AI時代に成果を生み出す5つの経営幹部連携

トランスフォーメーションの実現に不可欠な、新たな経営幹部間の連携とは何か。
エージェント型AIは貴重な機会を提供します。AIはすでにビジネスに大きな影響を与えていますが、マルチエージェント・オーケストレーションは企業全体にまたがるワークフローを変革する可能性を秘めています。しかし、この次世代のAIはあらゆる部門や機能領域にまたがるため、その価値を最大限に引き出すには、経営幹部間の連携が必要になります。
AIはすでに経営幹部同士の連携をこれまで以上に強化しつつあります。エグゼクティブ・サーチ企業であるTalentfoot社が最近実施した経営幹部の職務内容分析によると、今日のエグゼクティブの役割には、戦略立案、収益に対する説明責任、データ活用力、および事業を拡張させる能力の組み合わせが求められています。AIに関する最適な意思決定を実現するためには、こうした部門横断的な経営幹部間の連携をさらに深め、継続していく必要があります。
リーダーシップにとっての課題は、どの経営幹部間の関係が最も重要かを意図的に再定義することです。ここでは、AIファースト企業への道筋を示す、5つの新たな経営幹部間連携を紹介します。
人事部門は、自動化が可能な反復的な業務が多く、AI活用に適した領域です。しかし、人事は組織全体に影響を及ぼすため、その変革には情報技術部門からの広範なインプットが欠かせません。これは、最高人事責任者が最高技術責任者や最高情報責任者とこれまで以上に緊密に連携する必要があるということを意味します。IBMは、まず社内業務にAIを適用することで、この変化を経験してきました。IBMNでは、こうした自社の取り組みを「クライアント・ゼロ」と呼んでいます。
2024年、IBMの人事質疑応答チャットボット「AskHR」は1,150万件を超える問い合わせに対応しました。そのうち、プラットフォームを離れて専門の人事担当者へのエスカレーションする必要があったのは、わずか6％にとどまりました。また、従業員の満足度も向上しました。一方、AskHRには90種類の自動化機能が組み込まれており、その数は現在も増え続けています。その結果、管理職によるの人事関連手続きの処理速度は75%高速化されています。こうしたより迅速で優れた体験は、経営幹部が緊密に連携することで得られるメリットを示しています。
AIには多額の投資が必要なため、財務責任者の役割は非常に戦略的なものになっています。Financial Education & Research Foundationの最近の調査によると、CFOの77％が全社的な戦略的意思決定に「深く関与している」と回答しています。同調査では、64%の組織が、効率化、自動化、およびAIを原動力とする変革の取り組みを積極的に推進していると報告しています。重大な判断に直面しているCFOは、IT部門のリーダーと緊密に連携していく必要があります。
CFO、CIO、CTOが連携することで、生成AIから全社的なビジネス価値を引き出し、さらにそれを測定することも可能になります。例えば、IBMの過去の調査では、AIの導入により売上予測の誤差を57%軽減できたことが分かっています。また、別のIBMの調査によると、先進的なCFOの72%が、CTOを非常に重要または不可欠なパートナーと位置付けています。財務部門およびテクノロジー部門のリーダーは、エージェント活用施策と投資の着実な拡大を共同で推進するなかで、両者の連携をさらに深めていくことになるでしょう。。
オペレーションのリーダーは、タスクの自動化から、エージェント型AIシステムのオーケストレーションへと移行しつつあります。最近のIBMの調査によると、COOの約7割がAIエージェントを導入しており、全社規模へと拡張する準備を進めています。次のステップは、複数のエージェントを統合された運用プラットフォーム上で連携させることです。この取り組みも同様に広く普及するとみられ、Gartner社の予測によると、2028年までにAIアプリの70%がマルチエージェントシステムを活用するようになるとされています。
マルチエージェント・オーケストレーションは、適切に導入できれば大きな機会をもたらします。何しろ、生産性向上にはコスト削減や効率化以上の意味があるからです。生産性向上は、成長を促進するイノベーションへの投資を可能にする、自律的な資金調達メカニズムを構築することでもあります。しかし、マルチエージェント・オーケストレーションは企業全体の業務の進め方を根本的に変えるものであるため、この機会を活かす、これまで以上に緊密な連携が求められます。オーケストレーションと強力なIT連携により、オペレーションの役割は重要な成長実現要因となり得ます。
法務部門を統括している場合でも、AIやその他のテクノロジー導入を主導している場合でも、データをめぐるに法的リスクが高まっていることを実感しているでしょう。法務部門は、どの法域での運用が認められるのか、どのようなデータ移転が許容されるのか、どのような契約が安全であるかなど、コンプライアンスに責任を負います。しかし、地政学的な緊張、 規制の不確実性、ベンダー・ロックインのリスクにより、 データ主権への関心がこれまで以上に高まっています。データ主権とは、データが生成された国または地域の法律に基づいて管理されるという考え方です。
こうしたプレッシャーを考えると、企業全体に組み込まれたAIに関するコンプライアンスを確保することは制約のように思われるかもしれません。しかし、新たな部門横断的なアプローチによって、コンプライアンスは推進力となり得ます。Thomson Reuters社のCLOであるNorie Campbell氏は、自身の役割におけるAI時代の変化について次のように述べています。「法務部門はもはや事業の動きに反応するのではなく、その方向性を形作る役割を担っているのです。」法務部門とテクノロジー部門のリーダーシップ間にある旧来のサイロを解消することで、企業は変化する国際的な法規制への対応力を高めることができます。
経営幹部のリーダーは、それぞれの強みを結集することで、AI時代に最も効果的に対応することができます。そのプロセスでは、CEOがビジョンを示し、CAIOがCIO、CHRO、CFO、CLOのインプットを取り込みながら、部門横断的な連携を主導するという、新しい役割がますます必要になっています。新たなIBMの調査によると、76%の組織がCAIOを設置しており、わずか1年前の25%から大幅に増加しています。
CAIOは中心的な調整役として機能します。その役割の詳細は企業によって異なりますが、CAIOは変革の中核を担う存在です。The Futurum Groupの調査によると、CAIOを設置している組織は、AIの成熟度の最高レベルに到達する可能性が約3倍高いことがわかっています。CEOや他の経営幹部と連携しながら調整を担う単一の責任者が必要であることは明らかです。経営幹部は相互に連携しながら、AI革命を牽引していくことになります。
テクノロジーの変化には、組織の変化も伴います。これまでの世界を前提に構築された経営幹部の役割は、自動化された労働力管理、新興テクノロジーによる価値創出、AIエージェントのオーケストレーションなど、さまざまな領域において成果に対する共同責任を担うことが求められています。データ主権は単なる法的な問題にとどまりません。そのすべての中心にいるのがCAIOです。
AIのユースケースが急増し続ける中、企業の成功は間違いなく、再設計された部門横断的な経営リーダーシップにかかっているでしょう。