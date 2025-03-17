人間と同じように思考、学習、推論できる機械である汎用人工知能というアイデアは、科学者、起業家、サイエンスフィクションの作家といった人々を魅了しています。業界のリーダーであるOpenAIのサム・アルトマン氏やGoogle DeepMindのデミス・ハサビス氏は、ニューラル・ネットワークの拡張によって、AGIは手の届くところに来たのではないかと示唆しています。これは、モデルが大きいほどAIは賢いという考えに基づいています。
しかし、AIの専門家を対象とした新たな調査では、この考えに懐疑的な見方が強まっていることが明らかになりました。今日のAIモデルは、流暢なテキストを生成したり、画像を認識したり、複雑な問題解決タスクを実行したりすることができますが、重要な点では依然として人間の知能に達していません。調査されたAI研究者のほとんどは、ディープラーニングだけではAGIには十分ではないと考えています。代わりに、AIは構造化された推論と原因と結果のより深い理解を統合しなければならないと彼らは主張しています。
この調査を発表したAssociation of the Advancement for Artificial Intelligenceで元会長を務めていたIBMフェローのFrancesca Rossiは、より大きなモデルで十分なのか疑問を呈する専門家の一人です。「私たちは大きな進歩を遂げましたが、AIは依然として基本的な推論タスクで苦労しています」とRossiはIBM Thinkに語っています。「AGIに近づくには、モデルは予測するだけでなく、真に理解する必要があります。」
長年にわたり、AI研究は主に、より多くのデータ、より大きなモデル、より良い結果という単一の公式に従ってきました。このアプローチは、生成AIにおいて大きな進歩をもたらし、ChatGPT、Gemini、Claudeなどのモデルは会話能力において新たなマイルストーンに到達しました。
しかしRossiによれば、ニューラル・ネットワークを大きくするだけでは、AIの最も根本的な制限は解決されません。今日のLLMは、論理的推論、一貫性、適応性の点で苦労しています。これら流暢なテキストを作成しますが、時には矛盾したり、事実誤認を生じさせたり、領域を超えて知識を一般化することに失敗します。そして、数学やその他の信頼性と正確性が重要視される領域では、その弱点が特に顕著になります。
「一部のAIモデルは、数学オリンピック金メダル旧の複雑な問題を解くことができるようになりました」とRossiは語ります。「しかし同時に、小学校の生徒が誰でも処理できるような単純な算術では依然として失敗するときがあります。この不整合は、現在のディープラーニング・アプローチの明確な限界です。」と語っています。
核となる問題は、ニューラル・ネットワークは統計的パターンを認識できるものの、概念を本質的に理解していないことだとRossiは言います。これらは、背後にある意味を本当に理解しなくても、正しく見える応答を生成できます。また、論理と推論の明示的な構造がなければ、AIは依然としてハルシネーションにさらされやすく、意思決定は信頼性の低いものになります。
Rossiと他の研究者たちは、もしAGIが達成されるとしたら、ディープラーニングだけでは実現できないと考えています。代わりに、ニューラル・ネットワークと構造化された推論を組み合わせることによって、考察し、適応し、異なるシナリオに知識を適用する能力を向上させることができます。
「人間は直感に頼っているだけではなく、意図的に推論することもできます」とRossiは言います。「私たちは熟考し、構造化されたルールを使用し、複雑な問題を考察します。こうしたバランスにより、AIも同様のメリットを得られる可能性があります」
IBMは、ノーベル賞受賞者Daniel Kahneman氏の人間の認知に関する研究にヒントを得た、"Thinking Fast and Slow" AI研究プロジェクトを通じて、このアイデアを研究してきました。このプロジェクトは、より遅い、より慎重な推論と、迅速で直感的な意思決定を統合することに焦点を当てています。
「私たちのプロジェクトでは、AIが迅速なパターン認識と明示的なルールベースの推論をどのように組み合わせることができるかを探求しています」とRossi。「たとえば、言語モデルは回答を生成することができますが、記号AIコンポーネントはその回答が論理的に意味をなすかどうかを検証できます。」
このハイブリッド・アプローチは、自信を持って不正確な答えを生成する傾向があるという、AIの最大の課題の1つを解決するのに役立つ可能性があります。IBMは、構造化された推論を導入することで、AIシステムの信頼性、解釈しやすさ、複雑な現実世界のタスクへの適応性を実現できるようにしています。
AGIがニューラル・ネットワークをより大きなものにするだけの問題ではないとしたら、何が必要でしょうか？Rossiは、AIは統計的な相関関係だけに依存するのではなく、より豊かで構造化された世界理解を開発する必要があると信じています。
現在、AIモデルは人間のようなテキストを生成するのに優れています。しかし、彼らは実際に世界を深く理解しているわけではありません。現実の概念モデルが欠如しているため、馴染みのない問題に推論を適用するよう求められると、苦労することがよくあります。
「私たちは、単なるモデルの拡張にとどまらず、インテリジェンスがどのように機能するかに焦点を当てる必要があります」とRossiは話します。「つまり、単にモデルを大きくするだけではなく、さまざまなアプローチを統合することを意味します。」
一部の研究者は、AIはテキストだけでなく複数のデータ型から学習する必要があると主張しています。AIは、視覚的、聴覚的、現実世界のインタラクションを組み込むことで、原因と結果をより広範に理解することができます。他の人々は、AIには、可能性の高い応答を予測するだけでなく、論理を適用できるようにする明示的な推論ツールが必要だと示唆しています。
AI分野での最大の議論の1つは、単にAGIを達成する方法ではなく、AGIが有用な概念であるかどうかという点です。AIシステムがさまざまな分野でより能力を発揮するにつれて、AGIが徐々に出現していくだろうと考えている人もいます。また、真のAGI（人間のように完全に思考、推論、行動できるAI）は、まだ発展途上だと主張する人々もいます。
Rossiは、この用語自体に慎重です。「それぞれの人が、AGIについて話すとき、その意味もそれぞれです」と彼女は言います。「AGIが人間の知能を置き換えることを意味するのであれば、私たちはAIは人間の知能を置き換えるのではなく、人間の知能を補強すべきだと考えています。」
