次の課題は、システムとエージェントの統合です。「事前構築されたエージェントを使用してそれをカスタマイズするため、または従業員ベースの成熟度が高いため、ますます多くの従業員が独自のエージェントを構築するようになるでしょう」と彼は述べます。「もっと多くのエージェントを見ることになります。問題は、どうやってそのエージェントたちを指揮するかということです。したがって、これを正しく行うには、一連の機能を開発する必要があります。」

このオーケストレーションは偶然に起こるものではありません。Aziza 氏は、エージェントを本番環境に導入する組織が成功するには、マルチエージェント コラボレーション、エコシステム間の統合、既存のツールとルールとの整合、監視と制御、エージェント オペレーションと呼ばれる専用の運用レイヤーという 5 つのコア機能を構築する必要があると言います。「これら 5 つの機能が、今後のエージェント戦略の重要な柱です」と彼は言います。

今年初め、Google（Agent2Agent Protocol）、IBM（ACP）などの企業が開発したモデル通信プロトコル（MCP）と他の標準は、エージェントの検出と通信の必要性を物語っています。

「明日、分析エージェントが大勢集まる環境で目を覚ますことを想像してみてください」と Aziza 氏は言います。「誰が何をしているんだ?誰がデータを入手するんだ?誰が洞察を築いているんだ?プロセスを監督しているのは誰だ?データが実際に正しく、インサイトが実用的であることを検証するのは誰だ？こうした疑問はたくさんありますが、基準がなければ、実際に運用するのは非常に困難です。」

多くの人は、エージェントの現在の状況を HTTP 以前のインターネットの状況と比較します。しかし、Aziza氏は、エージェント AI が会話にまったく異なる何かをもたらすと考えています。彼にとって、現在の AI の進化は自動車の発明に例えることができます。自動車は最終的に馬に取って代わっただけでなく、イノベーションの原動力にもなりました。

「イノベーションの加速は驚くほど進んでいます」と彼は語ります。「そして、私たちを次のレベルに変革する素晴らしい機会もあります。青写真を見つけるのは難しいとしても、個々のエージェントの影響力を倍増させたいのであれば、通信規格の統一が不可欠になることは確かです。」