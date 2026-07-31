AI施策が停滞すると、未成熟なテクノロジーやデータ活用基盤の不足、不十分なツールにその原因を求めたくなるものです。こうした要因は確かに重要ではありますが、根本原因であることはほとんどありません。実際には、AIがスケールしない理由はもっと単純です。意思決定権限が経営幹部の間に分散しているのです。
CIOはインフラストラクチャー、CDOはデータ、CAIOは戦略、そして事業部門のリーダーはユースケースを担っています。しかし、投資、優先順位付け、ガバナンス、そして成果に対する説明責任を一貫して統合できる単一の意思決定フレームワークは存在していません。
取締役会や株主の関心は「AIに投資しているか」から「AIは何を生み出しているのか、そしてその成果に誰が責任を持つのか」へと移っています。こうした中、意思決定権限の不明確さが、企業価値の実現を阻む大きな制約となりつつあります。ここでは、エンタープライズAIにおいて意思決定権限の不明確さがどのような形で現れるのか、その5つの例と解決策を紹介します。
AIは全社的な優先事項として位置付けられていますが、オーナーシップと意思決定権限は経営幹部の間に分散しています。¹それぞれの役割は、テクノロジー、データ、戦略、ユースケースといった自らの責務を推進しますが、エンドツーエンドの結果に対して明確な説明責任を負い、部門横断的なトレードオフを解消する権限を持つ経営幹部は存在していません。その結果、資金調達、リスク、優先順位付け、ガバナンスに関する決定が未解決のままとなり、ROIが期待外れとなった場合、説明責任を特定するのが困難になります。
「AIを一人の人間が所有すべきではなく、導かれるものでなければならない」
Lula Mohanty、IBM Consulting中東地域担当マネージング・パートナー
解像度：
組織は、誰が成果に対して責任を負い、誰が実行に責任を負い、誰がガバナンスの役割を果たすかを明確にすることでメリットが得られます。意思決定に対する企業レベルのアプローチを確立することは、優先順位が競合する場合のトレードオフの解決に役立ちます。また、部門間の対立のエスカレーションパスを概説することも有用です。これにより、問題を先延ばしにするのではなく、タイムリーに対処できるようになります。CEOと取締役会の目に見えるサポートを通じてこの構造を強化することで、成果担当者が部門全体で意思決定を行う権限を強化することができます。
経営幹部への示唆：
IBM Consultingの中東地域担当マネージング・パートナーであるLula Mohantyは、 IBM Thinkに対し、「AIは誰か一人の所有物であってはならず、管理・育成される必要がある」と語りました。しかし、企業横断的なAIに関する意思決定を行うための明確な説明責任と権限がなければ、真のオーナーシップは存在しません。
経営幹部はオーナーシップを明確化できても、インセンティブが整合していなければ失敗する可能性があります。たとえリーダーがAIの目標に向かって認識を一致させたとしても、そのインセンティブは依然として各部門の成果に結びついています。例えばCIOにとってはコスト管理、CDOにとってはデータ品質、CAIOにとってはモデル性能、事業部門のリーダーにとっては損益結果などです。
企業AIの成果 に対する共通の説明責任 がなければ、各経営幹部は企業全体のROIではなく、自部門のメトリクスの最適化を優先するようになります。例えば、企業価値の向上にはつながるものの自身の部門のKPIを損なう取り組みの優先順位を下げたり、部門横断的な能力への投資に消極的になったり、組織全体にはメリットをもたらしても自部門には直接的な利益をもたらさないリスクを回避したりする場合があります。やがてAIは、パフォーマンスの問題に見えて、実際には部門間調整の問題になっていきます。
解決策：
経営幹部のインセンティブや業績評価指数を、AI駆動型の共通のビジネス成果に整合させること。報酬、投資、成功指標を、部門ごとにサイロ化されたメトリクスではなく、収益への影響、コスト変革、生産性向上といった企業価値の創出に結び付けます。
経営幹部への示唆：
リーダーは、個別に評価されれば、個別最適化を図るようになる。AIの価値は、インセンティブによって共通の成果に向けた足並みが揃えられた場合にのみ実現されます。
事業単位は AIのユースケースを提案し、技術チームは実現可能性を評価し、データ・リーダーは準備状況を評価し、別のチームが戦略目標を定めます。しかし、統一された意思決定フレームワークがなければ、AI施策の優先順位は企業価値ではなく、影響力や、緊急性、または予算を持つ者によって決まることになります。
