CAIOとCEOの連携：なぜ重要なのか、そして何が求められるのか

当初は成果を得られたものの、それが部門ごとに分断された状態にあり、それを拡張する責任を担う最高AI責任者は、AIに関する共通のビジョンの下に経営幹部の足並みを揃えようとしています。
IBMのAlexandra Nasifが最高AI責任者（CAIO）に最大の課題について尋ねると、みな似たような経験を挙げる傾向があります。
「『私は孤島に一人取り残されたようなものです。この非常に大きく、困難で、前例のないミッションを成し遂げなければならない。それなのに、必要な形で周囲とつながれていないのです』という声がよく聞かれます。」と、IBM Consulting AmericasのAIプラクティス・リーダーであるNasifは、IBM Thinkに語ります。
こうした状況は、組織がAIの試験導入から本格的な運用へと移行するにつれて、ますます一般的になってきています。AIイノベーションの初期段階で加速を支えた分散型の実験は、分断したシステムや不均一な監督体制へとつながっています。
部門間で同じリソースを取り合い、取り組みが重複し、得られた成果も全社に共有することなく部門内にとどめています。結果として、ROIは当初の予測に後れを取っています。IBMのIBM Institute for Business Value（IBV）によると、期待された価値を実現できたAI関連施策は25％にとどまり、全社規模で拡張できたものはわずか16％です。
経営幹部はAIリーダーシップに責任があると考えたくなるかもしれませんが、CAIOは、AIに関する意思決定に対する明確な権限とオーナーシップを与えられていないため、測定可能な成果を挙げることに苦慮していると述べています。CEOの期待とCAIOの業務上の現実との隔たりが大きくなることで、両者の連携にひずみが生じ、AIプロジェクトは完全に成熟する前に停滞しています。
2023年に生成AIが企業に急速に広がり始めた際、CEOは新たに任命したCAIOにシンプルな指示を出しました。できるだけ多くのチームを巻き込むことです。
現在、組織が本番運用を拡大する中で、CAIOは新たに、より複雑な現実に直面しています。パイロット段階で各チームが別々のAIソリューションとデータ・ソースを採用した結果、企業のエコシステムは複雑に絡み合い、分断され、管理が困難となりました。そのため、大企業では毎年推定1億4,000万米ドルのコストが生じています。
「企業全体にインパクトをもたらす形でAIを拡張しようとすると、こうした断片化が大きな混乱や無秩序の原因となり得ます。」と、IBM Institute for Business Valueのリサーチ・ディレクターであるJacob Dencikは、IBM Thinkに語っています。「ITシステムが、何千ものエージェントと資産をすべてサポートしなければならないのでしょうか。それはいったいどうやって実現するのでしょうか。」
また、AIには他のテクノロジーとは異なるところがあります。クラウド、IoT（モノのインターネット）、エッジコンピューティングとは異なり、ほとんどの従業員が日常的にLLMを利用しているのです。そのLLMの使用方法については、「誰もが意見を持っています。」とDencikは述べています。そのため、CAIOは他のリーダーと比較して、より多くの逆風や反発に直面することが少なくありません。
最後に、AIは部門やユースケースを横断するものであるため、CFOが財務を管理し、CTOがITを管理するのとは異なり、CAIOはエージェント型AIのデプロイメントに対する明確なオーナーシップを本来的に持っているわけではありません。
明示的な執行メカニズムがなければ、CAIOは多くの場合、説得力に頼ることになります。つまり、組織にとって最も緊急性の高い事業目標を特定し、AIがどこで役立つかを見極め、同僚が理解できる用語でそれを伝えるのです。
シカゴ大学の准教授であるRoger Moore氏が学生に伝えようとしているアドバイスが1つあるとすれば、 AIに関する検討も、他のあらゆるビジネス上の意思決定と変わらないということです。これは、技術系の経歴を持つ人が多い現職または将来のCAIOにとっては課題となる可能性があります。
Moore氏はIBM Thinkにこう語っています。「CEOに向かって最初に『曲線下面積』という言葉を口にしたら、その時点で負けです。それでは何も前に進みません。相手の言葉で、つまりビジネスの言葉で伝えなければなりません」
この難しさを、データサイエンティストのJon Morra氏は身をもって知っています。Morra氏は、広告主向けにソーシャル・メディア・コンテンツAIで分類するアドテック企業、ZefrのCAIOを務めています。Morra氏は、AIが有用であることを同僚に納得してもらう必要はありません。AIは、同社が提供するサービスの中核を成すものだからです。より難しいのは、ビジネスとテクノロジーという世界を行き来することです。
Morra氏はこう述べます。「私の仕事は、もはやチームが開発したAIを通じてお客様に最大限の価値を生み出すことのみにとどまらず、こうしたツールを活用してビジネス全体の生産性を高めることでもある。その事実を理解するまでには、少し時間がかかりました。ビジネスの言葉とテクノロジーの言葉といった、複数の言葉を同時に話すことを学ばなければなりませんでした」
Zefrの顧客向けモデルを最適化する際には、Morra氏は精度、再現率、適合率などの信頼できるメトリクスを示すことができます。しかし、Zefrはサード・パーティー製LLMを使用すべきなのか、オープン・ウェイト・モデルで独自のLLMを構築すべきなのか、あるいは開発者によるエージェントを活用したコーディングの自動化をどの程度進めるべきなのかといった、正解のないプロセス上の問いに答えを出すことは、はるかに困難です。
