分析をより深く掘り下げて、リアルタイムの分析と最適化をサポートできるようになると考えていると回答しました。
「場所に関係なく、世界中のさまざまなタイムゾーンで、さまざまな言語に翻訳された24時間365日のオペレーションが行われるといったことを考えてみてください。そうすれば、この製品はブラジル向けだ、などと言いながら人間が調整を行う必要がなくなります。私たちには、適切な言葉を示し、ラベル付けの調整をする必要があります」と、IBM ThinkとのインタビューでButner氏は語っています。「エージェントはこれらの電話をかけることができ、しかもそれ以上のことを行えます」
最近のブログ記事で、OpenAIのCEOであるサム・アルトマン氏は、エージェント同僚の増加を、AGIが実現する道筋の1つとして予測しました。「当社は現在、AIエージェントの導入を開始しています。最終的には、バーチャルな同僚のように感じられるものになるでしょう」と彼は言います。
IBMの著名なエンジニアであるMichael (Max) Maximilien も、エージェントが開発チームの一員である未来を想像することができます。「例えば、1 人が要件を処理し、1 人がUIを担当し、1人がエンジニアリングの一部を担い、1 人がテストを行い、1 人がデプロイのためのDevOpsを担当するというチームを持つ代わりに、DevOpsとテストは主にAIによって行われるようになると思います」と彼はインタビューで述べています。
AIエージェントは人間の労働者に取って代わるものでしょうか?Humatron AIのIvanov氏は、企業は初級のポジションにAIエージェントを使用する可能性があるものの、人間が引き続き労働力のほとんどを占めるようになると予測しています。彼は、AIが人々の仕事を奪うという懸念に言及しながら「これは興味深いことであり、それほど単純ではないジレンマです」と言っています。「何を行うべきなのでしょうか?そうですね、これを解決する唯一の方法は、カリキュラム、つまりその仕事のための準備と学習の方法を実際に変えることです」
IBMのCIO兼ビジネス・プラットフォーム・トランスフォーメーション担当副社長であるAnn Funaiは、最近のブログ記事で、AIエージェントは人間を補強するものであって、人間に取って代わるものではないと主張しています。「[それ]は、人間対機械という話ではありません」と彼女は言っています。「人間と機械が協力し合い、より良い成果を達成することです。」ただし、その可能性を真に活用するには、このテクノロジーを正しく使用する必要があるとFunaiは付け加えました。
仕事の未来に関しては、その機能が非常に急速に進化しているため、次に何が起こるかを予測するのがまだ困難だとMaximlienは言います。「GPT-4やDeepSeekを見て、昨年の今頃に私たちが見ていたものと比較すると、それは飛躍的な進歩です。来年はどうなるでしょうか？」
「AIは[仕事の]あらゆる部分に影響を与える可能性のあるユニークなテクノロジーの1つだと思います」とMaximilienは言います。「長い間、私たちは常に機械よりも優れていることを誇りに思っていました。しかし今、これら多くのAIモデルは、正しくトレーニングされているのなら言語が理解でき、人間が決して予想できないことに対する答えを考え出せる才能を持っています。」
この包括的なガイドでは、主なユースケース、コア機能、そしてビジネスに適したソリューションの選択に役立つステップバイステップの推奨事項を詳しく解説しています。
この「Mixture of Experts」のエピソードでは、AIエージェントの将来などについてAIの専門家が深く掘り下げ、最先端の情報を提供します。
真のビジネス効果をもたらす業種固有のストラテジーにより、AIの力を活用して、貴社の分野で競争上の優位性を獲得します。
生成AIを使用してワークフローとプロセスを自動化する強力なAIアシスタントとエージェントを構築、デプロイ、管理しましょう。
信頼できるAIソリューションでビジネスの未来を構築します。
IBMコンサルティングAIサービスは、企業がAIをトランスフォーメーションに活用する方法を再考するのに役立ちます。
事前構築済みのアプリケーションとスキルをカスタマイズする場合でも、AIスタジオを使用してカスタム・エージェント・サービスを構築し、デプロイする場合でも、IBM watsonxプラットフォームが対応します。