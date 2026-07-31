価格設定からパーソナライゼーションにいたるまで、AIは消費者との接点にますます近づいています。そして企業には、可視性、信頼性、統制を維持しながら拡張できるかどうかが問われています。
消費財企業は、需要予測、価格設定、マーケティング、カスタマー・サービス、製品イノベーションへのAIの組み込みを急速に進めています。そのなかで多くの企業が認識し始めているのは、問題は新たなパイロット・プロジェクトを簡単に立ち上げられるかどうかではないということです。問題は、AIが事業全体にわたって意思決定の実行や推奨、自動化を始めたときに、統制を維持できるかどうかです。責任あるAIを導入しましょう。
ガバナンスこそがAIの拡張を可能にすることを示す証拠は、ますます増えています。IBM Institute for Business Value（IBV）の新たな調査によると、AIアーキテクチャーに制御機能を組み込んでいる組織は、そうでない組織と比較して、導入しているAIエージェントの数が16倍多く、支出は4分の1に抑えられ、営業利益率は18%高くなっています。この調査結果は、責任あるAIを、リスクを管理するための防御的な機能ではなく、成果を生み出すための中核的な推進要因として捉え直すものです。。また、ガバナンスの重要性は今後さらに高まると考えられます。例えばGartner社は、2027年までにAIガバナンスと責任あるAIの機能がAIプラットフォームの75％に組み込まれ、それらが主要な競争分野になると予測しています。
CEO、CIO、CTO、最高AI責任者の間では、ガバナンスをめぐる議論が変化しつつあります。多くの組織では依然として、ガバナンスは導入後に対応できるものと捉えています。つまり、パイロットを開始し、ユースケースを実証し、後から統制を追加するという考え方です。一方で、安全性を理由にあらゆる取り組みのスピードを落とすことでリスクに対応しようとする組織もあります。しかし、どちらのアプローチも、組織全体でAIを迅速かつ安全に拡張することにはつながりません。
先行する企業は、そのトレードオフを回避するために、AIシステムの動作の仕組みにあらかじめルールを組み込んでいます。例えば、エージェントがアクセスできるデータ、実行できるアクション、提示しなければならない証拠、人による介入が必要となるタイミングなどです。そのモデにおいては、ガバナンスはAIを事後的にレビューする委員会ではありません。データ・パイプライン、モデル、ワークフロー、意思決定ポイントにあらかじめ組み込まれた信頼の仕組みなのです。
CEO主導のConsumer Goods Forumでデータ駆動型バリューチェーン担当ディレクターを務めるRudy Hagedorn氏は、IBM Thinkとのインタビューで次のように述べています。「現在の状況は、資格を持たない人に強力な機械を操作させているようなものです。誰しもに運転免許証が必要であるように、AIにもそれが必要です。私たちはまだその段階に達していません。」
ギャップの解消は、消費財（CPG）業界において特に急務となっています。AIが価格設定、訴求内容、パーソナライゼーション、販促施策、需要予測、ブランド・コミュニケーションなど、消費者の信頼を形成する分野へと急速に広がっているためです。不適切な推奨やチェックされていないアウトプットが1件発生するだけで、ブランド・インシデントにつながる可能性があります。監視が不十分なAIシステムは、消費者が決定を下すまさにその瞬間に、誤った価格設定や誤解を招く訴求、偏ったパーソナライゼーションを生成する可能性があります。
IBM Consultingの信頼できるAIを担当するグローバル・リーダーあるPhaedra Boinodirisは、IBM Thinkに対し、多くの組織は依然としてそのリスクを管理するために必要な基本を欠いていると語りました。「見えないものを管理することはできません。」と述べ、企業はAIインベントリー、監査、規制上のリスク、モデルの動作を可視化することが必要だと指摘しています。さらに、「合法だからといって、AIが望ましいとは限りません。」と述べ、ガバナンスは法令順守にとどまっていてはならないとしています。
企業が生成AIのパイロット段階から、より自律的に行動できるエージェント型AIシステムへと移行するにつれて、ひとたび問題が発生した場合のリスクは大幅に高まります。IBM Researchが、88%の組織がエージェント型AIの実験を進めている一方で、80%はまだ従来のAIに対する基本的なガバナンスを備えていないことを明らかにしたと、Boinodirisは述べています。このギャップがあるからこそ、リテラシー、説明責任、および権限が不可欠になります。「ガバナンスの取り組みには実行力が必要です。そして、予算に裏付けられた権限も必要です。」と彼女は述べています。「それは片手間にできることではありません。」
AIエージェントが従業員、顧客、またはビジネス機能に代わって行動し始めると、もはや統制をシステムの外側に置いたままにはできなくなります。統制そのものが。システムの運用の一部でなければなりません。リーダーは、AIツールが何をしているのかだけでなく、承認された境界内で行動しているかどうかもリアルタイムで把握する必要があります。
ガバナンスは、単なる評判の問題だけではありません。財務上の問題でもあります。AIの利用が事業全体に広がるにつれて、モデル、ベンダー、インフラストラクチャー、トークンは、急速に新たなシャドー・コストとなり得ます。IBV Researchによると、テクノロジー部門のリーダーの84%はAI財務管理を十分に運用に組み込めておらず、85%はリアルタイムのAI支出を十分に把握できていません。説明責任がなければ、ビジネス価値が不明確なままであっても、AIコストは増加する可能性があります。
同時に、多くの企業が見落としている根本的な制約があると、Hagedorn氏は指摘します。それがデータ品質です。Hagedorn氏は「AIはデータを糧にしています。何を食べているかを見てみましょう。」と述べています。多くの組織が保有するのは「相互運用性が低い大量のデータ」であり、その多くは、数十年にもわたって蓄積されたシステムやサイロに分散しています。