Morra氏によると、技術面ではCTOと連携しながら明確なオーナーシップを維持しながら、ビジネス面では何をすべきかを細かく決めるよりも、より柔軟な姿勢を取ることが、役立っているといいます。また、そのバランスの取り方は企業ごとに異なるだろう、と付け加えています。
現時点では、ほとんどのCEOがAIによって自社のビジネスを変革できると確信しています。しかし、どのAI施策を優先すべきか、どのように実装すべきか、そしてAIをめぐる過剰な期待と現在の実際の能力をどのように見分けるかについては、依然として支援を必要としています。
CAIOは「いま気になって夜も寝られないようなことは何ですか。」といった質問から切り出すとよい、とMoore教授は述べます。その答えは、まず技術的な機能を検討し、そこからユースケースを逆算するのではなく、AIに関する方針を具体的なビジネス上の課題へと導くのに役立ちます。
IBMコンサルタントのNasifはこう付け加えます。「まずはテクノロジーのことは脇に置いて考えてみてください。組織および会社の戦略的な使命や目的は何なのか。組織の目標に照らし合わせれば、優先順位は自ずと整合するようになります」
CEO、CAIO、その他の経営幹部との間で生じる摩擦は、必ずしも悪いものではありません。場合によっては、それがAIを効果的に導入する重要な要因になることもあります。
CAIOは、組織で主流となっているAI戦略に対して必要な問題提起を行う存在として機能できます。
組織が慎重な姿勢に傾いている場合、CAIOは一時的に最高変革責任者のような役割を担い、同僚に対してより積極的にリスクを取るように促すことができます。例えばCAIOは、自動リード創出ツールや議事録作成エージェントなど、影響力が大きい一方でリスクは低く、早くも有望な成果を示しているAI導入を積極的に拡張するよう提案できるかもしれません。
その一方で、CEOが明確なビジネス目標を持たないまま、あるいは成功を測定するためのKPIを設定しないまま、AIを過度に推進している場合、CAIOは期待を再設定して、より現実的な目標を定め、推進する価値のあるAI施策を見極める手助けをすることができます。
例えばCAIOは、財務予測には、より流行しているからといって結果的に精度が低くコストが高くなる可能性があるLLMを採用するのではなく、従来型のニューラル・ネットワークに基づく予測モデルを維持するよう、財務アナリストを説得することもあるでしょう。
このような健全な緊張関係が機能するのは、経営幹部の間に高い信頼関係が保たれている場合に限られます。利害関係者、特にCEOは、フィードバックを受け入れ、新たな証拠に基づいて方針を進化させる心構えが必要です。しかし、意見の相違がイノベーションの促進につながる可能性があるとはいえ、CEOとCAIOは共通の事業目標について足並みを揃え、それを実行しなければなりません。そうでなければ、実験段階から抜け出せなくなる恐れがあります。
戦略面で連携するだけでなく、CEOとCAIOは運営体制も見直す必要があるかもしれません。テクノロジー・アドバイザーのMike Mason氏が述べるように、「AIは組織の内部にすでに存在する根本的な問題に光を当てているにすぎない」のです。
「ガバナンスが不十分だったり、組織のビジネス戦略から実行までのメカニズムが不明確であったとして、AIがそれを解決するわけではありません。」と、グローバル・テクノロジー・コンサルティング企業Thoughtworksの元CAIOであるMason氏は述べています。「むしろ、AIはそうした組織の弱点をさらに浮き彫りにすると思います」
まず着手すべきは、上位レベルのインフラストラクチャーが過度に分断され、散在していないかを確認することです。2025年度版IBVレポートによると、ハブ・アンド・スポーク型または集中型AIフレームワークを採用している組織は、完全に分散化されたアーキテクチャを採用している組織と比較して、36%高いROIを実現しています。
ハブ・アンド・スポーク型アプローチは、チームの自律性と統一された監督の両立を目的としています。各部門はAIの導入について限定的な管理権限と責任を持つ一方、中央のAIチームが開発者、IT部門、サイバーセキュリティー部門の支援を受けながら、ガバナンス、プロビジョニング、監視を担います。新たなIBVの調査によると、こうしたプロセスを自動化している組織は、AI施策を拡張できる可能性が13倍高くなっています。
こうしたアーキテクチャーの変化においては、AI予算を管理する権限や、AI関連ポリシーを施行する権限など、CEOがCAIOにより大きな権限を委ねる必要が生じる場合があります。また、CEOも利害関係者に優先事項を伝えるとともに、自らの行動を通じて、AIについての意思決定においてビジネスを重視する手本を示さなければなりません。
「そうしたビジョンを組織全体に浸透させることができなければ、組織は断片化された状態から身動きが取れなくなってしまいます。拡張に必要な幅広い賛同と導入が得られないからです。」とNasifは述べます。
AIの機能が進化し、拡張するにつれて、CAIOの役割はAIの啓発と普及から、実装とオーケストレーションへと移行しています。そのためには、CEOと連携しながら、各チームがビジネス成果に集中し、強固なガバナンスのフレームワークの下で足並みを揃え、AIの新たな能力に常に目を配る必要があります。
「これこそが、CAIOが今後担うようになりつつある役割です。単に戦略を策定し、ユースケースを定義するだけでなく、その変革を主導していくのです。経営トップの連携を強化するだけでなく、その連携を組織とその運営方法にまで根付かせる必要があります。それこそが、AIを大規模に導入して成果を上げ、継続的なイノベーションを維持する方法です。」と、Dencikは述べています。
IBM Consulting Americas、AIプラクティス・リーダー。
IBM Institute for Business Value、リサーチ・ディレクター。