「AIによって組織が認識し理解できることの範囲が拡大するにつれ、リーダーは何が重要かを判断し、それに向けて組織全体の足並みを揃え、、迅速かつ一貫性をもって行動しなければなりません。」
Gary Cohn、IBM副会長、CEOスタディ2026
解決策：
分散型のアイデア創出から、明確な価値基準を設定した中央管理型のAIポートフォリオへの移行。企業価値の可能性、拡張性、データの準備状況などの一貫した基準に照らしてユースケースを評価する、小規模で部門横断的な優先順位付け会議体を確立します。また、イニシアチブを個別の提案としてではなく、ポートフォリオとして資金配分し、優先順位付けを行うことで、拡張に向けた現実的な道筋がある取り組みにのみ継続的な投資を行います。
経営幹部への示唆：
効果的なAIストラテジーとは、組織が測定可能な企業価値をもたらすイニシアチブをどのように選択し、順序付けて実行していくかを定義するものです。²持続的な投資と拡大に値する取り組みに優先順位を付けるために必要な意思決定基準、ガバナンスの仕組み、リソース配分モデルを確立します。
ガバナンスは、チームがすでにソリューションを設計し、試験運用を行った後に実施されるレビュー工程として扱われる場合が多いです。 AIも例外ではありません。その結果、チームはリスク、コンプライアンス、データ利用、モデルの説明責任、あるいは倫理的な懸念に関して、開発の後半段階で摩擦に直面することになります。また、これによってガバナンスがブロッカーであるという認識が強まります。しかし実際の問題は、ガバナンスが十分早い段階で意思決定プロセスに組み込まれていなかったことにあります。3
解決策:
最初からワークフローにガバナンスを組み込むこと。リスク許容水準、データ利用、デプロイメント標準、エスカレーション経路について、誰が承認権限を持つのかを明確にします。IBMとEYによるBanco do Brasilの共同お客様事例 は、ガバナンスがAIイノベーションを阻害するのではなく、推進し得ることを示しています。規制上の義務と公共の使命を持つ公的金融機として、同行はAIを責任と透明性を持って大規模に活用するための明確な戦略を必要としていました。同行は、モデルのライフサイクル全体を対象とする包括的なAIガバナンス・フレームワークを実装し、役割、統制、監視プロセスを明確に定義しました。
経営幹部への示唆：
ガバナンスがボトルネックに感じられるのは、意思決定権限が不明確な場合だけである。リスク、データ、デプロイメントに対する権限があらかじめ定義され、ワークフローに組み込まれていれば、ガバナンスはスケーラブルで信頼できるAIを実現するメカニズムになります。
概念実証によって、AIユースケースはローカルで機能することが示されるかもしれませんが、拡張するにはインフラストラクチャー、データ・アクセス、チェンジ・マネジメント、資金調達、コンプライアンス、運用モデル設計全体にわたる決定が必要になります。決定権が不明確な場合、スケーリングの各ステップで新たな調整が必要となり、有望なパイロットが停滞します。
解決：
パイロット試験開始前に、規模拡大段階における意思決定権を明確に定義しておく。リーダーは、パイロットが前進するかどうかを誰が決定するか、誰がスケールアップに資金を提供するか、誰が導入を所有し、誰が企業への影響を測定するかを知っておく必要があります。⁴
エグゼクティブの要点:
スケーリング意思決定モデルのないパイロットは孤立した実験のままです。AIパイロットのスケールアップは、組織が早期に誰が推進、投資、運用化、インパクトを測定する権限を持つかを明確に定義することで、検証と価値実現の間に勢いを失わないようにすることで、より効果的です。
AIファーストのCEO（ワークフロー全体にAIを組み込み、機能を調整し、長期的な価値を重視しているCEO）は、収益成長率が17％増加しています。⁵彼らは、AIがテクノロジーの物語であると同時に、リーダーシップの物語でもあることを理解している。意思決定権を明確にする組織は、AIを一連の断片的な取り組みから、価値創造のための協調的なシステムへと変えることができる。もはや問題は、AIに投資するかどうかではなく、経営陣が、そうした投資を大規模に成功させるために必要な説明責任と権限を確立しているかどうかである。
¹,⁵ 2026年 CEOスタディ、IBM Institute for Business Value、2026年5月4日
² 「成功するAIストラテジーの構築方法」IBM Think
³ AIガバナンスのエンタープライズガイド、 IBM Institute for Business Value、2024年10月
⁴ 「2026年にAIを拡張する方法:効率性とガバナンスのための5つの動き」、 IBM Think、2026年3月9日
IBM Consultingのマネージング・パートナー