これは、より大きな影響を伴う、よく知られたリスクを生み出します。「質の悪いデータからは質の悪い結果しか得られない」というのは、もはやバックオフィスの問題ではなく、大規模なAIのアウトプットに直接影響を及ぼします。Hgedorn氏によると、企業はますます、「責任あるAIの利用は、その大部分がデータ利用に関わるものである」ことを認識して、モデルに取り込む前にAI自体を活用してデータのクレンジング、標準化、検証を行うことを検討しています。
これが、ガバナンスがますます拡張と結びついている理由です。AIプログラムが停滞することが多いのは、リーダーが野心的でないためではなく、再利用可能な統制が欠如しているためだと、Boinodirisは述べています。ユースケースごとに個別の承認プロセス、個別のアーキテクチャー、個別のリスク・レビューが必要であれば、AIはパイロットの段階にとどまり続けます。しかし、同じ統制ルールを一度組み込み、システム間で再利用できれば、新たなユースケースはそれぞれ、既知の境界内でより迅速に展開できるようになります。
IBM Consultingのコンシューマー業界担当バイスプレジデントであるElaine Parrは、進歩を遂げている組織は、個別の概念実証を超えて考察する組織であると述べています。「重要なのは、何をAI化するかではなく、どのようにAI化するかということです。」と彼女は言います。「変革について考えていなければ、より高次のメリットについて考えていなければ、常にPoCを繰り返す状態にとどまることになります。」
Parrは、大企業がAI変革をガバナンスする方法の1つとして、プロセス・オーナーシップの復活を挙げています。彼女の言葉を借りれば、グローバル・プロセス・オーナーという従来の考え方は、より「グローバル・アクティビティー・オーナーシップ」に近いものへと変化しつつあります。つまり、プロセスだけでなくそれを取り巻くプラットフォーム、データ、スキル、運用モデルも含めて監督する役割ということです。
そういった運用規律は、CPG業界のリーダーにとって馴染みのあるものです。これらの企業はすでに、製品リコール、サプライヤー・リスク、品質保証、規制監査をへの対応を行っています。次のステップは、インシデントの追跡、重大度の分類、リアルタイムの介入プロトコル、システム障害時の明確な責任所在など、同じレベルの厳格さをAIにも適用することです。
すでに一部の業界リーダーは、その方向へ進み始めています。Parrは、変革に対して「非常に思慮深く、意図的」なアプローチを取っているCPG企業の例としてNestlé社を挙げています。Nestlé社が2027年末までの30億スイスフランの効果創出を目標にしたNestle Fuel for Growth変革戦略について公表していることにも言及しています。Parrはまた、この取り組みを単なるコスト削減プログラムではなく、変革の順序付け、人材変革、およびテクノロジーに関する意思決定をどのように進めるかというガバナンスの事例として位置付けています。
IBMの技術理事のSophie KuijtはIBM Thinkに対し、IBMがクライアントと取り組むAIプロジェクトにおいて、チームは責任あるAIをブロッカーではなくイネーブラーとして捉えていると語っています。IBMのアプローチについては、新しいテクノロジーやユースケースを拡張する際には「設計段階から」ガバナンスが優先事項であると述べています。その目的は、イノベーションは定義された原則を満たす必要があることを、最初から明確にすることにあります。ガバナンスは「ブロッカーとして使用される」ものでも、単なるコンプライアンスのチェックリストとして扱われるものでもなく、プロセスの早い段階から透明性を構築する「イネーブラー」として機能しています。
この変化は、より広範な運用上の現実を反映しています。ガバナンスは、もはや外部的なレイヤーのままであり続けることはできません。Hagedorn氏が述べたように、企業はますます「倫理的責任をインフラに組み込む」必要に迫られています。つまり、プロンプトによる対応やデプロイメント後の対応に頼るのではなく、ガードレールを最初からワークフローやシステムに直接組み込む必要があるということです。
Boinodirisは、たとえ人を介在させていたとしても、その人がAIシステムを理解していなければ十分ではないと警鐘を鳴らしています。高リスクの用途の場合、可観測性、データの来歴、根拠、およびシステムがなぜそのアウトプットを生成したのかを問いただす能力が必要です。それがなければ、人間による監督は「責任の洗浄」になりかねないと彼女は述べています。
より広範な意味での主権の問題は、企業が統制をリアルタイムで証明できるかどうかにあります。つまり、誰がシステムを管理しているのか、システムがどのように稼働しているのか、また、統制がデータ、AI、アイデンティティー、運用全体にわたって機能しているのかということです。これはワークロードをどこで実行しているかという問題を超えています。重要なのは、根拠が継続的に得られるかどうか、説明責任が明確かどうか、ガバナンスがインシデント後に後付けで構築されるのではなく、システムそのものに組み込まれているかどうかです。
消費財企業にとって目指すべきものは、より遅く、より安全なAIではありません。企業が信頼できる、より高速なAIです。
ガバナンスがうまく機能すれば、リーダーはより多くのエージェントをデプロイし、コストを明確に把握し、システムが想定された状態から逸脱した際に介入して、その都度統制を作り直すことなくユースケースを拡張できるようになります。また、AIが依存する燃料ともいえる基盤データが、クリーンで、相互運用可能であり、目的に適したものであることを確保するうえでも役立ちます。
AIがバリューチェーン全体に組み込まれるようになるなかで、勝者となるのは、スピードの中に統制を組み込む企業です。そして、AIも他の強力なシステムと同様に、運用に必要な資格を備えていることを確実にする企業です。
シニア・パートナー、消費財および小売業界リーダー、EMEA地域担当
IBM 技術理事兼CTO、北欧および中央ヨーロッパ担当
IBM Consultingの信頼できるAIのグローバル・リーダー