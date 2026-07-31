企業が生成AIのパイロット段階から、より自律的に行動できるエージェント型AIシステムへと移行するにつれて、ひとたび問題が発生した場合のリスクは大幅に高まります。IBM Researchが、88%の組織がエージェント型AIの実験を進めている一方で、80%はまだ従来のAIに対する基本的なガバナンスを備えていないことを明らかにしたと、Boinodirisは述べています。このギャップがあるからこそ、リテラシー、説明責任、および権限が不可欠になります。「ガバナンスの取り組みには実行力が必要です。そして、予算に裏付けられた権限も必要です。」と彼女は述べています。「それは片手間にできることではありません。」

AIエージェントが従業員、顧客、またはビジネス機能に代わって行動し始めると、もはや統制をシステムの外側に置いたままにはできなくなります。統制そのものが。システムの運用の一部でなければなりません。リーダーは、AIツールが何をしているのかだけでなく、承認された境界内で行動しているかどうかもリアルタイムで把握する必要があります。