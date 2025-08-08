エージェントAIが活躍の場を増やしつつあります。これらの自律システムは、複雑なワークフローをエンドツーエンドで処理することを約束しており、企業はその可能性を活用しようと懸命になっています。しかし、ここに落とし穴があります。このテクノロジーの開発を急ぐあまり、企業はすでに機能しているものを破壊する危険があるということです。
IBMのデータ、AIおよび分析担当副社長であるBruno Aziza氏は、組織と協力して、その組織がそれぞれの領域でリーダーになるために、新しいテクノロジーを活用して拡張できるよう支援します。Aziza氏によると、企業は自社のワークフローにすでにAIと自動化が組み込まれているという現実を見落としがちです。
Aziza 氏は、組織はエージェントを中心にすべてを再構築するのではなく、エージェントを使用して、すでに機能しているものを基に構築すべきだと考えています。「ここでの成功への道は、うまく機能しているプロセスを置き換えたり、排除したりすることではありません」と彼はIBM Thinkのインタビューで語りました。「重要なのは、これらの既存のプロセスを強化することです。」
この拡張アプローチは、エンタープライズ テクノロジーの幅広い進化と照らし合わせると、より明確になります。組織がエージェントAIを既存のワークフローに効果的に統合する方法を理解するには、分析して推奨するシステムから、自律的に動作して具体的なビジネス価値を提供できるシステムへの移行を検討することが不可欠です。
エンタープライズ・テクノロジーのリーダーは、まず記録システムを構築し、次にエンゲージメント・システム、そしてインテリジェンス・システムを構築するという、よく知られた道を歩んできました。今、エージェント AI により、アクション システムという新たな段階が始まっています。
「私たちがわかっているのは、インテリジェンス・システムは便利ですが、それだけでは十分ではないということです」とAziza氏は言います。「生成AI、ほぼ無限のコンピューティング、限られたストレージ、および優れたネットワーキングのおかげで、私たちは今、アクションをどのように加速するかを考え始めることができる段階にあります。これは実際に、組織の収益に関わる要素です。私たちは常にそのことを実現しようとしてきましたが、今は歴史の中で真に行動に移せる段階に入っています。」
しかし、アクションシステムの構築は楽な道ではありません。多くのテクノロジーリーダーにとって、自律性、責任、オートメーションに関する疑問は依然として大きく残っています。ここ数年、AI の誇大宣伝のサイクルが話題を呼んできましたが、実際の仕事はスポットライトが薄れてから始まるものです。
「誰もが簡単だと言っていますが、成熟した企業は話半分に受け止めるべきことだと思います。とAziza氏は言います。「まず優れたデータに焦点を当て、次にユースケースを選択し、いくつかの実験を行い、最後に成功したユースケースを運用化します。しかし、実際に起こっているのはそうではないのです。」
Azizaがよく見かける誤解は、エージェントを構築してエンタープライズにデプロイすればうまくいくという思い込みです。「企業では、今まで以上に多くのことが危機に瀕しています。」
実験段階から本番環境に動き出すにつれて、ビジネス・リーダーはトレードオフ、規模、性能についてさまざまな質問をしてきます。
「この業界には成熟度と十分な事例があるため、そこで行われている実際の生産作業を加速できるレベルに到達できます」とAziza氏は述べます。
今年の最大の変化の1つは、新しいAIエージェントの構築の推進です。しかし、アジザ氏は、この潮流は誤った方向かもしれないと言います。企業のワークフローにはすでにAIやオートメーションが組み込まれていることがよくあります。Aziza氏は、エージェントを中心にすべてを再構築するのではなく、すでに機能しているものを強化することが、より良いアプローチであると述べました。
彼は、わかりやすい例として銀行業界におけるローンの承認を挙げています。これらは決定論的なプロセスであり、確率的エージェントを追加すると、不確実性が減るわけではなく、より多くの不確実性がもたらされる可能性があります。
「これら2つを統合できる能力が非常に重要です」と彼は言います。これはエージェントマイナス、つまり機能しているシステムに取って代わるが、より悪い結果をもたらすエージェントであると、彼は説明します。
「これは十分に議論されていないことであり、組織はそれを認識する必要があります」と彼は述べます。「オートメーションを廃止して、それを一連のエージェントの作業に置き換えるということではありません。実際にはその2つを『結婚』させているのです。」
次の課題は、システムとエージェントの統合です。「事前構築されたエージェントを使用してそれをカスタマイズするため、または従業員ベースの成熟度が高いため、ますます多くの従業員が独自のエージェントを構築するようになるでしょう」と彼は述べます。「もっと多くのエージェントを見ることになります。問題は、どうやってそのエージェントたちを指揮するかということです。したがって、これを正しく行うには、一連の機能を開発する必要があります。」
このオーケストレーションは偶然に起こるものではありません。Aziza 氏は、エージェントを本番環境に導入する組織が成功するには、マルチエージェント コラボレーション、エコシステム間の統合、既存のツールとルールとの整合、監視と制御、エージェント オペレーションと呼ばれる専用の運用レイヤーという 5 つのコア機能を構築する必要があると言います。「これら 5 つの機能が、今後のエージェント戦略の重要な柱です」と彼は言います。
今年初め、Google（Agent2Agent Protocol）、IBM（ACP）などの企業が開発したモデル通信プロトコル（MCP）と他の標準は、エージェントの検出と通信の必要性を物語っています。
「明日、分析エージェントが大勢集まる環境で目を覚ますことを想像してみてください」と Aziza 氏は言います。「誰が何をしているんだ?誰がデータを入手するんだ?誰が洞察を築いているんだ?プロセスを監督しているのは誰だ?データが実際に正しく、インサイトが実用的であることを検証するのは誰だ？こうした疑問はたくさんありますが、基準がなければ、実際に運用するのは非常に困難です。」
多くの人は、エージェントの現在の状況を HTTP 以前のインターネットの状況と比較します。しかし、Aziza氏は、エージェント AI が会話にまったく異なる何かをもたらすと考えています。彼にとって、現在の AI の進化は自動車の発明に例えることができます。自動車は最終的に馬に取って代わっただけでなく、イノベーションの原動力にもなりました。
「イノベーションの加速は驚くほど進んでいます」と彼は語ります。「そして、私たちを次のレベルに変革する素晴らしい機会もあります。青写真を見つけるのは難しいとしても、個々のエージェントの影響力を倍増させたいのであれば、通信規格の統一が不可欠になることは確かです。」
