UFCは、世界でも屈指の臨場感とスピード感を持つスポーツ体験を提供しています。イベントごとに、膨大な試合データや過去対戦データ、選手の統計情報が生み出されています。



しかし、そのデータの多くは十分に活用されていないままでした。分析作業が手作業だったため、生データを放送で使える洞察へ変えるまでに時間がかかっていました。



観客がデータを活用した演出に期待する中で、試合や情報量だけが急速に増えていくというアンバランスが生まれていました。手作業ではその量に対応できていませんでした。