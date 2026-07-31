CAIOとCEOの連携：なぜ重要なのか、そして何が求められるのか

シカゴ大学の准教授であるRoger Moore氏が学生に伝えようとしているアドバイスが1つあるとすれば、 AIに関する検討も、他のあらゆるビジネス上の意思決定と変わらないということです。これは、技術系の経歴を持つ人が多い現職または将来のCAIOにとっては課題となる可能性があります。

Moore氏はIBM Thinkにこう語っています。「CEOに向かって最初に『曲線下面積』という言葉を口にしたら、その時点で負けです。それでは何も前に進みません。相手の言葉で、つまりビジネスの言葉で伝えなければなりません」

この難しさを、データサイエンティストのJon Morra氏は身をもって知っています。Morra氏は、広告主向けにソーシャル・メディア・コンテンツAIで分類するアドテック企業、ZefrのCAIOを務めています。Morra氏は、AIが有用であることを同僚に納得してもらう必要はありません。AIは、同社が提供するサービスの中核を成すものだからです。より難しいのは、ビジネスとテクノロジーという世界を行き来することです。

Morra氏はこう述べます。「私の仕事は、もはやチームが開発したAIを通じてお客様に最大限の価値を生み出すことのみにとどまらず、こうしたツールを活用してビジネス全体の生産性を高めることでもある。その事実を理解するまでには、少し時間がかかりました。ビジネスの言葉とテクノロジーの言葉といった、複数の言葉を同時に話すことを学ばなければなりませんでした」

Zefrの顧客向けモデルを最適化する際には、Morra氏は精度、再現率、適合率などの信頼できるメトリクスを示すことができます。しかし、Zefrはサード・パーティー製LLMを使用すべきなのか、オープン・ウェイト・モデルで独自のLLMを構築すべきなのか、あるいは開発者によるエージェントを活用したコーディングの自動化をどの程度進めるべきなのかといった、正解のないプロセス上の問いに答えを出すことは、はるかに困難です。

Morra氏によると、技術面ではCTOと連携しながら明確なオーナーシップを維持しながら、ビジネス面では何をすべきかを細かく決めるよりも、より柔軟な姿勢を取ることが、役立っているといいます。また、そのバランスの取り方は企業ごとに異なるだろう、と付け加えています。

現時点では、ほとんどのCEOがAIによって自社のビジネスを変革できると確信しています。しかし、どのAI施策を優先すべきか、どのように実装すべきか、そしてAIをめぐる過剰な期待と現在の実際の能力をどのように見分けるかについては、依然として支援を必要としています。

CAIOは「いま気になって夜も寝られないようなことは何ですか。」といった質問から切り出すとよい、とMoore教授は述べます。その答えは、まず技術的な機能を検討し、そこからユースケースを逆算するのではなく、AIに関する方針を具体的なビジネス上の課題へと導くのに役立ちます。

IBMコンサルタントのNasifはこう付け加えます。「まずはテクノロジーのことは脇に置いて考えてみてください。組織および会社の戦略的な使命や目的は何なのか。組織の目標に照らし合わせれば、優先順位は自ずと整合するようになります」