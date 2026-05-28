UFCは、世界でも屈指の臨場感とスピード感を持つスポーツ体験を提供しています。イベントごとに、膨大な試合データや過去対戦データ、選手の統計情報が生み出されています。
しかし、そのデータの多くは十分に活用されていないままでした。分析作業が手作業だったため、生データを放送で使える洞察へ変えるまでに時間がかかっていました。
観客がデータを活用した演出に期待する中で、試合や情報量だけが急速に増えていくというアンバランスが生まれていました。手作業ではその量に対応できていませんでした。
試合のスピードに分析が追いつかないと、ファン体験は悪化します。分析作業に手間がかかるので、アナリストは試合解説ではなくデータ処理に時間を取られ、その結果、ライブ中の分析は著しく遅れ、試合に合ったリアルタイムの洞察を提供できなくなります。するとファンは興味を失い、競合へ流れてしまいます。
UFCは、未加工データをリアルタイムの洞察に変えるための、より速く、よりスマートな方法を求めていました。
Grant Norris-Jones氏
TKOグローバル・パートナーシップ部長
IBMとのパートナーシップは、UFCにとって最も重要なマイルストーンの1つであり、UFCのファン体験を大きく変えるものです。 ”
UFCはIBMと提携し、オンデマンドで高度な分析や独自の洞察を生成できるAI搭載プラットフォーム「UFC Insights Engine」を構築しました。さらに、編集チームは自然な言葉で膨大な試合データを検索できるようになりました。
その結果、未加工データを戦略的かつストーリー主導のエッジに変える決定的な変化が生まれ、
UFC Insights Engineは、効果的で創造的なストーリーを放送およびデジタル・チャネルにもたらし、データから洞察への道を加速して、コンテンツのアウトプット能力を大幅に拡大します。
ファンは試合や対戦をより深く理解することができ、また、あらゆるデジタル・チャネルを通じて、より高速でダイナミックなコンテンツも入手できます。
アナリストが手作業でのデータ準備に費やす時間は大幅に短縮され、やっと、各イベントを向上させる戦略的なストーリーテリングに集中できるようになります。
ブランドは現在、持続的なファンエンゲージメントを実現するために構築されたスケーラブルなインフラストラクチャーで運営されています。また、急速に発展するデータ駆動型のスポーツ経済における競争上の優位性も強化します。
UFCは常に激しさと大会で繁栄し続けます。AIを活用した分析により、組織は戦いそのものと同じくらい強力な洞察を提供できるようになりました。リアルタイム環境では、戦い、小売業、保険業のいずれにおいても、遅延は欠点です。UFCは、解釈のスケーリングなしに性能をスケーリングすると、摩擦が生じることを示しています。そのギャップを埋めれば、スピードは戦略になり、洞察は優位性につながります。