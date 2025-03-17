長年にわたり、AI研究は主に、より多くのデータ、より大きなモデル、より良い結果という単一の公式に従ってきました。このアプローチは、生成AIにおいて大きな進歩をもたらし、ChatGPT、Gemini、Claudeなどのモデルは会話能力において新たなマイルストーンに到達しました。

しかしRossiによれば、ニューラル・ネットワークを大きくするだけでは、AIの最も根本的な制限は解決されません。今日のLLMは、論理的推論、一貫性、適応性の点で苦労しています。これら流暢なテキストを作成しますが、時には矛盾したり、事実誤認を生じさせたり、領域を超えて知識を一般化することに失敗します。そして、数学やその他の信頼性と正確性が重要視される領域では、その弱点が特に顕著になります。

「一部のAIモデルは、数学オリンピック金メダル旧の複雑な問題を解くことができるようになりました」とRossiは語ります。「しかし同時に、小学校の生徒が誰でも処理できるような単純な算術では依然として失敗するときがあります。この不整合は、現在のディープラーニング・アプローチの明確な限界です。」と語っています。

核となる問題は、ニューラル・ネットワークは統計的パターンを認識できるものの、概念を本質的に理解していないことだとRossiは言います。これらは、背後にある意味を本当に理解しなくても、正しく見える応答を生成できます。また、論理と推論の明示的な構造がなければ、AIは依然としてハルシネーションにさらされやすく、意思決定は信頼性の低いものになります。