AIは全社的な優先事項として位置付けられていますが、オーナーシップと意思決定権限は経営幹部の間に分散しています。¹それぞれの役割は、テクノロジー、データ、戦略、ユースケースといった自らの責務を推進しますが、エンドツーエンドの結果に対して明確な説明責任を負い、部門横断的なトレードオフを解消する権限を持つ経営幹部は存在していません。その結果、資金調達、リスク、優先順位付け、ガバナンスに関する決定が未解決のままとなり、ROIが期待外れとなった場合、説明責任を特定するのが困難になります。



「AIを一人の人間が所有すべきではなく、導かれるものでなければならない」

Lula Mohanty、IBM Consulting中東地域担当マネージング・パートナー

解像度：

組織は、誰が成果に対して責任を負い、誰が実行に責任を負い、誰がガバナンスの役割を果たすかを明確にすることでメリットが得られます。意思決定に対する企業レベルのアプローチを確立することは、優先順位が競合する場合のトレードオフの解決に役立ちます。また、部門間の対立のエスカレーションパスを概説することも有用です。これにより、問題を先延ばしにするのではなく、タイムリーに対処できるようになります。CEOと取締役会の目に見えるサポートを通じてこの構造を強化することで、成果担当者が部門全体で意思決定を行う権限を強化することができます。

経営幹部への示唆：

IBM Consultingの中東地域担当マネージング・パートナーであるLula Mohantyは、 IBM Thinkに対し、「AIは誰か一人の所有物であってはならず、管理・育成される必要がある」と語りました。しかし、企業横断的なAIに関する意思決定を行うための明確な説明責任と権限がなければ、真のオーナーシップは存在しません。