AI時代に成果を生み出す5つの経営幹部連携

エージェント型AIは貴重な機会を提供します。AIはすでにビジネスに大きな影響を与えていますが、マルチエージェント・オーケストレーションは企業全体にまたがるワークフローを変革する可能性を秘めています。しかし、この次世代のAIはあらゆる部門や機能領域にまたがるため、その価値を最大限に引き出すには、経営幹部間の連携が必要になります。

AIはすでに経営幹部同士の連携をこれまで以上に強化しつつあります。エグゼクティブ・サーチ企業であるTalentfoot社が最近実施した経営幹部の職務内容分析によると、今日のエグゼクティブの役割には、戦略立案、収益に対する説明責任、データ活用力、および事業を拡張させる能力の組み合わせが求められています。AIに関する最適な意思決定を実現するためには、こうした部門横断的な経営幹部間の連携をさらに深め、継続していく必要があります。

リーダーシップにとっての課題は、どの経営幹部間の関係が最も重要かを意図的に再定義することです。ここでは、AIファースト企業への道筋を示す、5つの新たな経営幹部間連携を紹介します。