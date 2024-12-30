気候変動のリスクを軽減するための集団的な取り組みにおいては、サステナビリティーの目標を達成することが毎年重要になっています。2024年も例外ではなく、壊滅的な異常気象が発生した年でしたが、世界的なサステナビリティーへの取り組みにおいては、いくつかの画期的な成果が得られました。
アマゾンの熱帯雨林における森林伐採の劇的な減少、イギリスにおける石炭火力発電所の完全な廃止、クリーン・エネルギー・テクノロジーへの記録的なレベルの投資などの指標は、よりクリーンで持続可能な未来に向けた現実的かつ継続的な努力があることを示唆しています。人工知能の急速な発展と実装と、エネルギー消費の最適化やクリーン・テクノロジーでのブレークスルー促進にそれが役立つ可能性と相まって、未来に楽観的な目を向ける理由が存在します。
そして、2025年は環境イノベーションにとって極めて重要な年となるでしょう。この年は10年間の中間点を示しており、温室効果ガス汚染を2005年のレベルから少なくとも50％削減するというホワイトハウスの誓約など、業界や専門家が2030年のベンチマークに向けた進捗状況を確認する機会となります。また、2050年までに世界規模でネットゼロのエネルギー生産を達成するという国連のベンチマークなど、その先の目標に向けた重要な状況分析としても機能します。
IBMは、業界の専門家、幹部、提唱者、教育者に、2025年にどのようなサステナビリティーのトレンドを予測しているかを尋ねました。彼らの予測では、テクノロジーが組織がサステナビリティーの目標に向かって前進するのを支援するだけでなく、サステナビリティーを優先するのであれば、そのアプローチ方法を根本的に変える年を描いています。
「企業は2030年のサステナビリティー目標を達成するために、AIとオートメーション・テクノロジーを組み合わせるでしょう。企業は、2030年の大胆なサステナビリティー目標を掲げていますが、その目標が数年前に最初に発表されたときよりも複雑なインフラストラクチャとより多くのデータソースを備えています。
2025年、サステナビリティーの野心と目標を持つ組織は、オブザーバビリティー、リソース管理、アプリケーションライフサイクル管理などのAI搭載自動化機能を導入することでしょう。これらの機能は、エネルギー消費の管理や資産のパフォーマンスとライフサイクルの改善など、データセンターの負担の軽減に役立ち、最終的には全体的なサステナビリティー目標の達成に役立ちます。」
「インフレ削減法」や、太陽光発電、バッテリー蓄電、電気自動車の急速な拡大などの重要な要因により、クリーン・エネルギー部門は今後も成長を続けるでしょう。IRA は気候変動に重点を置いて、投資を加速して国内サプライチェーンを強化し、専門家が有意義な貢献をするための強固な基盤を構築しています。エネルギー保管は、余剰の再生可能エネルギーをストレージする上で重要な役割を果たし、将来の電化に向けた持続可能なソリューションを提供します。
「エネルギー需要の高まりに対応するために、業界が労働力の育成を優先し、現役の専門家をトレーニングすることと、新しい熟練した人材を業界に引き付けることの両方に投資することは、エネルギー市場で重要な存在であり続けるために交渉の余地がありません。」
"私は、持続可能でレジリエントな製造をサポートするデジタルツイン、航続距離とバッテリー寿命を向上させる電気自動車用バッテリーの材料イノベーション、電動化された自動運転車、そして拡大するEV充電インフラの発展に注目しています。これらの分野には大規模な投資が行われており、これらのイノベーションのエキサイティングな展開が新しく起こる可能性があります。」
「地理空間データセットでトレーニングされたAIモデルがさらに多くなることを期待しています。2025年には異常気象や気候関連の危機が継続して、多大なコストがかかる混乱をお起こすでしょう。その結果、より多くの官公庁・自治体、公益事業、民間企業が、気候変動を予測し、軽減することを目的として、地理空間データセットとAIモデルを組み合わせることが期待されます。」
「2025年は、拡大中の繊維から繊維へのリサイクルセクターの進展にとって極めて重要な年であると考えています。2024年には、繊維リサイクル業者やブランドからの多数のコミットメントを目の当たりにし、特に北米での将来の展開に強く注目しています。さらに、来年には、特にサステナビリティー・メトリクスの追跡を強化し、循環型エコシステム内の効率を高めるAIの可能性を認識しています。こうした開発が進むにつれて、製造業における雇用機会や、繊維分野でのテクノロジーの専門的キャリアの機会が得られると期待しています。」
「過剰にドラマチックには話せませんが、2025年は米国が気候緩和と、より大きなサステナビリティーの包括性について、真に舵を切る年になるかもしれません。
一般的に、アメリカ人は貯蓄や収入に関して、政治的に左傾であるか右傾であるかを気にしません。彼らはただ緑を見たいだけです！また、太陽光などの代替エネルギーのオプションは、従来の化石燃料よりもますます安価になっています。たとえば、私の地元のフロリダ州でも実証されているように、住宅の屋上に設置されたソーラーパネルは、真に超党派を支持するものです。」
「地域レベルでは、選択肢が与えられるのなら、消費者は自宅やサポートしているブランドや企業で健康的かつ無害でプラスチック不使用の素材や製品を選択し続けると、私は信じています。地域社会や地方自治体での堆肥化は、米国では主流として広がり続けるでしょう。
全国的に、スタジアムや大規模な会場では、廃棄物の流れを簡素化する方法の実践を継続し、廃棄物ゼロのイベントの達成に動いています。消費者や企業が石油プラスチックの有害なレガシーに対する解決策を模索する中、PHAや海草から作られるプラスチックや農業副産物から作られるプラスチックなど、より新しいバイオ・ベースの材料は、堆肥化可能なサービスウェアや包装分野を変革し続けています。
堆肥化の導入と食品廃棄物のアウェアネスは密接に関連しているため、コスト削減策として食品廃棄物に取り組むストラテジーと、全食品のより健康的な選択肢へのアクセスを強化するストラテジーは、さらに根付くことになるでしょう。」
「食品、草、堆肥化可能な包装を土壌に戻す商業的な堆肥化を取り入れることで、最終的に埋め立て地に流入する廃棄物量の削減において多くの進歩が見られます。その他の革新的なソリューションには、屋根材、乾式壁、木材、コンクリートなどの建設廃棄物をリサイクル品に転用することを奨励することが含まれており、強く望まれている循環経済を生み出しています。廃棄物からのエネルギー回収（WtE）も、プラスチックを完全に分解する手段として増加しており、これは現在人体内で発見されているマイクロプラスチックに変化することはありません。」
