気候変動のリスクを軽減するための集団的な取り組みにおいては、サステナビリティーの目標を達成することが毎年重要になっています。2024年も例外ではなく、壊滅的な異常気象が発生した年でしたが、世界的なサステナビリティーへの取り組みにおいては、いくつかの画期的な成果が得られました。

アマゾンの熱帯雨林における森林伐採の劇的な減少、イギリスにおける石炭火力発電所の完全な廃止、クリーン・エネルギー・テクノロジーへの記録的なレベルの投資などの指標は、よりクリーンで持続可能な未来に向けた現実的かつ継続的な努力があることを示唆しています。人工知能の急速な発展と実装と、エネルギー消費の最適化やクリーン・テクノロジーでのブレークスルー促進にそれが役立つ可能性と相まって、未来に楽観的な目を向ける理由が存在します。

そして、2025年は環境イノベーションにとって極めて重要な年となるでしょう。この年は10年間の中間点を示しており、温室効果ガス汚染を2005年のレベルから少なくとも50％削減するというホワイトハウスの誓約など、業界や専門家が2030年のベンチマークに向けた進捗状況を確認する機会となります。また、2050年までに世界規模でネットゼロのエネルギー生産を達成するという国連のベンチマークなど、その先の目標に向けた重要な状況分析としても機能します。

IBMは、業界の専門家、幹部、提唱者、教育者に、2025年にどのようなサステナビリティーのトレンドを予測しているかを尋ねました。彼らの予測では、テクノロジーが組織がサステナビリティーの目標に向かって前進するのを支援するだけでなく、サステナビリティーを優先するのであれば、そのアプローチ方法を根本的に変える年を描いています。